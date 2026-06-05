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بوتين: لاجدوى من الاجتماع مع زيلينسكي في الوقت الراهن
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https://sarabic.ae/20260605/ممثل-منتدى-الشباب-الديمقراطي-اللبناني-لـسبوتنيك-منتدى-بطرسبورغ-منصة-لتبادل-الخبرات-العالمية-1114098618.html
ممثل منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني لـ"سبوتنيك": منتدى بطرسبورغ منصة رائدة لتبادل الخبرات العالمية
ممثل منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني لـ"سبوتنيك": منتدى بطرسبورغ منصة رائدة لتبادل الخبرات العالمية
سبوتنيك عربي
أكد ممثل منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني، بهاء شيا، أن مشاركة الشباب العربي واللبناني في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحضور الشبابي... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T16:31+0000
2026-06-05T16:38+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار روسيا اليوم
حصري
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال شيا، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى، اليوم الجمعة، إن لبنان يشارك في هذا الحدث الاقتصادي العالمي بوفد شبابي يسعى إلى الاستفادة من التجارب الدولية، مشيدًا بدور روسيا في إتاحة الفرصة للشباب من مختلف الدول للانخراط في النقاشات الاقتصادية وتطوير أفكارهم.وأعرب عن تقديره للمراكز الثقافية الروسية في عدد من دول العالم، مشيرًا بشكل خاص إلى دور المركز الثقافي الروسي في بيروت في تعزيز التعاون مع مختلف الأطراف اللبنانية، وتهيئة مساحة للحوار وتبادل الأفكار، وهو ما ساهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في المنتدى.وأشار إلى أن مشاركته الأولى في المنتدى شكلت تجربة مميزة، موضحًا أنه تعرّف على شباب ورواد أعمال من أكثر من 80 دولة، إلى جانب مشاركين من مصر وعدد من الدول العربية، واصفًا التجربة بأنها "ثرية ومثمرة".وأضاف أن من أبرز الأفكار التي يمكن نقلها إلى لبنان تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن روسيا حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تتجاوز نسبة الدفع الإلكتروني 82%، ما يشكل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في ظل الأزمة المصرفية التي يعاني منها لبنان.وكشف شيا عن تواصل مع مبرمجين وشركات تقنية خلال المنتدى بهدف بحث إمكانية نقل خبرات رقمية إلى لبنان، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة الروسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.كما توجه بالشكر لوكالة "سبوتنيك" لإتاحة الفرصة للشباب العربي للتعبير عن تجاربهم، مؤكدًا ضرورة تسليط الضوء على الشباب اللبناني والعربي لما يتمتعون به من طاقات كبيرة تحتاج إلى دعم أكبر.وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليم، وتغطية إعلامية واسعة.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
https://sarabic.ae/20260605/رئيسة-تنزانيا-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-أصبح-أحد-أهم-منصات-الحوار-1114096546.html
https://sarabic.ae/20260605/1114079753.html
https://sarabic.ae/20260605/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-2026-يدخل-يومه-الثالث-وترقب-لخطاب-بوتين-1114079158.html
https://sarabic.ae/20260605/نوفاك-من-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-قطاع-الطاقة-العالمي-يمر-بمرحلة-ضغط-غير-مسبوقة-1114073317.html
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محمد الكشك
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم, حصري, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم, حصري, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

ممثل منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني لـ"سبوتنيك": منتدى بطرسبورغ منصة رائدة لتبادل الخبرات العالمية

16:31 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 16:38 GMT 05.06.2026)
© Sputnik . محمد الكشكممثل منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني بهاء شيا لـ"سبوتنيك": منتدى "سان بطرسبورغ" منصة لتبادل الخبرات العالمية (حوار يونيو 2026)
ممثل منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني بهاء شيا لـسبوتنيك: منتدى سان بطرسبورغ منصة لتبادل الخبرات العالمية (حوار يونيو 2026) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . محمد الكشك
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- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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حصري
أكد ممثل منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني، بهاء شيا، أن مشاركة الشباب العربي واللبناني في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحضور الشبابي في المحافل الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات مع رواد أعمال من مختلف دول العالم.
وقال شيا، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى، اليوم الجمعة، إن لبنان يشارك في هذا الحدث الاقتصادي العالمي بوفد شبابي يسعى إلى الاستفادة من التجارب الدولية، مشيدًا بدور روسيا في إتاحة الفرصة للشباب من مختلف الدول للانخراط في النقاشات الاقتصادية وتطوير أفكارهم.
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
رئيسة تنزانيا: منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أصبح أحد أهم منصات الحوار
15:29 GMT
وأعرب عن تقديره للمراكز الثقافية الروسية في عدد من دول العالم، مشيرًا بشكل خاص إلى دور المركز الثقافي الروسي في بيروت في تعزيز التعاون مع مختلف الأطراف اللبنانية، وتهيئة مساحة للحوار وتبادل الأفكار، وهو ما ساهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في المنتدى.
كما وجّه شيا الشكر إلى مؤسسة "روسكونغرس" على تعاونها مع المركز الثقافي الروسي، ما أتاح للشباب فرصًا لاكتساب الخبرة في مجالات ريادة الأعمال والتقنيات الحديثة، لافتًا إلى أن المنتدى يضم قطاعات متنوعة من بينها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى أن مشاركته الأولى في المنتدى شكلت تجربة مميزة، موضحًا أنه تعرّف على شباب ورواد أعمال من أكثر من 80 دولة، إلى جانب مشاركين من مصر وعدد من الدول العربية، واصفًا التجربة بأنها "ثرية ومثمرة".
وأضاف أن من أبرز الأفكار التي يمكن نقلها إلى لبنان تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن روسيا حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تتجاوز نسبة الدفع الإلكتروني 82%، ما يشكل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في ظل الأزمة المصرفية التي يعاني منها لبنان.
ПМЭФ-2026. Работа форума - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
وسائط متعددة
بأحدث التقنيات...صور مميزة من أروقة منتدى سان بطرسبورغ 2026
12:08 GMT
وكشف شيا عن تواصل مع مبرمجين وشركات تقنية خلال المنتدى بهدف بحث إمكانية نقل خبرات رقمية إلى لبنان، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة الروسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي ختام حديثه، أشاد شيا بمدينة سان بطرسبورغ ووصفها بأنها من أجمل المدن التي زارها، معبرًا عن سعادته بتكوين صداقات جديدة واكتساب خبرات لم يسبق له التعرف عليها.
كما توجه بالشكر لوكالة "سبوتنيك" لإتاحة الفرصة للشباب العربي للتعبير عن تجاربهم، مؤكدًا ضرورة تسليط الضوء على الشباب اللبناني والعربي لما يتمتعون به من طاقات كبيرة تحتاج إلى دعم أكبر.
وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليم، وتغطية إعلامية واسعة.
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2026 يدخل يومه الثالث... وترقب لخطاب بوتين
10:39 GMT
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتتضمن أجندة منتدى 2026 أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.
ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
نوفاك من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة ضغط غير مسبوقة
07:09 GMT
ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
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