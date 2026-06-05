https://sarabic.ae/20260605/من-الملعب-إلى-صفحات-المجد-كيف-وثق-كتاب-هذه-هي-لعبتنا-علاقة-القاهرة-المعقدة-بكرة-القدم؟--1114076075.html

من الملعب إلى صفحات المجد... كيف وثق كتاب "هذه هي لعبتنا" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟

من الملعب إلى صفحات المجد... كيف وثق كتاب "هذه هي لعبتنا" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟

سبوتنيك عربي

ونحن نعيش هذه الأيام أجواء الشغف الكروي العالمي مع كأس العالم 2026، تلتفت أنظارنا إلى عمل أدبي ورياضي فريد من نوعه، صدر خصيصا ليواكب هذا الحدث العظيم... كتاب... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T09:02+0000

2026-06-05T09:02+0000

2026-06-05T09:02+0000

راديو

من الملعب

مصر

نادي الأهلي

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من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "هذه هي لعبتنا" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟ سبوتنيك عربي من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "هذه هي لعبتنا" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟

هذا الكتاب الذي جمع كوكبة من ألمع أخبار الكتاب والصحفيين حول العالم، ليحكي قصة أعظم المدن الكروية على وجه الأرض، من بوينس آيرس إلى نابولي، ومن ليفربول إلى طوكيو.ولكن، وسط هذه العواصم العالمية، كانت هناك مدينة تقف شامخة بتاريخها، مدينة تتنفس كرة القدم تماماً كما تتنفس هواء النيل.. إنها "القاهرة".من حريق القاهرة مرورا بنكسة 67 وحرب أكتوبر، وصولا إلى ثورة يناير ومأساة بورسعيد، ثم بزوغ فجر الأمل مع "صلاح-مانيا" ونهائي القرن.وأشار إلى أن اللعبة في مصر ليست مجرد منافسة رياضية، بل جزء أصيل من الهوية الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع المصري، وهو ما حاول تجسيده في الفصل الخاص بالقاهرة ضمن كتاب "This is our game" الصادر تزامنا مع أجواء كأس العالم 2026.وأضاف أن ديربي الأهلي والزمالك يمثل مرآة حقيقية للتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها القاهرة على مدار أكثر من قرن، مؤكدًا أن الناديين لم يكونا مجرد مؤسستين رياضيتين، بل لعبا أدواراً مرتبطة بالحياة الوطنية منذ نشأتهما، بداية من مقاومة الاحتلال وحتى مواكبة التحولات السياسية المختلفة التي مرت بها الدولة المصرية.بينما شهدت فترات تاريخية مختلفة توظيف اللعبة لدعم الروح الوطنية، كما حدث عقب نكسة 1967 عندما تحول النادي الإسماعيلي إلى رمز للصمود الوطني بعد تهجير سكان مدينته بسبب الحرب.

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صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

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صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

من الملعب, مصر, نادي الأهلي, аудио