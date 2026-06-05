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أمساليوم
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260605/من-الملعب-إلى-صفحات-المجد-كيف-وثق-كتاب-هذه-هي-لعبتنا-علاقة-القاهرة-المعقدة-بكرة-القدم؟--1114076075.html
من الملعب إلى صفحات المجد... كيف وثق كتاب "هذه هي لعبتنا" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
من الملعب إلى صفحات المجد... كيف وثق كتاب "هذه هي لعبتنا" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
سبوتنيك عربي
ونحن نعيش هذه الأيام أجواء الشغف الكروي العالمي مع كأس العالم 2026، تلتفت أنظارنا إلى عمل أدبي ورياضي فريد من نوعه، صدر خصيصا ليواكب هذا الحدث العظيم... كتاب... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T09:02+0000
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راديو
من الملعب
مصر
نادي الأهلي
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من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "هذه هي لعبتنا" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
سبوتنيك عربي
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "هذه هي لعبتنا" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
هذا الكتاب الذي جمع كوكبة من ألمع أخبار الكتاب والصحفيين حول العالم، ليحكي قصة أعظم المدن الكروية على وجه الأرض، من بوينس آيرس إلى نابولي، ومن ليفربول إلى طوكيو.ولكن، وسط هذه العواصم العالمية، كانت هناك مدينة تقف شامخة بتاريخها، مدينة تتنفس كرة القدم تماماً كما تتنفس هواء النيل.. إنها "القاهرة".من حريق القاهرة مرورا بنكسة 67 وحرب أكتوبر، وصولا إلى ثورة يناير ومأساة بورسعيد، ثم بزوغ فجر الأمل مع "صلاح-مانيا" ونهائي القرن.وأشار إلى أن اللعبة في مصر ليست مجرد منافسة رياضية، بل جزء أصيل من الهوية الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع المصري، وهو ما حاول تجسيده في الفصل الخاص بالقاهرة ضمن كتاب "This is our game" الصادر تزامنا مع أجواء كأس العالم 2026.وأضاف أن ديربي الأهلي والزمالك يمثل مرآة حقيقية للتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها القاهرة على مدار أكثر من قرن، مؤكدًا أن الناديين لم يكونا مجرد مؤسستين رياضيتين، بل لعبا أدواراً مرتبطة بالحياة الوطنية منذ نشأتهما، بداية من مقاومة الاحتلال وحتى مواكبة التحولات السياسية المختلفة التي مرت بها الدولة المصرية.بينما شهدت فترات تاريخية مختلفة توظيف اللعبة لدعم الروح الوطنية، كما حدث عقب نكسة 1967 عندما تحول النادي الإسماعيلي إلى رمز للصمود الوطني بعد تهجير سكان مدينته بسبب الحرب.
مصر
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صبري سراج
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من الملعب, مصر, نادي الأهلي, аудио
من الملعب, مصر, نادي الأهلي, аудио

من الملعب إلى صفحات المجد... كيف وثق كتاب "هذه هي لعبتنا" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟

09:02 GMT 05.06.2026
راديو
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "هذه هي لعبتنا" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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ونحن نعيش هذه الأيام أجواء الشغف الكروي العالمي مع كأس العالم 2026، تلتفت أنظارنا إلى عمل أدبي ورياضي فريد من نوعه، صدر خصيصا ليواكب هذا الحدث العظيم... كتاب "This is Our Game" (هذه هي لعبتنا).
هذا الكتاب الذي جمع كوكبة من ألمع أخبار الكتاب والصحفيين حول العالم، ليحكي قصة أعظم المدن الكروية على وجه الأرض، من بوينس آيرس إلى نابولي، ومن ليفربول إلى طوكيو.
ولكن، وسط هذه العواصم العالمية، كانت هناك مدينة تقف شامخة بتاريخها، مدينة تتنفس كرة القدم تماماً كما تتنفس هواء النيل.. إنها "القاهرة".
الفصل الخاص بالقاهرة لم يكن مجرد سرد لنتائج مباريات أو أرقام بطولات، بل كان رحلة سوسيو-تاريخية عميقة، ربطت بين كرة القدم والمجتمع، بين السياسة والمدرجات، بين مآسي المدينة وأفراحها المجنونة.
من حريق القاهرة مرورا بنكسة 67 وحرب أكتوبر، وصولا إلى ثورة يناير ومأساة بورسعيد، ثم بزوغ فجر الأمل مع "صلاح-مانيا" ونهائي القرن.
كاتب هذا الفصل، وصوت القاهرة في هذا الكتاب العالمي، الكاتب والصحفي الرياضي، عمر البانوبي أكد أن مدينة القاهرة تمثل واحدة من أكثر المدن ارتباطا بكرة القدم على مستوى العالم.
وأشار إلى أن اللعبة في مصر ليست مجرد منافسة رياضية، بل جزء أصيل من الهوية الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع المصري، وهو ما حاول تجسيده في الفصل الخاص بالقاهرة ضمن كتاب "This is our game" الصادر تزامنا مع أجواء كأس العالم 2026.
وقال البانوبي، في تصريحات لبرنامج "من الملعب" عبر راديو "سبوتنيك"، إن اختياره للعودة إلى التاريخ الفرعوني في بداية الفصل جاء بهدف التأكيد على أن شغف المصريين بكرة القدم يمتد إلى جذور حضارية قديمة، موضحا أن النقوش الفرعونية أظهرت أشكالاً بدائية للعبة تعتمد على ركل الكرة بالأقدام، بما يعكس ارتباط المصريين التاريخي بفكرة كرة القدم قبل ظهورها الحديث في أوروبا.
وأضاف أن ديربي الأهلي والزمالك يمثل مرآة حقيقية للتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها القاهرة على مدار أكثر من قرن، مؤكدًا أن الناديين لم يكونا مجرد مؤسستين رياضيتين، بل لعبا أدواراً مرتبطة بالحياة الوطنية منذ نشأتهما، بداية من مقاومة الاحتلال وحتى مواكبة التحولات السياسية المختلفة التي مرت بها الدولة المصرية.
وأوضح أن كرة القدم في القاهرة ارتبطت دائماً بالشأن العام، لافتا إلى أن تأسيس النادي الأهلي جاء في الأصل لخدمة الحركة الوطنية المصرية ومواجهة الاحتلال البريطاني.
بينما شهدت فترات تاريخية مختلفة توظيف اللعبة لدعم الروح الوطنية، كما حدث عقب نكسة 1967 عندما تحول النادي الإسماعيلي إلى رمز للصمود الوطني بعد تهجير سكان مدينته بسبب الحرب.
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