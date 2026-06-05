https://sarabic.ae/20260605/نائبة-رئيس-الوزراء-الروسي-الذكاء-الاصطناعي-يعيد-تشكيل-سوق-العمل-العالمي-1114169225.html
نائبة رئيس الوزراء الروسي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل العالمي
نائبة رئيس الوزراء الروسي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل العالمي
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من فرص العمل العالمية في المستقبل. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T16:00+0000
2026-06-05T16:00+0000
2026-06-08T14:04+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا
العالم
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/08/1114169063_0:68:2875:1685_1920x0_80_0_0_16551d0f0d49f47c6a88d9821e4bc26d.jpg
وقالت غوليكوفا في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "سيؤثر الذكاء الاصطناعي على نحو 40% من فرص العمل العالمية، ويصل إلى 60% في الاقتصادات المتقدمة".ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.أمين عام اتحاد الغرف السعودية لـ"سبوتنيك": شراكة سعودية روسية متنامية وخريطة طريق لـ4 سنوات مقبلةمجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار
https://sarabic.ae/20260604/دميترييف-ووزير-الطاقة-السعودي-يشاركان-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-1114058695.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/08/1114169063_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_18aac016aa7d7fd17dff8b4b49a1df6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي
نائبة رئيس الوزراء الروسي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل العالمي
16:00 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 14:04 GMT 08.06.2026)
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من فرص العمل العالمية في المستقبل.
وقالت غوليكوفا في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "سيؤثر الذكاء الاصطناعي على نحو 40% من فرص العمل العالمية، ويصل إلى 60% في الاقتصادات المتقدمة".
وأضافت غوليكوفا أن أكثر من 90% من أصحاب العمل في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمالية والتصنيع والنقل والاتصالات والتخزين أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل اتجاها رئيسيًا.
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو
والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.