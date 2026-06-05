https://sarabic.ae/20260605/وزير-تونسي-سابق-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-مرآة-لفشل-سياسات-الحصار-والتطويق-1114099230.html

وزير تونسي سابق: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مرآة لفشل سياسات الحصار والتطويق

وزير تونسي سابق: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مرآة لفشل سياسات الحصار والتطويق

سبوتنيك عربي

تعليقًا على ما أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، أوضح وزير الخارجية التونسي السابق، الدكتور رفيق عبد السلام، أن... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T17:00+0000

2026-06-05T17:00+0000

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وهذه التحولات، بقدر ما تطرح من تحديات، تتيح أيضًا فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز التعاون بين القوى الدولية الناشئة والصاعدة".وأشار عبد السلام، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يشكل مرآة تعكس فشل سياسات الحصار والتطويق الاقتصادي والسياسي التي تمارسها بعض الدول الغربية تجاه دول أخرى، ولا سيما روسيا"، واعتبر أن "العقوبات بدأت تفقد أهدافها وتنقلب على صانعيها".وأوضح أن "سياسات الحصار والاستحواذ على الأصول الروسية التي انتهجتها بعض القوى الغربية والأوروبية أسهمت في إضعاف الثقة بالدولار، في وقت يتراجع فيه الاعتماد عليه تدريجيًا"، وأن "الاقتصاد العالمي والقوى الاقتصادية الكبرى تضررت من هذه السياسات وتسير نحو مزيد من التضرر على المدى المتوسط والبعيد".وختم عبد السلام بالإشارة إلى أن "بريكس يثبت نفسه كقوة اقتصادية دولية، ويفرض نفسه كظاهرة عالمية بفضل وجود قوى اقتصادية وازنة مثل الصين وروسيا والهند، إضافة إلى انضمام دول أخرى من العالم الثالث، وبذلك يفرض التكتل معادلة اقتصادية دولية جديدة، ما يشير إلى أننا أمام مشهد اقتصادي عالمي جديد غير مسبوق".وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليم، وتغطية إعلامية واسعة.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.

https://sarabic.ae/20260605/ممثل-منتدى-الشباب-الديمقراطي-اللبناني-لـسبوتنيك-منتدى-بطرسبورغ-منصة-لتبادل-الخبرات-العالمية-1114098618.html

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