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https://sarabic.ae/20260605/وزير-تونسي-سابق-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-مرآة-لفشل-سياسات-الحصار-والتطويق-1114099230.html
وزير تونسي سابق: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مرآة لفشل سياسات الحصار والتطويق
وزير تونسي سابق: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مرآة لفشل سياسات الحصار والتطويق
سبوتنيك عربي
تعليقًا على ما أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، أوضح وزير الخارجية التونسي السابق، الدكتور رفيق عبد السلام، أن... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T17:00+0000
2026-06-05T17:00+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار روسيا اليوم
حصري
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وهذه التحولات، بقدر ما تطرح من تحديات، تتيح أيضًا فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز التعاون بين القوى الدولية الناشئة والصاعدة".وأشار عبد السلام، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يشكل مرآة تعكس فشل سياسات الحصار والتطويق الاقتصادي والسياسي التي تمارسها بعض الدول الغربية تجاه دول أخرى، ولا سيما روسيا"، واعتبر أن "العقوبات بدأت تفقد أهدافها وتنقلب على صانعيها".وأوضح أن "سياسات الحصار والاستحواذ على الأصول الروسية التي انتهجتها بعض القوى الغربية والأوروبية أسهمت في إضعاف الثقة بالدولار، في وقت يتراجع فيه الاعتماد عليه تدريجيًا"، وأن "الاقتصاد العالمي والقوى الاقتصادية الكبرى تضررت من هذه السياسات وتسير نحو مزيد من التضرر على المدى المتوسط والبعيد".وختم عبد السلام بالإشارة إلى أن "بريكس يثبت نفسه كقوة اقتصادية دولية، ويفرض نفسه كظاهرة عالمية بفضل وجود قوى اقتصادية وازنة مثل الصين وروسيا والهند، إضافة إلى انضمام دول أخرى من العالم الثالث، وبذلك يفرض التكتل معادلة اقتصادية دولية جديدة، ما يشير إلى أننا أمام مشهد اقتصادي عالمي جديد غير مسبوق".وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليم، وتغطية إعلامية واسعة.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
https://sarabic.ae/20260605/ممثل-منتدى-الشباب-الديمقراطي-اللبناني-لـسبوتنيك-منتدى-بطرسبورغ-منصة-لتبادل-الخبرات-العالمية-1114098618.html
https://sarabic.ae/20260605/رئيسة-تنزانيا-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-أصبح-أحد-أهم-منصات-الحوار-1114096546.html
https://sarabic.ae/20260605/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-2026-1114085057.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار روسيا اليوم, حصري, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار روسيا اليوم, حصري, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

وزير تونسي سابق: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مرآة لفشل سياسات الحصار والتطويق

17:00 GMT 05.06.2026
© Sputnikفعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik
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حصري
تعليقًا على ما أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، أوضح وزير الخارجية التونسي السابق، الدكتور رفيق عبد السلام، أن "موسكو تدرك حجم المتغيرات التي يشهدها النظام العالمي القائم، والذي يمر بمرحلة انتقالية من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية التي تترسخ يومًا بعد يوم.
وهذه التحولات، بقدر ما تطرح من تحديات، تتيح أيضًا فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز التعاون بين القوى الدولية الناشئة والصاعدة".
ممثل منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني بهاء شيا لـسبوتنيك: منتدى سان بطرسبورغ منصة لتبادل الخبرات العالمية (حوار يونيو 2026) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
ممثل منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني لـ"سبوتنيك": منتدى بطرسبورغ منصة رائدة لتبادل الخبرات العالمية
16:31 GMT
وأشار عبد السلام، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يشكل مرآة تعكس فشل سياسات الحصار والتطويق الاقتصادي والسياسي التي تمارسها بعض الدول الغربية تجاه دول أخرى، ولا سيما روسيا"، واعتبر أن "العقوبات بدأت تفقد أهدافها وتنقلب على صانعيها".
وأضاف أن "المشاركة الواسعة في المنتدى تعكس تنامي الثقة بروسيا على المستوى الدولي، خصوصًا مع إدراك العديد من القوى الاقتصادية الإقليمية والدولية أن العقوبات التي فرضتها العواصم الغربية على موسكو لم تحقق أهدافها، الأمر الذي يدفع نحو مزيد من الانفتاح على روسيا وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري معها".
وأوضح أن "سياسات الحصار والاستحواذ على الأصول الروسية التي انتهجتها بعض القوى الغربية والأوروبية أسهمت في إضعاف الثقة بالدولار، في وقت يتراجع فيه الاعتماد عليه تدريجيًا"، وأن "الاقتصاد العالمي والقوى الاقتصادية الكبرى تضررت من هذه السياسات وتسير نحو مزيد من التضرر على المدى المتوسط والبعيد".
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
رئيسة تنزانيا: منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أصبح أحد أهم منصات الحوار
15:29 GMT
وختم عبد السلام بالإشارة إلى أن "بريكس يثبت نفسه كقوة اقتصادية دولية، ويفرض نفسه كظاهرة عالمية بفضل وجود قوى اقتصادية وازنة مثل الصين وروسيا والهند، إضافة إلى انضمام دول أخرى من العالم الثالث، وبذلك يفرض التكتل معادلة اقتصادية دولية جديدة، ما يشير إلى أننا أمام مشهد اقتصادي عالمي جديد غير مسبوق".
وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليم، وتغطية إعلامية واسعة.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتتضمن أجندة منتدى 2026 أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.
ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.
2026 بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
بوتين: ممثلون من أكثر من 130 دولة يشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
13:21 GMT
ويحظى المنتدى منذ عام 2006 برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
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