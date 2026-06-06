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زاخاروفا: اللغة الروسية جسر للحوار العالمي وأعمال بوشكين حاضرة بـ210 لغات

زاخاروفا: اللغة الروسية جسر للحوار العالمي وأعمال بوشكين حاضرة بـ210 لغات

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن اللغة الروسية جسر للحوار العالمي، وأعمال الأديب الروسي ألكسندر بوشكين حاضرة... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقالت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن "أعمال الشاعر والأديب والمؤرخ الروسي ألكسندر بوشكين، تمتلك قدرة استثنائية على تشكيل الهوية الوطنية والقيم الروحية والأخلاقية، خاصة لدى الأجيال الشابة"، مشيرة إلى أن قصيدته "أتذكر لحظة ساحرة" ترجمت رسميًا إلى 210 لغات.ولفتت زاخاروفا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت منذ عام 2010، يومًا عالميًا للغة الروسية، في إطار برنامج المنظمة المعني بتعدد اللغات والتنوع الثقافي.وأوضحت زاخاروفا أن يوم اللغة الروسية تحوّل في الخارج إلى مناسبة شعبية احتفالية بامتياز، حيث تنظم المدارس والجامعات والمراكز الثقافية مسابقات أدبية وأولمبيادات لغوية ومهرجانات وفعاليات لقراءة أشعار بوشكين.واختتمت زاخاروفا بالإشارة إلى مشاركة البعثات الدبلوماسية والجاليات الروسية في هذه الفعاليات (التي تقام في الخارج)، والتي تتضمن وضع أكاليل من الورود على تماثيل الشاعر والأديب الروسي الشهير.إحباط هجوم أوكراني وتحييد 3 مجموعات اقتحام في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسيالكرملين: روسيا ترحب باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني

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