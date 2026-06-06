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زاخاروفا: اللغة الروسية جسر للحوار العالمي وأعمال بوشكين حاضرة بـ210 لغات
زاخاروفا: اللغة الروسية جسر للحوار العالمي وأعمال بوشكين حاضرة بـ210 لغات
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن اللغة الروسية جسر للحوار العالمي، وأعمال الأديب الروسي ألكسندر بوشكين حاضرة... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن "أعمال الشاعر والأديب والمؤرخ الروسي ألكسندر بوشكين، تمتلك قدرة استثنائية على تشكيل الهوية الوطنية والقيم الروحية والأخلاقية، خاصة لدى الأجيال الشابة"، مشيرة إلى أن قصيدته "أتذكر لحظة ساحرة" ترجمت رسميًا إلى 210 لغات.ولفتت زاخاروفا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت منذ عام 2010، يومًا عالميًا للغة الروسية، في إطار برنامج المنظمة المعني بتعدد اللغات والتنوع الثقافي.وأوضحت زاخاروفا أن يوم اللغة الروسية تحوّل في الخارج إلى مناسبة شعبية احتفالية بامتياز، حيث تنظم المدارس والجامعات والمراكز الثقافية مسابقات أدبية وأولمبيادات لغوية ومهرجانات وفعاليات لقراءة أشعار بوشكين.واختتمت زاخاروفا بالإشارة إلى مشاركة البعثات الدبلوماسية والجاليات الروسية في هذه الفعاليات (التي تقام في الخارج)، والتي تتضمن وضع أكاليل من الورود على تماثيل الشاعر والأديب الروسي الشهير.إحباط هجوم أوكراني وتحييد 3 مجموعات اقتحام في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسيالكرملين: روسيا ترحب باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, اللغة الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, اللغة الروسية
زاخاروفا: اللغة الروسية جسر للحوار العالمي وأعمال بوشكين حاضرة بـ210 لغات
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن اللغة الروسية جسر للحوار العالمي، وأعمال الأديب الروسي ألكسندر بوشكين حاضرة بـ210 لغات.
وقالت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن "أعمال الشاعر والأديب والمؤرخ الروسي ألكسندر بوشكين، تمتلك قدرة استثنائية على تشكيل الهوية الوطنية والقيم الروحية والأخلاقية، خاصة لدى الأجيال الشابة"، مشيرة إلى أن قصيدته "أتذكر لحظة ساحرة" ترجمت رسميًا إلى 210 لغات.
وأشارت إلى أن اللغة الروسية تحظى بمكانة مرموقة كونها إحدى اللغات الرسمية الست في الأمم المتحدة، حيث تسهم منذ تأسيس المنظمة في إثراء الحوار الدولي وتعزيز التفاهم بين الشعوب.
ولفتت زاخاروفا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت منذ عام 2010، يومًا عالميًا للغة الروسية، في إطار برنامج المنظمة المعني بتعدد اللغات والتنوع الثقافي.
وأكدت أن روسيا تبذل جهودًا حثيثة ومستمرة لحماية اللغة الروسية ودعمها ونشرها خارج البلاد، من خلال تلبية احتياجات الراغبين في تعلمها، وتوسيع الفضاء المعلوماتي الناطق بها.
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عن انطلاق أعمال "المنظمة الدولية للغة الروسية"، وهي هيئة حكومية مفتوحة أمام جميع الدول، التي تعتبر اللغة الروسية جزءًا من تراثها العالمي.
وأوضحت زاخاروفا أن يوم اللغة الروسية تحوّل في الخارج إلى مناسبة شعبية احتفالية بامتياز، حيث تنظم المدارس والجامعات والمراكز الثقافية مسابقات أدبية وأولمبيادات لغوية ومهرجانات وفعاليات لقراءة أشعار بوشكين.
وكشفت، نقلًا عن "الرابطة الدولية للحفاظ على التراث الروسي"، أن العالم يحتضن حاليًا نحو 100 تمثال لبوشكين، موزّعة على 50 دولة حول العالم.
واختتمت زاخاروفا بالإشارة إلى مشاركة البعثات الدبلوماسية والجاليات الروسية في هذه الفعاليات (التي تقام في الخارج)، والتي تتضمن وضع أكاليل من الورود على تماثيل الشاعر والأديب الروسي الشهير.