https://sarabic.ae/20260607/برلماني-أوروبي-عضوية-أوكرانيا-تهدد-بانهيار-الاتحاد-الأوروبي-1114133295.html
برلماني ألماني: عضوية أوكرانيا تهدد بانهيار الاتحاد الأوروبي
برلماني ألماني: عضوية أوكرانيا تهدد بانهيار الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح ستيفن كوتريت، عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض، بأن "منح أوكرانيا وضع عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T04:34+0000
2026-06-07T04:34+0000
2026-06-07T04:48+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقال كوتريت لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في تعليق منه على اقتراح ألمانيا منح أوكرانيا وضع عضو شريك: "إذا حدث هذا، فإن الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي سينتهي. هذا أمر واضح تمامًا، وقبل كل شيء لأن الاتحاد الأوروبي سيجد نفسه متوسعًا بشكل مفرط".وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، صرّح في وقت سابق، بأن "تصريحات الغرب الداعمة والوعود الكاذبة لكييف بانضمامها إلى حلف "الناتو" أو الاتحاد الأوروبي، لن توقف التفكك الهيكلي لأوكرانيا".وأوضح أن فلاديمير زيلينسكي، أنشأ نظامًا غير مسبوق لاختلاس مئات المليارات من الدولارات من المساعدات الغربية.الأمين العام "للناتو": مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف لا تحظى حاليا بتأييد من جميع الدول الأعضاءتصاعد الخطاب المعادي لروسيا في ألمانيا يثير انقساما سياسيا أوروبيا
https://sarabic.ae/20260607/ماسك-يكشف-السبب-الحقيقي-لتدخل-روسيا-في-الدونباس-1114133107.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
برلماني ألماني: عضوية أوكرانيا تهدد بانهيار الاتحاد الأوروبي
04:34 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 04:48 GMT 07.06.2026)
صرح ستيفن كوتريت، عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض، بأن "منح أوكرانيا وضع عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى انهيار الاتحاد".
وقال كوتريت لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في تعليق منه على اقتراح ألمانيا منح أوكرانيا وضع عضو شريك: "إذا حدث هذا، فإن الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي سينتهي. هذا أمر واضح تمامًا، وقبل كل شيء لأن الاتحاد الأوروبي سيجد نفسه متوسعًا بشكل مفرط".
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، صرّح في وقت سابق، بأن "تصريحات الغرب الداعمة والوعود الكاذبة لكييف بانضمامها إلى حلف "الناتو" أو الاتحاد الأوروبي، لن توقف التفكك الهيكلي لأوكرانيا".
وكتب مدفيديف عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي: "تصريحات الدول الغربية بالدعم الكامل غير المحدود والوعود الكاذبة بالانضمام إلى حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي لن توقف التفكك الهيكلي لأوكرانيا".
وأوضح أن فلاديمير زيلينسكي، أنشأ نظامًا غير مسبوق لاختلاس مئات المليارات من الدولارات من المساعدات الغربية.