https://sarabic.ae/20260607/ماسك-يكشف-السبب-الحقيقي-لتدخل-روسيا-في-الدونباس-1114133107.html
ماسك يكشف السبب الحقيقي لتدخل روسيا في الدونباس
ماسك يكشف السبب الحقيقي لتدخل روسيا في الدونباس
سبوتنيك عربي
صرّح رجل الأعمال الجنوب أفريقي إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأن روسيا لم يكن أمامها خيار سوى حماية سكان إقليم الدونباس من عمليات القتل التي... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T04:08+0000
2026-06-07T04:08+0000
2026-06-07T04:08+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقال على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "أخبرني وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العام الماضي أنه حتى قبل اندلاع الحرب، قُتل 3500 شخص جراء القصف الأوكراني في دونباس. لم يكن أمام روسيا خيار سوى التدخل واتخاذ إجراء حيال ذلك".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن بسط روسيا سيطرتها على إقليم دونباس والتوصل إلى تسوية بشأن الملف الأوكراني أمران لا يتعارضان.وعُقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري. وشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.موسكو: الغرب يقرر مجددا إحياء الفاشيةلافروف: سنضمن استعادة حقوق الروس في أوكرانيا الذين تعرضوا للإرهاب
https://sarabic.ae/20260606/موسكو-روسيا-مستعدة-لإقامة-علاقات-جديدة-مع-الولايات-المتحدة-والكرة-في-ملعب-واشنطن-1114130260.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
ماسك يكشف السبب الحقيقي لتدخل روسيا في الدونباس
صرّح رجل الأعمال الجنوب أفريقي إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأن روسيا لم يكن أمامها خيار سوى حماية سكان إقليم الدونباس من عمليات القتل التي يرتكبها نظام كييف بحقهم.
وقال على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "أخبرني وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العام الماضي أنه حتى قبل اندلاع الحرب، قُتل 3500 شخص جراء القصف الأوكراني في دونباس. لم يكن أمام روسيا خيار سوى التدخل واتخاذ إجراء حيال ذلك".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن بسط روسيا سيطرتها على إقليم دونباس والتوصل إلى تسوية بشأن الملف الأوكراني أمران لا يتعارضان.
وأكد بوتين خلال عقده اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ، بحضور صحفيين ومسؤولين إعلاميين من أبرز المؤسسات العالمية، أن كل شهر يفرّ من القوات الأوكرانية نحو 20 ألف عسكري.
وعُقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري. وشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.