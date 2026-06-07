ماكرون يصل بريطانيا لمناقشة المحادثات مع روسيا

عربي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في إسرائيل ويهدد بتوسيع الرد - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260607/ماكرون-يصل-بريطانيا-لمناقشة-المحادثات-مع-روسيا-1114149784.html
ماكرون يصل بريطانيا لمناقشة المحادثات مع روسيا
ماكرون يصل بريطانيا لمناقشة المحادثات مع روسيا
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينج ستريت لمناقشة إمكانية إجراء محادثات مع روسيا، وذلك برفقة المستشار الألماني... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T19:13+0000
2026-06-07T19:13+0000
العالم
إيران
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567603_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0bdc07bbe3cd3eec19eb56c68b6b19dc.jpg
دخل الرئيس الفرنسي مقر رئاسة الوزراء سيرًا على الأقدام من المدخل الخلفي لوزارة الخارجية البريطانية، ولوّح للصحفيين، ثم استقبله ستارمر. بعد ذلك، توجه القادة إلى مقر إقامتهم، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وخلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية، يوم الخميس، في منتدى سان بطرسبورغ، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ترغب في إنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260607/الكرملين-موسكو-تأخذ-في-الاعتبار-التصريحات-التي-تفيد-بأن-واشنطن-تقف-إلى-جانب-كييف-1114139199.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567603_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_6e655bd0e8d7164fd9a1a729a9de7517.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, العالم العربي
العالم, إيران, العالم العربي

ماكرون يصل بريطانيا لمناقشة المحادثات مع روسيا

19:13 GMT 07.06.2026
© AP Photo / Alberto Pezzaliرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادران 10 داونينج ستريت في لندن
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادران 10 داونينج ستريت في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
تابعنا عبر
وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينج ستريت لمناقشة إمكانية إجراء محادثات مع روسيا، وذلك برفقة المستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفلاديمير زيلينسكي.
دخل الرئيس الفرنسي مقر رئاسة الوزراء سيرًا على الأقدام من المدخل الخلفي لوزارة الخارجية البريطانية، ولوّح للصحفيين، ثم استقبله ستارمر. بعد ذلك، توجه القادة إلى مقر إقامتهم، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
يوم الخميس، نشر زيلينسكي رسالة على موقعه الإلكتروني اقترح فيها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع في دولة ثالثة.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف
12:30 GMT
وأفاد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن بوتين قد تلقى نسخة مكتوبة من "الرسالة المفتوحة" لزيلينسكي، وأن الرئيس الروسي قد اطلع عليها.
وخلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية، يوم الخميس، في منتدى سان بطرسبورغ، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ترغب في إنهاء الصراع في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала