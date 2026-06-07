https://sarabic.ae/20260607/ماكرون-يصل-بريطانيا-لمناقشة-المحادثات-مع-روسيا-1114149784.html
ماكرون يصل بريطانيا لمناقشة المحادثات مع روسيا
ماكرون يصل بريطانيا لمناقشة المحادثات مع روسيا
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينج ستريت لمناقشة إمكانية إجراء محادثات مع روسيا، وذلك برفقة المستشار الألماني... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T19:13+0000
2026-06-07T19:13+0000
2026-06-07T19:13+0000
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دخل الرئيس الفرنسي مقر رئاسة الوزراء سيرًا على الأقدام من المدخل الخلفي لوزارة الخارجية البريطانية، ولوّح للصحفيين، ثم استقبله ستارمر. بعد ذلك، توجه القادة إلى مقر إقامتهم، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وخلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية، يوم الخميس، في منتدى سان بطرسبورغ، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ترغب في إنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260607/الكرملين-موسكو-تأخذ-في-الاعتبار-التصريحات-التي-تفيد-بأن-واشنطن-تقف-إلى-جانب-كييف-1114139199.html
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العالم, إيران, العالم العربي
ماكرون يصل بريطانيا لمناقشة المحادثات مع روسيا
وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينج ستريت لمناقشة إمكانية إجراء محادثات مع روسيا، وذلك برفقة المستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفلاديمير زيلينسكي.
دخل الرئيس الفرنسي مقر رئاسة الوزراء سيرًا على الأقدام من المدخل الخلفي لوزارة الخارجية البريطانية، ولوّح للصحفيين، ثم استقبله ستارمر. بعد ذلك، توجه القادة إلى مقر إقامتهم، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
يوم الخميس، نشر زيلينسكي رسالة على موقعه الإلكتروني اقترح فيها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع في دولة ثالثة.
وأفاد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن بوتين قد تلقى نسخة مكتوبة من "الرسالة المفتوحة" لزيلينسكي، وأن الرئيس الروسي قد اطلع عليها.
وخلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية، يوم الخميس، في منتدى سان بطرسبورغ، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ترغب في إنهاء الصراع في أوكرانيا.