https://sarabic.ae/20260607/ماكرون-يصل-بريطانيا-لمناقشة-المحادثات-مع-روسيا-1114149784.html

ماكرون يصل بريطانيا لمناقشة المحادثات مع روسيا

ماكرون يصل بريطانيا لمناقشة المحادثات مع روسيا

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينج ستريت لمناقشة إمكانية إجراء محادثات مع روسيا، وذلك برفقة المستشار الألماني... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T19:13+0000

2026-06-07T19:13+0000

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دخل الرئيس الفرنسي مقر رئاسة الوزراء سيرًا على الأقدام من المدخل الخلفي لوزارة الخارجية البريطانية، ولوّح للصحفيين، ثم استقبله ستارمر. بعد ذلك، توجه القادة إلى مقر إقامتهم، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وخلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية، يوم الخميس، في منتدى سان بطرسبورغ، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ترغب في إنهاء الصراع في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20260607/الكرملين-موسكو-تأخذ-في-الاعتبار-التصريحات-التي-تفيد-بأن-واشنطن-تقف-إلى-جانب-كييف-1114139199.html

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