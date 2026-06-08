https://sarabic.ae/20260608/باحث-يمني-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-إعلان-أنصار-الله-حظر-الملاحة-الإسرائيلية-في-البحر-الأحمر-1114172135.html

باحث يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات إعلان "أنصار الله" حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر

باحث يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات إعلان "أنصار الله" حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس "مركز جهود للدراسات في اليمن"، أن إعلان "أنصار الله" عن دخولهم الحرب مجددًا وتهديدهم للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر،... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T14:53+0000

2026-06-08T14:53+0000

2026-06-08T14:53+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "أعتقد أن ما جرى خلال الساعات الماضية من المواجهات هو جولة من جولات الاستنزاف، وهذه الحرب ستأخذ أشهرا من المواجهات غير المنتظمة على هذا المدى الضعيف، فهي ليست حربًا شاملة وليست سلامًا شاملًا".مشيرًا إلى أن دخول الحوثيين إلى المواجهات بشكل مباشر، لا شك أن له تأثيرًا على الوضع الراهن، لكن لن يكون مؤثرًا بشكل كبير على إسرائيل في البحر الأحمر، لأن إسرائيل، وخلال الفترات الماضية، أوجدت طرقًا بديلة للبحر الأحمر.ولفت الشميري إلى أن الكثير من الدول الكبرى في العالم سوف تتضرر من عدم استقرار الملاحة، من بينها دول أوروبا، لأن ذلك سوف يؤثر على سلاسل إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها نتيجة زيادة نسب التأمين على السفن. وربما تكون إسرائيل هي آخر المتضررين من الإعلان، لذا أرى أن تهديد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر من جانب الحوثيين لن يؤثر عليها كثيرًا، بل يؤثر على دول المنطقة أكثر منها.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، "فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر"، معتبرةً أي تحركات إسرائيلية في المنطقة "أهدافًا عسكرية" لقواتها، وفق تعبيرها.وأكد أن "أنصار الله" ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل، مشيرًا إلى أن عمليات الجماعة العسكرية "ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة"، وشدد على أن "أنصار الله" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة".وأضاف سريع أن "جميع محاولات خصوم جماعة "أنصار الله" اليمنية ستفشل"، مؤكدًا استمرار عمليات الجماعة العسكرية "ما دام العدوان والحصار مستمرين".ويوم أمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.

https://sarabic.ae/20260608/بعد-استهداف-أنصار-الله-إسرائيل-هل-دخلت-المنطقة-حربا-شاملة-وما-هو-دور-مضيق-باب-المندب؟-1114169884.html

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https://sarabic.ae/20260608/أنصار-الله-تعلن-حظر-الملاحة-البحرية-بشكل-كامل-على-إسرائيل-في-البحر-الأحمر---عاجل-1114154991.html

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