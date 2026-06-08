https://sarabic.ae/20260608/باحث-يمني-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-إعلان-أنصار-الله-حظر-الملاحة-الإسرائيلية-في-البحر-الأحمر-1114172135.html
باحث يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات إعلان "أنصار الله" حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر
باحث يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات إعلان "أنصار الله" حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس "مركز جهود للدراسات في اليمن"، أن إعلان "أنصار الله" عن دخولهم الحرب مجددًا وتهديدهم للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر،... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T14:53+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "أعتقد أن ما جرى خلال الساعات الماضية من المواجهات هو جولة من جولات الاستنزاف، وهذه الحرب ستأخذ أشهرا من المواجهات غير المنتظمة على هذا المدى الضعيف، فهي ليست حربًا شاملة وليست سلامًا شاملًا".مشيرًا إلى أن دخول الحوثيين إلى المواجهات بشكل مباشر، لا شك أن له تأثيرًا على الوضع الراهن، لكن لن يكون مؤثرًا بشكل كبير على إسرائيل في البحر الأحمر، لأن إسرائيل، وخلال الفترات الماضية، أوجدت طرقًا بديلة للبحر الأحمر.ولفت الشميري إلى أن الكثير من الدول الكبرى في العالم سوف تتضرر من عدم استقرار الملاحة، من بينها دول أوروبا، لأن ذلك سوف يؤثر على سلاسل إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها نتيجة زيادة نسب التأمين على السفن. وربما تكون إسرائيل هي آخر المتضررين من الإعلان، لذا أرى أن تهديد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر من جانب الحوثيين لن يؤثر عليها كثيرًا، بل يؤثر على دول المنطقة أكثر منها.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، "فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر"، معتبرةً أي تحركات إسرائيلية في المنطقة "أهدافًا عسكرية" لقواتها، وفق تعبيرها.وأكد أن "أنصار الله" ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل، مشيرًا إلى أن عمليات الجماعة العسكرية "ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة"، وشدد على أن "أنصار الله" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة".وأضاف سريع أن "جميع محاولات خصوم جماعة "أنصار الله" اليمنية ستفشل"، مؤكدًا استمرار عمليات الجماعة العسكرية "ما دام العدوان والحصار مستمرين".ويوم أمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.
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https://sarabic.ae/20260608/أنصار-الله-تعلن-حظر-الملاحة-البحرية-بشكل-كامل-على-إسرائيل-في-البحر-الأحمر---عاجل-1114154991.html
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أخبار اليمن الأن, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, إيران, العالم
أخبار اليمن الأن, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, إيران, العالم
باحث يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات إعلان "أنصار الله" حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر
حصري
أكد الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس "مركز جهود للدراسات في اليمن"، أن إعلان "أنصار الله" عن دخولهم الحرب مجددًا وتهديدهم للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، يعني أن المواجهات دخلت مرحلة جديدة، لكن لا نستطيع أن نقول إنها حرب شاملة وممتدة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "أعتقد أن ما جرى خلال الساعات الماضية من المواجهات هو جولة من جولات الاستنزاف، وهذه الحرب ستأخذ أشهرا من المواجهات غير المنتظمة على هذا المدى الضعيف، فهي ليست حربًا شاملة وليست سلامًا شاملًا".
وتابع الشميري: "سوف نرى، ما بين الحين والآخر، تلك الحرب تندفع بموجات حتى يتم تحقيق اتفاق جزئي مرحلي، وربما يكون مفتوحًا على حروب قادمة".
مشيرًا إلى أن دخول الحوثيين إلى المواجهات بشكل مباشر، لا شك أن له تأثيرًا على الوضع الراهن، لكن لن يكون مؤثرًا بشكل كبير على إسرائيل في البحر الأحمر، لأن إسرائيل، وخلال الفترات الماضية، أوجدت طرقًا بديلة للبحر الأحمر.
وأوضح الشميري أن التأثير الأكبر من إعلان الحوثيين سوف يكون على الشعب اليمني وعلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر، فهي التي سوف تتضرر بشكل كبير جدًا بفعل إرباك الملاحة في البحر الأحمر، كما ستتضرر الدول الكبرى، من بينها الصين، التي تقدَّر صادراتها ووارداتها بما يقارب 300 مليار دولار عبر البحر الأحمر.
ولفت الشميري إلى أن الكثير من الدول الكبرى في العالم سوف تتضرر من عدم استقرار الملاحة، من بينها دول أوروبا، لأن ذلك سوف يؤثر على سلاسل إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها نتيجة زيادة نسب التأمين على السفن. وربما تكون إسرائيل هي آخر المتضررين من الإعلان، لذا أرى أن تهديد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر من جانب الحوثيين لن يؤثر عليها كثيرًا، بل يؤثر على دول المنطقة أكثر منها.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، "فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر"، معتبرةً أي تحركات إسرائيلية في المنطقة "أهدافًا عسكرية" لقواتها، وفق تعبيرها.
وأعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما وصفه بـ"أهداف حساسة تابعة لإسرائيل في منطقة يافا (تل أبيب)"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بدقة".
وأكد أن "أنصار الله" ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل، مشيرًا إلى أن عمليات الجماعة العسكرية "ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة"، وشدد على أن "أنصار الله" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة".
وأضاف سريع أن "جميع محاولات خصوم جماعة "أنصار الله" اليمنية ستفشل"، مؤكدًا استمرار عمليات الجماعة العسكرية "ما دام العدوان والحصار مستمرين".
ويأتي هذا التطور بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت، مساء الأحد، أهدافًا عسكرية عدة شمالي إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بـ"حق الدفاع المشروع" المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ويوم أمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.