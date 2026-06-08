https://sarabic.ae/20260608/بعد-استهداف-أنصار-الله-إسرائيل-هل-دخلت-المنطقة-حربا-شاملة-وما-هو-دور-مضيق-باب-المندب؟-1114169884.html
بعد استهداف "أنصار الله" إسرائيل... هل دخلت المنطقة حربا شاملة وما هو دور مضيق باب المندب؟
بعد استهداف "أنصار الله" إسرائيل... هل دخلت المنطقة حربا شاملة وما هو دور مضيق باب المندب؟
سبوتنيك عربي
تصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف أهدافاً إسرائيلية في منطقة يافا، بالتزامن مع... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T14:39+0000
2026-06-08T14:39+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن قوات "أنصار الله" أطلقت دفعة من الصواريخ على "أهداف حساسة" داخل إسرائيل، مؤكداً أن العملية حققت أهدافها.ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزامناً بين إيران وإسرائيل، بعدما أعلنت طهران استهداف مواقع عسكرية شمالي إسرائيل رداً على ضربات إسرائيلية في لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أهداف عسكرية داخل إيران.وتزداد أهمية هذا التصعيد بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق باب المندب، الذي يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وأحد أهم الممرات البحرية العالمية. ويربط المضيق بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتعبر من خلاله نسبة كبيرة من حركة التجارة الدولية وشحنات الطاقة المتجهة بين آسيا وأوروبا.ورغم خطورة التطورات الأخيرة، يرى خبراء أن الحديث عن حرب شاملة لا يزال سابقا لأوانه، إلا أن استمرار تبادل الضربات بين أطراف الصراع واتساع رقعة المواجهة قد يدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيداً خلال الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260608/أنصار-الله-تعلن-حظر-الملاحة-البحرية-بشكل-كامل-على-إسرائيل-في-البحر-الأحمر---عاجل-1114154991.html
https://sarabic.ae/20260608/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-على-أهداف-عسكرية-في-غرب-ووسط-إيران-1114153737.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, إيران
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, إيران
بعد استهداف "أنصار الله" إسرائيل... هل دخلت المنطقة حربا شاملة وما هو دور مضيق باب المندب؟
14:39 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 14:45 GMT 08.06.2026)
تصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف أهدافاً إسرائيلية في منطقة يافا، بالتزامن مع إعلانها فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن قوات "أنصار الله" أطلقت دفعة من الصواريخ على "أهداف حساسة" داخل إسرائيل، مؤكداً أن العملية حققت أهدافها.
كما شدد على أن الجماعة ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل، وستواصل عملياتها العسكرية وتوسعها وفق تطورات الميدان، مؤكدًا أن "أنصار الله" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة".
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزامناً بين إيران وإسرائيل، بعدما أعلنت طهران استهداف مواقع عسكرية شمالي إسرائيل رداً على ضربات إسرائيلية في لبنان
، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أهداف عسكرية داخل إيران.
وأثار انخراط "أنصار الله" المباشر في المواجهة تساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية شاملة، خاصة مع اتساع نطاق العمليات العسكرية لتشمل جبهات متعددة تمتد من إيران ولبنان إلى اليمن والبحر الأحمر.
وتزداد أهمية هذا التصعيد بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق باب المندب
، الذي يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وأحد أهم الممرات البحرية العالمية. ويربط المضيق بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتعبر من خلاله نسبة كبيرة من حركة التجارة الدولية وشحنات الطاقة المتجهة بين آسيا وأوروبا.
ويرى مراقبون أن أي تهديد للملاحة في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، ما يمنح هذا الممر البحري أهمية استثنائية في أي تصعيد إقليمي محتمل.
ورغم خطورة التطورات الأخيرة
، يرى خبراء أن الحديث عن حرب شاملة لا يزال سابقا لأوانه، إلا أن استمرار تبادل الضربات بين أطراف الصراع واتساع رقعة المواجهة قد يدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيداً خلال الفترة المقبلة.