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https://sarabic.ae/20260608/تحذيرات-من-تجاوز-النفط-حاجز-الـ140-دولارا-بعد-التصعيد-الأخير-بين-إيران-وإسرائيل-1114175306.html
تحذيرات من تجاوز النفط حاجز الـ140 دولارا بعد التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل
تحذيرات من تجاوز النفط حاجز الـ140 دولارا بعد التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل
سبوتنيك عربي
قفزت العقود الآجلة لخام برنت 4.42 دولار بما يعادل 4.47 ‌في المئة، لتصل إلى 97.15 دولار للبرميل/ مع الساعات الأولى من اليوم الأول لتجدد القصف بين إيران... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T17:27+0000
2026-06-08T17:27+0000
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تقارير سبوتنيك
العالم العربي
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إسرائيل
سوق النفط
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كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.07 دولار، أو 4.50 ‌في المئة لتصل إلى 94.61 دولار.في الإطار، حذر الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أحمد الشامي، من تداعيات استمرار وتزايد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، مؤكدا أن التأثير الحقيقي على حركة الملاحة العالمية لا يتوقف عند مجرد "الإعلانات السياسية"، بل يرتبط بمدى تنفيذ عمليات فعلية على الأرض ووتيرتها الزمنية.وقال الشامي، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن "حركة الملاحة في البحر الأحمر تتأثر بحجم العمليات العسكرية وتقاطرها الزمني، وأن حدوث نحو 3 عمليات شهريا يعتبر تهديدا متوسطا، وفي حال زيادة العدد عن ذلك، فإن التأثيرات ستكون مباشرة وخطيرة على الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما سيؤثر سلبا على قناة السويس.أسعار الطاقة وسيناريو الـ 140 دولارافيما يخص قطاع الطاقة، أوضح الشامي أن مجرد الإعلان عن توترات جديدة يدفع أسعار البترول للتحرك فورا، وأن السعر الحالي الذي يدور حول 98 دولارا للبرميل مرشح للزيادة بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5 في المئة، بمجرد التصريحات.وأضاف الخبير الاقتصادي: "إذا استشعرت الأسواق احتمالية عودة غلق المضايق، فإن الأسعار ستعاود الصعود لمستويات قياسية قد تتجاوز 140 دولارا للبرميل، خاصة وأن الطلب العالمي على الطاقة عادة ما يشهد زيادة كبيرة في توقيتات الأزمات".واستشهد الشامي بأحداث أكتوبر 2023، حيث امتدت تداعياتها لعامين مما أثر بشدة على قناة السويس وحركة الملاحة في البحر الأحمر. مشددا على أن "أزمات باب المندب لها طبيعة مختلفة، وتأثيرها على الطاقة يظل محدودا ما لم تكن الأزمات متتالية ومنتقلة من مرحلة التصريحات إلى مرحلة العمليات الفعلية.وأكد أن "زلازل الجغرافيا السياسية" التي تضرب ممرات الملاحة الدولية باتت هي المحرك الأساسي للأسواق في ظل التصعيد الراهن في منطقة الشرق الأوسط.المخاطر الجيوسياسيةوقال عكوش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الارتفاع الفوري في أسعار النفط بنسبة 4 في المئة يمثل رد فعل كلاسيكي يعرف بـ "علاوة المخاطر الجيوسياسية، حيث تسعر الأسواق حالة الخوف من انقطاع الإمدادات قبل وقوعها فعليا.وأضاف أن الأسعار ستظل في المدى القصير شديدة الحساسية لأي تحرك عسكري أو تصريح سياسي، وأنه "طالما أن المواجهة مستمرة، فإن الأسعار مرشحة للحفاظ على مكاسبها، مع احتمالية القفز نحو مستويات تتجاوز 90 إلى 100 دولار للبرميل في حال استهداف أي بنى تحتية للطاقة.شلل تكتيكي في الملاحةوحول تداعيات التوتر في البحر الأحمر، أوضح الخبير الاقتصادي أن إعلان إغلاق مضيق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية خلق حالة من "الشلل التكتيكي" للملاحة العالمية بأكملها، مؤكداً أن الخطوط الملاحية الكبرى لا تفرق بين المخاطر عند تقييم أمن سفنها، مما دفعها لاتخاذ قرار جماعي بتجنب المنطقة خوفاً من "الأضرار الجانبية.وتابع: "هذا التوجه أدى إلى قفزة جنونية في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، ودفع السفن للتحول نحو طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف نحو 14 يوما من التأخير، ويؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود ونقص في الحاويات عالمياً".الركود التضخمي العالميوفيما يخص الانعكاسات المباشرة على المستهلكين، قال عكوش إن العالم يقف على أعتاب "شتاء اقتصادي" قد تعصف به رياح التضخم الركودي، حيث سيؤدي ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر سلاسل الإمداد إلى رفع أسعار السلع الأساسية والغذاء عالميا.وأشار إلى أن هذه الصدمة ستضع البنوك المركزية، وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي، في مأزق حقيقي، حيث ستضطر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم، مما يهدد بدخول الاقتصاد العالمي في ركود عميق.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العالم يعتمد الآن على المخزون النفطي الاستراتيجي، الذي قد لا يتجاوز مدة شهر آخر، ما يفتح الباب للتدخل العالمي من أجل توفير الطاقة.ولفت إلى أن واشنطن خفضت نسب تصدير النفط إلى أوروبا، في إطار تحوطها لزيادة الاستهلاك في فترة الإجازة، ومعه سترتفع الأسعار بشكل كبير.وشدد على أن استمرار الوضع سيدفع إلى سيناريوهات عدة منها زيادة الأسعار ونفاذ المخزون، مما يضطر الأطراف إلى ضرورة فرض حلول بعينها لإتاحة النفط وخفض التوترات.فيما حذر الدكتور عبد الجليل معيوف من سيناريوهات قاتمة قد تواجه الاقتصاد العالمي في حال تصاعدت التوترات العسكرية إلى مستوى المواجهة الواسعة، مؤكدا أن العالم سيواجه تعقيدات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد والتكاليف.حاجز الـ 200 دولاروقال معيوف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إنه "في ظل أسوأ السيناريوهات المتوقعة، سوف تتعقد الأمور بشكل كبير، حيث ستتأثر أسواق الطاقة بصورة مباشرة وفورية، سواء من حيث زيادة أسعار النفط أو الغاز، بالإضافة إلى تأثر أسواق الأسمدة بشكل حاد.وتوقع معيوف قفزة تاريخية في التكاليف، وأنه "من المحتمل أن تصل أسعار النفط إلى ما يقرب من 200 دولار للبرميل الواحد في حالة اندلاع حرب شاملة في المنطقة.وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين كبار أن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهة.
https://sarabic.ae/20260606/واشنطن-تأمين-ما-يكفي-من-شحنات-النفط-عبر-مضيق-هرمز-يتطلب-حلا-مع-إيران-1114106705.html
https://sarabic.ae/20260601/أسعار-النفط-تشهد-قفزة-قياسية-بعد-أنباء-تعليق-إيران-اتصالاتها-مع-واشنطن-1113943107.html
https://sarabic.ae/20260524/ترقب-حذر-تقديرات-باستمرار-ارتفاع-أسعار-النفط-حتى-بعد-الاتفاق-المحتمل-بين-إيران-وواشنطن-1113706916.html
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محمد حميدة
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, إيران, إسرائيل, سوق النفط
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, إيران, إسرائيل, سوق النفط

تحذيرات من تجاوز النفط حاجز الـ140 دولارا بعد التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل

17:27 GMT 08.06.2026
© AP Photo / Martin Meissnerحقل نفط
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
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- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قفزت العقود الآجلة لخام برنت 4.42 دولار بما يعادل 4.47 ‌في المئة، لتصل إلى 97.15 دولار للبرميل/ مع الساعات الأولى من اليوم الأول لتجدد القصف بين إيران وإسرائيل، بعد قيام الأخيرة بعمليات واسعة في جنوب لبنان.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.07 دولار، أو 4.50 ‌في المئة لتصل إلى 94.61 دولار.
في الإطار، حذر الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أحمد الشامي، من تداعيات استمرار وتزايد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، مؤكدا أن التأثير الحقيقي على حركة الملاحة العالمية لا يتوقف عند مجرد "الإعلانات السياسية"، بل يرتبط بمدى تنفيذ عمليات فعلية على الأرض ووتيرتها الزمنية.
وقال الشامي، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن "حركة الملاحة في البحر الأحمر تتأثر بحجم العمليات العسكرية وتقاطرها الزمني، وأن حدوث نحو 3 عمليات شهريا يعتبر تهديدا متوسطا، وفي حال زيادة العدد عن ذلك، فإن التأثيرات ستكون مباشرة وخطيرة على الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما سيؤثر سلبا على قناة السويس.

أسعار الطاقة وسيناريو الـ 140 دولارا

فيما يخص قطاع الطاقة، أوضح الشامي أن مجرد الإعلان عن توترات جديدة يدفع أسعار البترول للتحرك فورا، وأن السعر الحالي الذي يدور حول 98 دولارا للبرميل مرشح للزيادة بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5 في المئة، بمجرد التصريحات.
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
واشنطن: تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز يتطلب حلا مع إيران
6 يونيو, 00:54 GMT
وأضاف الخبير الاقتصادي: "إذا استشعرت الأسواق احتمالية عودة غلق المضايق، فإن الأسعار ستعاود الصعود لمستويات قياسية قد تتجاوز 140 دولارا للبرميل، خاصة وأن الطلب العالمي على الطاقة عادة ما يشهد زيادة كبيرة في توقيتات الأزمات".
واستشهد الشامي بأحداث أكتوبر 2023، حيث امتدت تداعياتها لعامين مما أثر بشدة على قناة السويس وحركة الملاحة في البحر الأحمر. مشددا على أن "أزمات باب المندب لها طبيعة مختلفة، وتأثيرها على الطاقة يظل محدودا ما لم تكن الأزمات متتالية ومنتقلة من مرحلة التصريحات إلى مرحلة العمليات الفعلية.
في الإطار، حذر الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، من أن سوق الطاقة العالمي لم يعد محكوما بقوانين العرض والطلب التقليدية.
وأكد أن "زلازل الجغرافيا السياسية" التي تضرب ممرات الملاحة الدولية باتت هي المحرك الأساسي للأسواق في ظل التصعيد الراهن في منطقة الشرق الأوسط.

المخاطر الجيوسياسية

وقال عكوش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الارتفاع الفوري في أسعار النفط بنسبة 4 في المئة يمثل رد فعل كلاسيكي يعرف بـ "علاوة المخاطر الجيوسياسية، حيث تسعر الأسواق حالة الخوف من انقطاع الإمدادات قبل وقوعها فعليا.
وأضاف أن الأسعار ستظل في المدى القصير شديدة الحساسية لأي تحرك عسكري أو تصريح سياسي، وأنه "طالما أن المواجهة مستمرة، فإن الأسعار مرشحة للحفاظ على مكاسبها، مع احتمالية القفز نحو مستويات تتجاوز 90 إلى 100 دولار للبرميل في حال استهداف أي بنى تحتية للطاقة.
مضخات نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
أسعار النفط تشهد قفزة قياسية بعد أنباء تعليق إيران اتصالاتها مع واشنطن
1 يونيو, 14:38 GMT

شلل تكتيكي في الملاحة

وحول تداعيات التوتر في البحر الأحمر، أوضح الخبير الاقتصادي أن إعلان إغلاق مضيق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية خلق حالة من "الشلل التكتيكي" للملاحة العالمية بأكملها، مؤكداً أن الخطوط الملاحية الكبرى لا تفرق بين المخاطر عند تقييم أمن سفنها، مما دفعها لاتخاذ قرار جماعي بتجنب المنطقة خوفاً من "الأضرار الجانبية.
وتابع: "هذا التوجه أدى إلى قفزة جنونية في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، ودفع السفن للتحول نحو طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف نحو 14 يوما من التأخير، ويؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود ونقص في الحاويات عالمياً".

الركود التضخمي العالمي

وفيما يخص الانعكاسات المباشرة على المستهلكين، قال عكوش إن العالم يقف على أعتاب "شتاء اقتصادي" قد تعصف به رياح التضخم الركودي، حيث سيؤدي ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر سلاسل الإمداد إلى رفع أسعار السلع الأساسية والغذاء عالميا.
وأشار إلى أن هذه الصدمة ستضع البنوك المركزية، وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي، في مأزق حقيقي، حيث ستضطر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم، مما يهدد بدخول الاقتصاد العالمي في ركود عميق.
في الإطار قال كامل الحرمي، خبير الطاقة الكويتي، إن مضيق هرمز مغلق بالأساس، وعمليات تصدير النفط من منطقة الخليج متوقف، ما يعني أن أسعار النفط لن تقفز بصورة كبيرة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العالم يعتمد الآن على المخزون النفطي الاستراتيجي، الذي قد لا يتجاوز مدة شهر آخر، ما يفتح الباب للتدخل العالمي من أجل توفير الطاقة.
ولفت إلى أن واشنطن خفضت نسب تصدير النفط إلى أوروبا، في إطار تحوطها لزيادة الاستهلاك في فترة الإجازة، ومعه سترتفع الأسعار بشكل كبير.
طرطوس تعود إلى الواجهة.. بواخر الشحن تعيد رسم التجارة بين العراق وسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
ترقب حذر… تقديرات باستمرار ارتفاع أسعار النفط حتى بعد الاتفاق المحتمل بين إيران وواشنطن
24 مايو, 19:57 GMT
وشدد على أن استمرار الوضع سيدفع إلى سيناريوهات عدة منها زيادة الأسعار ونفاذ المخزون، مما يضطر الأطراف إلى ضرورة فرض حلول بعينها لإتاحة النفط وخفض التوترات.
فيما حذر الدكتور عبد الجليل معيوف من سيناريوهات قاتمة قد تواجه الاقتصاد العالمي في حال تصاعدت التوترات العسكرية إلى مستوى المواجهة الواسعة، مؤكدا أن العالم سيواجه تعقيدات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد والتكاليف.

حاجز الـ 200 دولار

وقال معيوف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إنه "في ظل أسوأ السيناريوهات المتوقعة، سوف تتعقد الأمور بشكل كبير، حيث ستتأثر أسواق الطاقة بصورة مباشرة وفورية، سواء من حيث زيادة أسعار النفط أو الغاز، بالإضافة إلى تأثر أسواق الأسمدة بشكل حاد.
وتوقع معيوف قفزة تاريخية في التكاليف، وأنه "من المحتمل أن تصل أسعار النفط إلى ما يقرب من 200 دولار للبرميل الواحد في حالة اندلاع حرب شاملة في المنطقة.
وأضاف الخبير أن التداعيات لن تتوقف عند حدود قطاع الطاقة فحسب، بل ستؤدي إلى "زيادة أسعار المواد والسلع بصفة عامة، مما سيفضي حتما إلى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، وهو ما سيقود العالم إلى أزمة اقتصادية عالمية طاحنة.
وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وأفاد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية، بأنه تم توجيه ما وصفه بـ"رد مؤلم" إلى إسرائيل، قبل الإعلان عن وقف العمليات العسكرية، مع التأكيد أن هذا التوقف لا يعني إنهاء الجهوزية، وأن أي استمرار للاعتداءات سيقابل برد أشد وأكثر حسمًا.
وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين كبار أن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهة.
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