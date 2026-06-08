https://sarabic.ae/20260608/موسكو-دول-أوروبية-في-منظمة-الأمن-والتعاون-تدرك-أهمية-استئناف-الحوار-مع-روسيا-1114174266.html

موسكو: دول أوروبية في منظمة "الأمن والتعاون" تدرك أهمية استئناف الحوار مع روسيا

موسكو: دول أوروبية في منظمة "الأمن والتعاون" تدرك أهمية استئناف الحوار مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن العديد من الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة تقر بشكل غير... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T16:53+0000

2026-06-08T16:53+0000

2026-06-08T16:53+0000

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وقال بوليانسكي، إن الجانب الروسي يجري في أروقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية "حول قضايا مختلفة"، مشيرا إلى أنه لا يرغب في تسمية هذه الدول حتى لا تُستخدم تصريحاتها ضدها.وقال: "تضمن البيروقراطية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي التزام الجميع بالنهج الموحد".وأوضح: "لقد اختارت هذه الدول ذلك، وبمجرد نقلها الصلاحيات إلى المستوى فوق الوطني، أصبحت الآن ملتزمة بهذا القرار".وختم بوليانسكي بالقول إن الاتحاد الأوروبي يحرص على عدم وجود أي تباينات جوهرية في مواقف الدول الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة تجاه روسيا.وأكملت: "هم يدركون أن رفض التعامل مع روسيا، واستخدام مواردها، والعيش في تعايش طبيعي قائم على الاحترام المتبادل ضمن فضاء أوروبي موحد، بات بمثابة انتحار سياسي بالنسبة لهم، ولذا يتلقون ردًا من أنظمتهم يوحي بأنهم يعتزمون اتباع مسار مختلف تمامًا".

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