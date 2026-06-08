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موسكو: دول أوروبية في منظمة "الأمن والتعاون" تدرك أهمية استئناف الحوار مع روسيا
موسكو: دول أوروبية في منظمة "الأمن والتعاون" تدرك أهمية استئناف الحوار مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن العديد من الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة تقر بشكل غير... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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2026-06-08T16:53+0000
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وقال بوليانسكي، إن الجانب الروسي يجري في أروقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية "حول قضايا مختلفة"، مشيرا إلى أنه لا يرغب في تسمية هذه الدول حتى لا تُستخدم تصريحاتها ضدها.وقال: "تضمن البيروقراطية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي التزام الجميع بالنهج الموحد".وأوضح: "لقد اختارت هذه الدول ذلك، وبمجرد نقلها الصلاحيات إلى المستوى فوق الوطني، أصبحت الآن ملتزمة بهذا القرار".وختم بوليانسكي بالقول إن الاتحاد الأوروبي يحرص على عدم وجود أي تباينات جوهرية في مواقف الدول الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة تجاه روسيا.وأكملت: "هم يدركون أن رفض التعامل مع روسيا، واستخدام مواردها، والعيش في تعايش طبيعي قائم على الاحترام المتبادل ضمن فضاء أوروبي موحد، بات بمثابة انتحار سياسي بالنسبة لهم، ولذا يتلقون ردًا من أنظمتهم يوحي بأنهم يعتزمون اتباع مسار مختلف تمامًا".
https://sarabic.ae/20260608/لافروف-من-المؤسف-أن-واشنطن-لا-تبدي-أي-اهتمام-بالعودة-إلى-تفاهمات-أنكوريج--1114163218.html
https://sarabic.ae/20260604/زاخاروفا-من-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-أوروبا-تدرك-أن-رفض-التعاون-مع-روسيا-انتحار-بالنسبة-لها-1114032858.html
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موسكو: دول أوروبية في منظمة "الأمن والتعاون" تدرك أهمية استئناف الحوار مع روسيا

16:53 GMT 08.06.2026
© AP Photoمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن العديد من الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة تقر بشكل غير رسمي بضرورة استئناف الحوار مع روسيا.
وقال بوليانسكي، إن الجانب الروسي يجري في أروقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية "حول قضايا مختلفة"، مشيرا إلى أنه لا يرغب في تسمية هذه الدول حتى لا تُستخدم تصريحاتها ضدها.

وأكمل بوليانسكي: "أستطيع القول إن هناك عددا من الدول الأوروبية التي تدرك أهمية استئناف الحوار مع روسيا. لكنها لا تستطيع طرح هذا الموقف عبر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لأنها غير مستعدة لتحدي أهمية النهج الجماعي".

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وقال: "تضمن البيروقراطية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي التزام الجميع بالنهج الموحد".

وأضاف بوليانسكي: "لقد فوضت الدول الأوروبية طواعية صلاحياتها إلى المفوضية الأوروبية في العديد من قضايا السياسة الخارجية. وهذا نابع من ضبط النفس الواعي، وليس من إجبارها على الصمت".

وأوضح: "لقد اختارت هذه الدول ذلك، وبمجرد نقلها الصلاحيات إلى المستوى فوق الوطني، أصبحت الآن ملتزمة بهذا القرار".
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زاخاروفا من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: أوروبا تدرك أن رفض التعاون مع روسيا انتحار بالنسبة لها
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وختم بوليانسكي بالقول إن الاتحاد الأوروبي يحرص على عدم وجود أي تباينات جوهرية في مواقف الدول الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة تجاه روسيا.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الأوروبية تدرك أن رفض التعاون مع روسيا بات بمثابة انتحار سياسي لبلدانها، وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "يدرك سكان دول أوروبا الغربية إلى أين قادتهم أنظمتهم، ويطالبون باتخاذ إجراءات حاسمة لتجاوز الأزمة".

وأكملت: "هم يدركون أن رفض التعامل مع روسيا، واستخدام مواردها، والعيش في تعايش طبيعي قائم على الاحترام المتبادل ضمن فضاء أوروبي موحد، بات بمثابة انتحار سياسي بالنسبة لهم، ولذا يتلقون ردًا من أنظمتهم يوحي بأنهم يعتزمون اتباع مسار مختلف تمامًا".
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