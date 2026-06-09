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الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي بدافع الكراهية للإسلام عشية عيد الأضحى
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي بدافع الكراهية للإسلام عشية عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
أحبط ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع مصلحة السجون الفيدرالية، هجومًا إرهابيًا على أحد مراكز الإصلاح في منطقة أوليانوفسك. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T06:51+0000
2026-06-09T06:51+0000
2026-06-09T06:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له أن الهجوم كان من تدبير أحد أنصار منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، وذلك عشية عيد الأضحى المبارك.وجاء في البيان: "خلال عمليات التحقيق، تبيّن أن مواطنًا من مواليد عام 1985، يقضي عقوبة في أحد مراكز الإصلاح، كان يخطط لقتل موظفي المركز خلال عيد الأضحى".وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "حاول المشتبه به، بأفعاله، تقويض أسس الإسلام الثابتة".ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، أحد أهم الأعياد الإسلامية، في العاشر من ذي الحجة حسب التقويم الهجري. وفي عام 2026، احتفل مسلمو روسيا بهذا العيد في 27 مايو/أيار.الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن عملية ضخمة لاستخبارات أجنبية لجمع معلومات من هواتف مسؤولين روس
https://sarabic.ae/20260529/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-مخططا-إرهابيا-أوكرانيا-لتفجير-قطار-ركاب-ويعتقل-المنفذ-1113844164.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي بدافع الكراهية للإسلام عشية عيد الأضحى
أحبط ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع مصلحة السجون الفيدرالية، هجومًا إرهابيًا على أحد مراكز الإصلاح في منطقة أوليانوفسك.
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له أن الهجوم كان من تدبير أحد أنصار منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، وذلك عشية عيد الأضحى المبارك.
وجاء في البيان: "خلال عمليات التحقيق، تبيّن أن مواطنًا من مواليد عام 1985، يقضي عقوبة في أحد مراكز الإصلاح، كان يخطط لقتل موظفي المركز خلال عيد الأضحى".
ووفقًا للجهاز، كان الدافع وراء هذا الهجوم هو الكراهية والعداء الديني.
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "حاول المشتبه به، بأفعاله، تقويض أسس الإسلام الثابتة".
وأشار إلى أنه بفضل الجهود المشتركة لضباط جهاز الأمن الفيدرالي ومصلحة السجون الفيدرالية، تم إحباط الهجوم الإرهابي في مراحله الأولى. فتحت إدارة التحقيقات التابعة لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي في مقاطعة أوليانوفسك تحقيقًا جنائيًا في قضية تتعلق بالتحضير لهجوم إرهابي.
ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، أحد أهم الأعياد الإسلامية، في العاشر من ذي الحجة حسب التقويم الهجري. وفي عام 2026، احتفل مسلمو روسيا بهذا العيد في 27 مايو/أيار.