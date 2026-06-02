https://sarabic.ae/20260602/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-عملية-ضخمة-لاستخبارات-أجنبية-بغية-جمع-معلومات-من-هواتف-مسؤولين-روس-1113955084.html
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن عملية ضخمة لاستخبارات أجنبية لجمع معلومات من هواتف مسؤولين روس
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن عملية ضخمة لاستخبارات أجنبية لجمع معلومات من هواتف مسؤولين روس
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، الكشف عن عملية واسعة النطاق لأجهزة استخبارات أجنبية، سعت إلى جمع معلومات من هواتف مسؤولين روس. 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T05:16+0000
2026-06-02T05:16+0000
2026-06-02T06:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0e/1048114765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b26d5eb512248185fe74fa39fe0a97d2.jpg
وأصدر الجهاز بيانا قال فيه: "تم كشف وتوثيق عملية واسعة النطاق لأجهزة استخبارات أجنبية تهدف إلى اختراق وزرع برمجيات خبيثة في أجهزة الاتصال المحمولة لمسؤولين روس رفيعي المستوى، واستخدامها لسحب البيانات المتاحة، والتنصت على المحادثات الجارية، فضلًا عن المراقبة الصوتية والمرئية السرية للأجواء المحيطة بالأجهزة الإلكترونية، بغرض الحصول على معلومات حساسة".وأشار البيان إلى أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فتحت تحقيقًا جنائيًا بموجب مواد تتعلق بالوصول غير المشروع إلى معلومات الحاسوب، وإنشاء برامج كمبيوتر خبيثة واستخدامها ونشرها،، مؤكدًا أن "التحقيقات ما تزال مستمرة".تورط كبرى شركات التكنولوجياوكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية قامت بسحب المعلومات السرية من الهواتف الذكية لمسؤولين روس رفيعي المستوى، بشكل سري، وذلك بالاستعانة بالإمكانات التقنية لشركات تكنولوجيا المعلومات الدولية الكبرى.توجيهات بتوخي الحذروحذّر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تستخدم وسائل الاتصال المحمولة في عملياتها التخريبية، مؤكدًا أن مناقشة المعلومات السرية عبر هذه الأجهزة أو بالقرب منها أمر غير مقبول، نظرًا لأن محتوى المحادثات قد يصبح معلومًا لأطراف ثالثة، ما قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تداركها. وتابع: "إن مناقشة المعلومات السرية عبرها أو بالقرب منها أمر غير مقبول، لأن محتوى محادثاتكم قد يصبح معلومًا لأطراف ثالثة ويؤدي إلى حدوث عواقب لا يمكن تداركها".
https://sarabic.ae/20260526/الأمن-الفيدرالي-الروسي-نظام-كييف-حول-أوكرانيا-إلى-أكبر-مركز-لتهريب-الأسلحة-في-أوروبا-1113740174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0e/1048114765_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_23897a0ea461ef90ccd86e8717da7eb5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن عملية ضخمة لاستخبارات أجنبية لجمع معلومات من هواتف مسؤولين روس
05:16 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 06:01 GMT 02.06.2026)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، الكشف عن عملية واسعة النطاق لأجهزة استخبارات أجنبية، سعت إلى جمع معلومات من هواتف مسؤولين روس.
وأصدر الجهاز بيانا قال فيه: "تم كشف وتوثيق عملية واسعة النطاق لأجهزة استخبارات أجنبية تهدف إلى اختراق وزرع برمجيات خبيثة في أجهزة الاتصال المحمولة لمسؤولين روس رفيعي المستوى، واستخدامها لسحب البيانات المتاحة، والتنصت على المحادثات الجارية، فضلًا عن المراقبة الصوتية والمرئية السرية للأجواء المحيطة بالأجهزة الإلكترونية، بغرض الحصول على معلومات حساسة".
وأشار البيان إلى أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فتحت تحقيقًا جنائيًا بموجب مواد تتعلق بالوصول غير المشروع إلى معلومات الحاسوب، وإنشاء برامج كمبيوتر خبيثة واستخدامها ونشرها،، مؤكدًا أن "التحقيقات ما تزال مستمرة".
تورط كبرى شركات التكنولوجيا
وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية قامت بسحب المعلومات السرية من الهواتف الذكية لمسؤولين روس رفيعي المستوى، بشكل سري، وذلك بالاستعانة بالإمكانات التقنية لشركات تكنولوجيا المعلومات الدولية الكبرى.
وجاء في بيان الجهاز: "باستخدام الإمكانات التقنية لشركات تكنولوجيا المعلومات الدولية الكبرى، وعبر وسائل الاتصال المحمولة، قام ممثلو أجهزة الاستخبارات الأجنبية بسحب غير مصرح به وسري لمختلف أنواع المعلومات من أجهزة المستهدفين بالهجمات الإلكترونية".
وحذّر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تستخدم وسائل الاتصال المحمولة في عملياتها التخريبية، مؤكدًا أن مناقشة المعلومات السرية عبر هذه الأجهزة أو بالقرب منها أمر غير مقبول، نظرًا لأن محتوى المحادثات قد يصبح معلومًا لأطراف ثالثة، ما قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تداركها.
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه: "يحذر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من أن وكالات الاستخبارات الأجنبية تطبق تقنيات المعلومات الحديثة في أنشطتها التخريبية، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المحمولة".
وتابع: "إن مناقشة المعلومات السرية عبرها أو بالقرب منها أمر غير مقبول، لأن محتوى محادثاتكم قد يصبح معلومًا لأطراف ثالثة ويؤدي إلى حدوث عواقب لا يمكن تداركها".