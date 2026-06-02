https://sarabic.ae/20260602/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-عملية-ضخمة-لاستخبارات-أجنبية-بغية-جمع-معلومات-من-هواتف-مسؤولين-روس-1113955084.html

الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن عملية ضخمة لاستخبارات أجنبية لجمع معلومات من هواتف مسؤولين روس

الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن عملية ضخمة لاستخبارات أجنبية لجمع معلومات من هواتف مسؤولين روس

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، الكشف عن عملية واسعة النطاق لأجهزة استخبارات أجنبية، سعت إلى جمع معلومات من هواتف مسؤولين روس. 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T05:16+0000

2026-06-02T05:16+0000

2026-06-02T06:01+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0e/1048114765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b26d5eb512248185fe74fa39fe0a97d2.jpg

وأصدر الجهاز بيانا قال فيه: "تم كشف وتوثيق عملية واسعة النطاق لأجهزة استخبارات أجنبية تهدف إلى اختراق وزرع برمجيات خبيثة في أجهزة الاتصال المحمولة لمسؤولين روس رفيعي المستوى، واستخدامها لسحب البيانات المتاحة، والتنصت على المحادثات الجارية، فضلًا عن المراقبة الصوتية والمرئية السرية للأجواء المحيطة بالأجهزة الإلكترونية، بغرض الحصول على معلومات حساسة".وأشار البيان إلى أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فتحت تحقيقًا جنائيًا بموجب مواد تتعلق بالوصول غير المشروع إلى معلومات الحاسوب، وإنشاء برامج كمبيوتر خبيثة واستخدامها ونشرها،، مؤكدًا أن "التحقيقات ما تزال مستمرة".تورط كبرى شركات التكنولوجياوكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية قامت بسحب المعلومات السرية من الهواتف الذكية لمسؤولين روس رفيعي المستوى، بشكل سري، وذلك بالاستعانة بالإمكانات التقنية لشركات تكنولوجيا المعلومات الدولية الكبرى.توجيهات بتوخي الحذروحذّر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تستخدم وسائل الاتصال المحمولة في عملياتها التخريبية، مؤكدًا أن مناقشة المعلومات السرية عبر هذه الأجهزة أو بالقرب منها أمر غير مقبول، نظرًا لأن محتوى المحادثات قد يصبح معلومًا لأطراف ثالثة، ما قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تداركها. وتابع: "إن مناقشة المعلومات السرية عبرها أو بالقرب منها أمر غير مقبول، لأن محتوى محادثاتكم قد يصبح معلومًا لأطراف ثالثة ويؤدي إلى حدوث عواقب لا يمكن تداركها".

https://sarabic.ae/20260526/الأمن-الفيدرالي-الروسي-نظام-كييف-حول-أوكرانيا-إلى-أكبر-مركز-لتهريب-الأسلحة-في-أوروبا-1113740174.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم