https://sarabic.ae/20260609/تحركاتها-تثير-الشبهات-خبراء-لـسبوتنيك-البعثة-الأممية-تدير-الأزمة-الليبية-أكثر-من-حلها-1114193065.html

تحركاتها تثير الشبهات... خبراء لـ"سبوتنيك": البعثة الأممية تدير الأزمة الليبية أكثر من حلها

تحركاتها تثير الشبهات... خبراء لـ"سبوتنيك": البعثة الأممية تدير الأزمة الليبية أكثر من حلها

سبوتنيك عربي

تتجه الأنظار إلى الإحاطة المرتقبة التي ستقدمها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن،... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T11:42+0000

2026-06-09T11:42+0000

2026-06-09T11:42+0000

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وفي السياق، قال الخبير في إدارة الأزمات الدكتور سعد الغديوي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "أداء المبعوثة الأممية إلى ليبيا ما يزال يثير كثيرًا من التساؤلات، وأن الخطوات المطلوبة لمعالجة الأزمة الليبية تبدو واضحة من حيث المبدأ، إلا أن ما يجري على أرض الواقع لا يعكس وضوحًا مماثلًا".ولفت الغديوي إلى أن "المبعوثة الأممية تواجه حرجًا متزايدًا بعد الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا، خاصة في ظل المقارنات التي أُجريت بين تحركاتها وما عُرف بمبادرة أو "صفقة بولس"، ويرى أن "هذه المقارنات منحتها بعض الدعم من جهة، لكنها وضعتها في موقف حرج من جهة أخرى، لا سيما أن الكثير من المحللين والدبلوماسيين وممثلي المؤسسات الدولية يعتبرون أن "مبادرة بولس" كانت أكثر سرعة ووضوحًا في طرح مخرجاتها".كما رجّح أن تتطرّق إلى "الإخفاقات الأمنية التي رافقت بعض الأحداث الأخيرة"، معتبرًا أن "حماية المؤسسات الدولية والدبلوماسية تقع ضمن مسؤوليات الدولة وأجهزتها الأمنية".أما على المستوى السياسي، يعتقد الغديوي أن "المبعوثة ستولي اهتمامًا خاصًا بمخرجات "الحوار المهيكل"، وخاصة ما يتعلق بمحور الحوكمة، وأن المؤشرات الحالية تدل على وجود توافق حول مسارات محددة تهدف إلى إنشاء سلطة تنفيذية جديدة مع وضع خطوات واضحة لإنجاز هذا الاستحقاق".وفي ما يتعلق بالانتخابات، شكّك الغديوي في "إمكانية إجراء انتخابات رئاسية خلال الفترة القريبة، باعتبار أن الحديث عنها ما يزال أقرب إلى الطرح النظري منه إلى الواقع العملي، في حين أن فرص إجراء انتخابات برلمانية تبدو أكبر من فرص تنظيم انتخابات رئاسية شاملة".من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الليبية الدكتور مسعود السلامي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "الإحاطة المقبلة لتيتيه أمام مجلس الأمن لن تحمل مفاجآت كبيرة يمكن التعويل عليها أو اعتبارها نقطة تحول جوهرية في المشهد السياسي الليبي، إذ ستكون في الأغلب تقليدية، وتركز على استعراض ما قامت به البعثة الأممية خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بـ"الحوار المهيكل" والخطوات التي اتخذتها البعثة في هذا الإطار، إضافة إلى الإشارة إلى أعمال لجنة "4+4" ومخرجات المسارات السياسية المختلفة".وأشار إلى أن "معظم مخرجات الحوار المهيكل ستظل، على الأرجح، حبيسة الأدراج، ولن تحقق أثرًا ملموسًا، لكونها غير ملزمة للأطراف السياسية، فضلًا عن أن الكثير من هذه الأطراف لم تشارك أصلًا في صياغتها أو التوافق عليها".كما لفت إلى أن "المشهد الليبي ما يزال شديد التعقيد، وأن القوى السياسية الحالية تركز بالدرجة الأولى على البقاء في مواقع السلطة لأطول فترة ممكنة والاستفادة من الامتيازات السياسية والمادية المرتبطة بها".واعتبر السلامي أن "البعثة الأممية استنفدت إلى حد كبير مسار ما يُعرف بـ"الحل الليبي الليبي" أو الملكية الليبية للحل، وأن غياب شريك محلي قادر على التعاون الجاد مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجعل هذا المسار محدود الفاعلية".وفي ما يتعلق بالدور الإقليمي، رأى السلامي أن "تيتيه لن تعوّل كثيرًا على جهود دول الجوار أو الدول العربية، رغم اللقاءات التي عقدتها مؤخرًا مع مسؤولين في تونس ومصر ودول أخرى، وهذه التحركات تندرج في إطار التواصل الدبلوماسي المعتاد، ولا تمثل في حد ذاتها إنجازات يمكن البناء عليها لإحداث اختراق حقيقي في الأزمة الليبية".وختم السلامي حديثه بالتأكيد أنه "لا يرى في الوقت الراهن مؤشرات حقيقية على قرب التوصل إلى حل للأزمة الليبية، سواء عبر "الحوار المهيكل" أو من خلال الإحاطات الأممية المتتالية"، مبينا أن "البعثة الأممية ما تزال تدير الأزمة أكثر مما تقترب من حلها".

https://sarabic.ae/20260604/بعثة-الأمم-المتحدة-تنفي-مزاعم-توطين-المهاجرين-في-ليبيا-وتحذر-من-حملات-التضليل-وخطاب-الكراهية-1114067814.html

https://sarabic.ae/20260518/تصاعد-الجدل-حول-دور-البعثة-الأممية-في-ليبيامطالبات-بالمغادرة-وانتقادات-للأداء-السياسي-والإنساني-1113517462.html

https://sarabic.ae/20260503/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-بين-إدارة-الأزمة-وتعقيدات-الحل-1113080862.html

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https://sarabic.ae/20260406/البعثة-الأممية-في-ليبيا-مقترحات-بلا-إلزام-وانتقادات-لغياب-النتائج-1112319365.html

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أخبار ليبيا اليوم, الانقسام الليبي, بعثة أممية, مجلس الامن, تقارير سبوتنيك, حصري