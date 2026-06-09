خبير لـ”سبوتنيك”: روسيا تنتصر على الغرب بمعادلة الكيف لا الكم في الإنفاق العسكري

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
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الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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خبير لـ”سبوتنيك”: روسيا تنتصر على الغرب بمعادلة الكيف لا الكم في الإنفاق العسكري
خبير لـ”سبوتنيك”: روسيا تنتصر على الغرب بمعادلة الكيف لا الكم في الإنفاق العسكري
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والمحلل السياسي والعسكري اليمني حميد عبد القادر أن الأرقام الواردة في تقرير “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” (ICAN)، والتي أظهرت إنفاق... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T17:42+0000
2026-06-09T17:42+0000
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مضيفا، أن هناك أيضا ارتفاع في الإنفاق البريطاني بصورة ملحوظة، وهو ما يعكس تناقضًا واضحًا في السياسات الغربية بين الدعوة إلى الحد من الانتشار النووي والاستمرار في توسيع برامج التسلح والتحديث النووي.وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”: إن "وصول الإنفاق النووي الأمريكي إلى أكثر من 69 مليار دولار، وارتفاع الإنفاق البريطاني بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، يعكس توجهاً نحو تعزيز القدرات النووية وتوسيع برامج التحديث الاستراتيجي، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على الاستقرار الدولي ومستقبل سباق التسلح".وأضاف أن المقارنة بين الإنفاق الأمريكي والروسي لا تتعلق بحجم الأموال فقط، بل بكفاءة توظيفها، مشيراً إلى أن روسيا نجحت في الحفاظ على قوة ردع استراتيجية فعالة وتطوير منظومات عسكرية متقدمة بتكاليف أقل، ما يعكس ـ بحسب وصفه ـ نهجاً أكثر كفاءة في إدارة الموارد العسكرية.وأوضح عبد القادر أن الزيادة الروسية المحدودة في الإنفاق النووي، والبالغة 6% فقط، تدل على أن موسكو تركز على الحفاظ على توازن الردع وحماية أمنها القومي، دون الانخراط في سباق تسلح مكلف، في حين أن الزيادات الكبيرة المسجلة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا تعكس اتجاهاً مختلفاً يقوم على توسيع برامج التحديث النووي بوتيرة متسارعة.واعتبر أن استمرار القوى الغربية في زيادة الإنفاق على الأسلحة النووية، بالتوازي مع مطالبتها دولاً أخرى بالالتزام بقيود صارمة في هذا المجال، يضعف مصداقية الخطاب الغربي بشأن الحد من التسلح، ويثير مخاوف من دفع النظام الدولي نحو مرحلة جديدة من المنافسة النووية، بما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن والاستقرار العالمي
https://sarabic.ae/20251105/باحث-سياسي-السلاح-النوعي-الروسي-يستطيع-تدمير-أوروبا-في-لحظات-وهذه-رسالة-مهمة-لمن-يدعمون-أوكرانيا--1106764138.html
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أحمد عبد الوهاب
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حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين, العالم
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين, العالم

خبير لـ”سبوتنيك”: روسيا تنتصر على الغرب بمعادلة الكيف لا الكم في الإنفاق العسكري

17:42 GMT 09.06.2026
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- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
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حصري
أكد الكاتب والمحلل السياسي والعسكري اليمني حميد عبد القادر أن الأرقام الواردة في تقرير “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” (ICAN)، والتي أظهرت إنفاق الولايات المتحدة 69.2 مليار دولار على أسلحتها النووية.
مضيفا، أن هناك أيضا ارتفاع في الإنفاق البريطاني بصورة ملحوظة، وهو ما يعكس تناقضًا واضحًا في السياسات الغربية بين الدعوة إلى الحد من الانتشار النووي والاستمرار في توسيع برامج التسلح والتحديث النووي.
وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”: إن "وصول الإنفاق النووي الأمريكي إلى أكثر من 69 مليار دولار، وارتفاع الإنفاق البريطاني بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، يعكس توجهاً نحو تعزيز القدرات النووية وتوسيع برامج التحديث الاستراتيجي، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على الاستقرار الدولي ومستقبل سباق التسلح".
السلاح الجوي الروسي، الجيش الروسي، الطياران الروسي - مناورات سو-30 إس إم بحر البلطيق، روسيا 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
باحث سياسي: السلاح النوعي الروسي يستطيع تدمير أوروبا في لحظات وهذه رسالة مهمة لمن يدعمون أوكرانيا
5 نوفمبر 2025, 13:08 GMT
وأضاف أن المقارنة بين الإنفاق الأمريكي والروسي لا تتعلق بحجم الأموال فقط، بل بكفاءة توظيفها، مشيراً إلى أن روسيا نجحت في الحفاظ على قوة ردع استراتيجية فعالة وتطوير منظومات عسكرية متقدمة بتكاليف أقل، ما يعكس ـ بحسب وصفه ـ نهجاً أكثر كفاءة في إدارة الموارد العسكرية.
وأوضح عبد القادر أن الزيادة الروسية المحدودة في الإنفاق النووي، والبالغة 6% فقط، تدل على أن موسكو تركز على الحفاظ على توازن الردع وحماية أمنها القومي، دون الانخراط في سباق تسلح مكلف، في حين أن الزيادات الكبيرة المسجلة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا تعكس اتجاهاً مختلفاً يقوم على توسيع برامج التحديث النووي بوتيرة متسارعة.
واعتبر أن استمرار القوى الغربية في زيادة الإنفاق على الأسلحة النووية، بالتوازي مع مطالبتها دولاً أخرى بالالتزام بقيود صارمة في هذا المجال، يضعف مصداقية الخطاب الغربي بشأن الحد من التسلح، ويثير مخاوف من دفع النظام الدولي نحو مرحلة جديدة من المنافسة النووية، بما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن والاستقرار العالمي
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