https://sarabic.ae/20260609/خبير-لـسبوتنيك-روسيا-تنتصر-على-الغرب-بمعادلة-الكيف-لا-الكم-في-الإنفاق-العسكري-1114204796.html
خبير لـ”سبوتنيك”: روسيا تنتصر على الغرب بمعادلة الكيف لا الكم في الإنفاق العسكري
خبير لـ”سبوتنيك”: روسيا تنتصر على الغرب بمعادلة الكيف لا الكم في الإنفاق العسكري
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والمحلل السياسي والعسكري اليمني حميد عبد القادر أن الأرقام الواردة في تقرير “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” (ICAN)، والتي أظهرت إنفاق... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T17:42+0000
2026-06-09T17:42+0000
2026-06-09T17:42+0000
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مضيفا، أن هناك أيضا ارتفاع في الإنفاق البريطاني بصورة ملحوظة، وهو ما يعكس تناقضًا واضحًا في السياسات الغربية بين الدعوة إلى الحد من الانتشار النووي والاستمرار في توسيع برامج التسلح والتحديث النووي.وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”: إن "وصول الإنفاق النووي الأمريكي إلى أكثر من 69 مليار دولار، وارتفاع الإنفاق البريطاني بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، يعكس توجهاً نحو تعزيز القدرات النووية وتوسيع برامج التحديث الاستراتيجي، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على الاستقرار الدولي ومستقبل سباق التسلح".وأضاف أن المقارنة بين الإنفاق الأمريكي والروسي لا تتعلق بحجم الأموال فقط، بل بكفاءة توظيفها، مشيراً إلى أن روسيا نجحت في الحفاظ على قوة ردع استراتيجية فعالة وتطوير منظومات عسكرية متقدمة بتكاليف أقل، ما يعكس ـ بحسب وصفه ـ نهجاً أكثر كفاءة في إدارة الموارد العسكرية.وأوضح عبد القادر أن الزيادة الروسية المحدودة في الإنفاق النووي، والبالغة 6% فقط، تدل على أن موسكو تركز على الحفاظ على توازن الردع وحماية أمنها القومي، دون الانخراط في سباق تسلح مكلف، في حين أن الزيادات الكبيرة المسجلة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا تعكس اتجاهاً مختلفاً يقوم على توسيع برامج التحديث النووي بوتيرة متسارعة.واعتبر أن استمرار القوى الغربية في زيادة الإنفاق على الأسلحة النووية، بالتوازي مع مطالبتها دولاً أخرى بالالتزام بقيود صارمة في هذا المجال، يضعف مصداقية الخطاب الغربي بشأن الحد من التسلح، ويثير مخاوف من دفع النظام الدولي نحو مرحلة جديدة من المنافسة النووية، بما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن والاستقرار العالمي
https://sarabic.ae/20251105/باحث-سياسي-السلاح-النوعي-الروسي-يستطيع-تدمير-أوروبا-في-لحظات-وهذه-رسالة-مهمة-لمن-يدعمون-أوكرانيا--1106764138.html
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أحمد عبد الوهاب
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أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين, العالم
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين, العالم
خبير لـ”سبوتنيك”: روسيا تنتصر على الغرب بمعادلة الكيف لا الكم في الإنفاق العسكري
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الكاتب والمحلل السياسي والعسكري اليمني حميد عبد القادر أن الأرقام الواردة في تقرير “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” (ICAN)، والتي أظهرت إنفاق الولايات المتحدة 69.2 مليار دولار على أسلحتها النووية.