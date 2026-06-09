https://sarabic.ae/20260609/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-المحاولة-الإيرانية-لفرض-معادلات-وتغيير-الواقع-ستفشل-1114202940.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: المحاولة الإيرانية لفرض معادلات وتغيير الواقع ستفشل

رئيس الأركان الإسرائيلي: المحاولة الإيرانية لفرض معادلات وتغيير الواقع ستفشل

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الثلاثاء، بأن الضربة التي قامت بها قوات بلاده العسكرية في إيران كانت تحضيرا لضربة أكثر أهمية وشدة. 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T16:46+0000

2026-06-09T16:46+0000

2026-06-09T16:46+0000

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وجاءت تصريحات رئيس الأركان خلال زيارته لتدريبات تأهيل القادة في المنطقة الشمالية، حيث نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الضربة التي نفذناها في إيران كانت تمهيدًا لضربة أشد وأوسع بكثير وسنواصل العمل وتعميق الضرر الذي نلحقه بـ"منظمة" حزب الله "الإرهابية" وحماية بلدات المنطقة الشمالية".وأضاف زامير أن "جيش الدفاع في حالة تأهب وسيعمل بقوة في كل مكان، نرصد فيه تهديدا لمواطني دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن "جميع منظوماتنا الدفاعية والهجومية في حالة جاهزية كاملة".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب. واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260609/إعلام-إسرائيلي-إصابة-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-بأضرار-فادحة-جراء-صاروخ-إيراني-فيديو-1114196061.html

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