https://sarabic.ae/20260609/قتلى-ونزوح-في-مدينة-صور-وتحليق-مكثف-للطائرات-المسيرة-الإسرائيلية-فوق-بيروت-فيديو-1114186389.html

قتلى ونزوح في مدينة صور وتحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق بيروت... فيديو

قتلى ونزوح في مدينة صور وتحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق بيروت... فيديو

سبوتنيك عربي

شهد جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا عسكريًا جديدًا مع شن غارات إسرائيلية استهدفت عددًا من البلدات والمناطق الجنوبية، بينها العباسية، وبيوت السياد، ومصيلح... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T08:44+0000

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية ارتفعت إلى 8 قتلى، بينهم فتى، جراء استهداف مناطق متفرقة في جنوب البلاد.وفي مدينة صور ومحيطها، سُجلت حركة نزوح للسكان من المناطق التي وجه الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بإخلائها، في وقت تحدثت تقارير محلية عن امتلاء عدد من مراكز الإيواء بالنازحين الفارين من المناطق المستهدفة.بالتزامن، واصل الطيران المسيّر الإسرائيلي تحليقه المكثف وعلى علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضواحيها، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين السكان مع استمرار الغارات على الجنوب.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".وكانت قد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

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