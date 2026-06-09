قتلى ونزوح في مدينة صور وتحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق بيروت... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
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مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
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طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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قتلى ونزوح في مدينة صور وتحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق بيروت... فيديو
قتلى ونزوح في مدينة صور وتحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق بيروت... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا عسكريًا جديدًا مع شن غارات إسرائيلية استهدفت عددًا من البلدات والمناطق الجنوبية، بينها العباسية، وبيوت السياد، ومصيلح... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T08:44+0000
2026-06-09T08:44+0000
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية ارتفعت إلى 8 قتلى، بينهم فتى، جراء استهداف مناطق متفرقة في جنوب البلاد.وفي مدينة صور ومحيطها، سُجلت حركة نزوح للسكان من المناطق التي وجه الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بإخلائها، في وقت تحدثت تقارير محلية عن امتلاء عدد من مراكز الإيواء بالنازحين الفارين من المناطق المستهدفة.بالتزامن، واصل الطيران المسيّر الإسرائيلي تحليقه المكثف وعلى علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضواحيها، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين السكان مع استمرار الغارات على الجنوب.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".وكانت قد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260609/بري-موقفنا-وقف-إطلاق-نار-كامل-وشامل-برا-وبحرا-وجوا-من-دون-قيد-أو-شرط-1114184500.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

قتلى ونزوح في مدينة صور وتحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق بيروت... فيديو

08:44 GMT 09.06.2026
© AP Photo / Bilal Husseinمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
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شهد جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا عسكريًا جديدًا مع شن غارات إسرائيلية استهدفت عددًا من البلدات والمناطق الجنوبية، بينها العباسية، وبيوت السياد، ومصيلح والنبطية، وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية ارتفعت إلى 8 قتلى، بينهم فتى، جراء استهداف مناطق متفرقة في جنوب البلاد.
وفي مدينة صور ومحيطها، سُجلت حركة نزوح للسكان من المناطق التي وجه الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بإخلائها، في وقت تحدثت تقارير محلية عن امتلاء عدد من مراكز الإيواء بالنازحين الفارين من المناطق المستهدفة.
بالتزامن، واصل الطيران المسيّر الإسرائيلي تحليقه المكثف وعلى علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضواحيها، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين السكان مع استمرار الغارات على الجنوب.
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
بري: موقفنا وقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط
05:53 GMT
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
وكانت قد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
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