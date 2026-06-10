https://sarabic.ae/20260610/الحرس-الثوري-الإيراني-استهداف-مقاتلة-إف-16-عقب-انتهاكها-المجال-الجوي-في-الخليج-1114245039.html

الحرس الثوري الإيراني: استهداف مقاتلة "إف-16" عقب انتهاكها المجال الجوي في الخليج

الحرس الثوري الإيراني: استهداف مقاتلة "إف-16" عقب انتهاكها المجال الجوي في الخليج

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن مقاتلة من طراز "إف-16" غادرت المنطقة بعد تعرضها لإطلاق صاروخ من إحدى منظومات الدفاع الجوي التابعة له، عقب انتهاكها... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T22:50+0000

2026-06-10T22:50+0000

2026-06-10T23:11+0000

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وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه "في أعقاب انتهاك مقاتلة من طراز 'إف-16' للمجال الجوي في الخليج الفارسي، وإطلاق صاروخ من منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري باتجاهها، اضطرت الطائرة المقاتلة المتسللة إلى الفرار ومغادرة المنطقة".وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران.وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".في السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم وميناء بندر عباس جنوبي البلاد.وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "سُمع دوي أصوات انفجارات في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد".وكان االرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق من يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260610/خاتم-الأنبياء-الإيراني-يعلن-إغلاق-مضيق-هرمز-أمام-جميع-السفن-والناقلات-1114245129.html

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