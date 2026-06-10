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الرئيس الإندونيسي: ظاهرتا العداء والشلل باتخاذ القرارات تشكلان مشكلتين أساسيتين لدى الغرب
الرئيس الإندونيسي: ظاهرتا العداء والشلل باتخاذ القرارات تشكلان مشكلتين أساسيتين لدى الغرب
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الأربعاء، العمليات السياسية في الدول الغربية، مصرحًا بأن إندونيسيا لا تنوي تكرار الاستقطاب والتصلب وعجز الحكومات... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T14:38+0000
2026-06-10T14:38+0000
أندونيسيا
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وكتب برابوو في مقال رأي نُشر في مجلة الإيكونوميست البريطانية: "دعوني أؤكد هذا بوضوح: إندونيسيا دولة ديمقراطية وستبقى كذلك".وتساءل الرئيس: "هل يتعين على إندونيسيا تكرار الاستقطاب والتصلب والشلل الذي يتزايد وضوحًا في بعض أجزاء الغرب لإثبات أنها ديمقراطية بما فيه الكفاية؟".كما أوضح الرئيس الإندونيسي بأن المعيار الأساسي لتقييم السلطة لا ينبغي أن يكون الإجراءات السياسية بحد ذاتها، بل قدرة الدولة على معالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه الشعب.وأكد قائلاً: "لن يحكم علينا التاريخ بمدى براعتنا في الدفاع عن الوضع الراهن، بل سيحكم علينا بمدى قدرتنا على مواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه شعبنا".وأشار برابوو إلى أنه انتُخب بنتيجة انتخابات حرة ونزيهة من قبل أكثر من 90 مليون إندونيسي، وحصل على أصوات أكثر من أي زعيم حالي آخر في العالم.
https://sarabic.ae/20260414/إندونيسيا-تعتزم-استيراد-النفط-والغاز-الروسي-وسط-اضطرابات-السوق-العالمية-1112552636.html
https://sarabic.ae/20260413/بوتين-يستقبل-نظيره-الإندونيسي-برابوو-سوبيانتو-في-الكرملين-1112527047.html
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أندونيسيا, أخبار أندونيسيا, العالم
أندونيسيا, أخبار أندونيسيا, العالم

الرئيس الإندونيسي: ظاهرتا العداء والشلل باتخاذ القرارات تشكلان مشكلتين أساسيتين لدى الغرب

14:38 GMT 10.06.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussainالرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
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انتقد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الأربعاء، العمليات السياسية في الدول الغربية، مصرحًا بأن إندونيسيا لا تنوي تكرار الاستقطاب والتصلب وعجز الحكومات عن معالجة مخاوف المواطنين بفعالية كما هو الحال هناك.
وكتب برابوو في مقال رأي نُشر في مجلة الإيكونوميست البريطانية: "دعوني أؤكد هذا بوضوح: إندونيسيا دولة ديمقراطية وستبقى كذلك".

ووفقا للزعيم الإندونيسي، فإن الاستقطاب السياسي، ومشاعر العداء، وشلل اتخاذ القرار، تتجلى بشكل متزايد في الدول الغربية، لكن إندونيسيا لا تعتبر هذا النموذج سمة ضرورية للديمقراطية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
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وتساءل الرئيس: "هل يتعين على إندونيسيا تكرار الاستقطاب والتصلب والشلل الذي يتزايد وضوحًا في بعض أجزاء الغرب لإثبات أنها ديمقراطية بما فيه الكفاية؟".
وأكد برابوو، أن الثقافة السياسية الإندونيسية تقوم على التعاون، لا على المواجهة السياسية الدائمة، وعلى السعي لإيجاد حلول وسطية بدلاً من الصراعات الداخلية التي لا تنتهي بين الفصائل السياسية.
كما أوضح الرئيس الإندونيسي بأن المعيار الأساسي لتقييم السلطة لا ينبغي أن يكون الإجراءات السياسية بحد ذاتها، بل قدرة الدولة على معالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه الشعب.
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وأكد قائلاً: "لن يحكم علينا التاريخ بمدى براعتنا في الدفاع عن الوضع الراهن، بل سيحكم علينا بمدى قدرتنا على مواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه شعبنا".
وأشار برابوو إلى أنه انتُخب بنتيجة انتخابات حرة ونزيهة من قبل أكثر من 90 مليون إندونيسي، وحصل على أصوات أكثر من أي زعيم حالي آخر في العالم.
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