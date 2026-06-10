تصويت...هل تنجح علاقات قطر المتوازنة مع طهران وواشنطن والخليج بإيقاف التصعيد في الشرق الأوسط؟

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نبض افريقيا
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
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الحدث من سبوتنيك
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
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طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
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طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
18:30 GMT
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
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27 د
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي... ما أهمية هذا التوجه؟
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63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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روسيا والعالم العربي
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موزاييك
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ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
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عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
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خبير: واشنطن تريد إنهاء الأزمة مع طهران دبلوماسيا
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الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
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https://sarabic.ae/20260610/تصويتهل-تنجح-علاقات-قطر-المتوازنة-مع-طهران-وواشنطن-والخليج-بإيقاف-التصعيد-في-الشرق-الأوسط؟---1114233641.html
تصويت...هل تنجح علاقات قطر المتوازنة مع طهران وواشنطن والخليج بإيقاف التصعيد في الشرق الأوسط؟
تصويت...هل تنجح علاقات قطر المتوازنة مع طهران وواشنطن والخليج بإيقاف التصعيد في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
تواصل قطر لعب دور دبلوماسي نشط في الكثير من ملفات المنطقة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع أطراف إقليمية ودولية متباينة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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قطر
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وساطة
استطلاعات الرأي
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ويرى مراقبون أن قدرة الدوحة على الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف قد تسهم في تخفيف حدة التوترات ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة. وبين هذين الرأيين، يبرز اتجاه يعتبر أن نجاح أي مساعٍ للتهدئة يتطلب تنسيقا دوليا أوسع وإرادة جماعية من مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن الوصول إلى تفاهمات تقلل من فرص المواجهة وتدعم الاستقرار في الشرق الأوسط.برأيك هل تنجح علاقات قطر المتوازنة مع طهران وواشنطن والخليج بإيقاف التصعيد في الشرق الأوسط؟وفد قطري يصل إلى طهران لبحث التطورات الإقليمية والمسار الدبلوماسي لإنهاء الحربالخارجية الإيرانية: طهران بحاجة لإعادة تقييم وضع المفاوضات مع واشنطن بعد الهجمات الأخيرة
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قطر, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, وساطة, استطلاعات الرأي, опросы
قطر, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, وساطة, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت...هل تنجح علاقات قطر المتوازنة مع طهران وواشنطن والخليج بإيقاف التصعيد في الشرق الأوسط؟

14:22 GMT 10.06.2026
© Photo / Unsplash/ Kenny قطر
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© Photo / Unsplash/ Kenny
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تواصل قطر لعب دور دبلوماسي نشط في الكثير من ملفات المنطقة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع أطراف إقليمية ودولية متباينة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج، وقد منح هذا النهج قطر مساحة للتحرك كوسيط في عدد من الأزمات خلال السنوات الماضية.
ويرى مراقبون أن قدرة الدوحة على الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف قد تسهم في تخفيف حدة التوترات ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة.
في المقابل، يعتقد آخرون أن حجم الخلافات والتوترات الراهنة يتجاوز قدرة أي دولة بمفردها على احتوائها، وأن معالجة أسباب التصعيد تحتاج إلى وقت وجهود سياسية وأمنية طويلة الأمد تشارك فيها قوى إقليمية ودولية عدة.
وبين هذين الرأيين، يبرز اتجاه يعتبر أن نجاح أي مساعٍ للتهدئة يتطلب تنسيقا دوليا أوسع وإرادة جماعية من مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن الوصول إلى تفاهمات تقلل من فرص المواجهة وتدعم الاستقرار في الشرق الأوسط.
برأيك هل تنجح علاقات قطر المتوازنة مع طهران وواشنطن والخليج بإيقاف التصعيد في الشرق الأوسط؟
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وفد قطري يصل إلى طهران لبحث التطورات الإقليمية والمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب
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