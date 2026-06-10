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حريق ضخم على ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان

حريق ضخم على ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة ⁠عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بفقد اثنين من أفراد طاقم ‌ناقلة نفط بعد اندلاع حريق في ‌غرفة محركاتها على ⁠بعد 20 ميلا بحريا... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T14:59+0000

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وذكرت الهيئة أن الحريق تسبب في مصرع شخص وفقدان اثنين من أفراد الطاقم، دون الكشف عن أسباب الحريق، موضحة أن السلطات المحلية أفادت باندلاع حريق في غرفة المحركات بناقلة نفط، وتعمل حاليا على المساعدة في إجلاء الطاقم.وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي جراء الحريق، وأن السلطات تواصل التحقيق في الحادث، فيما لم تتوفر معلومات إضافية بشأن العلم الذي ترفعه السفينة ولا وجهتها، كما لم تتوفر معلومات عن سبب الحريق.وبحسب البيان، أسفر الحادث عن وفاة أحد أفراد الطاقم، في حين ما يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، ولم تكشف الهيئة عن اسم الناقلة أو جنسيتها.وصنّفت الهيئة حادث حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان ضمن فئة "نشاط مشبوه"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأسباب أو الملابسات التي أدت إلى اندلاع الحريق. وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.

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