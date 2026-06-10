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https://sarabic.ae/20260610/رئيس-الوزراء-البريطاني-المستوطنات-الإسرائيلية-انتهاك-صريح-للقانون-الدولي-1114231509.html
رئيس الوزراء البريطاني: المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صريح للقانون الدولي
رئيس الوزراء البريطاني: المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صريح للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T13:18+0000
2026-06-10T13:18+0000
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وذكر ستارمر في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أنه "يجب أن لا تتلقى المستوطنات أي دعم من الجمعيات الخيرية البريطانية، ويتعين على مشاريع الأعمال البريطانية أن لا يكون لها أي انخراط اقتصادي في المستوطنات غير القانونية.ووصف الوضع في فلسطين بـ"البائس"، متعهدًا بمواصلة لعب دور بارز في منع المعاناة الإنسانية والحفاظ على إمكانية تنفيذ "حل الدولتين".ويشار إلى أن بريطانيا أعلنت، أمس الثلاثاء، عن إدراج 7 تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، مستهدفة أفرادًا وكيانات مرتبطة بمستوطنين في مناطق الضفة الغربية. وتستهدف الإجراءات البريطانية الجديدة شبكات يُشتبه في دورها بتمويل وتسهيل وتنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين.وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية، إلى جانب شخصيات من حركة حماس.وتشمل العقوبات، وفق ما أُعلن، ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، في خطوة كانت قد تعطلت لأشهر بسبب اعتراضات داخلية قبل أن تُستأنف بعد تغيرات سياسية داخل بعض دول الاتحاد.وتُعدّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية إحدى المشكلات الرئيسية في علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية، كما أنها تُشكل عائقاً أمام مساعي السلام مع الفلسطينيين، الذين يرون فيها سياسةً لترسيخ دولة يهودية في الأراضي الفلسطينية.ومررت الحكومة الإسرائيلية، في شباط/ فبراير الماضي، مشروع قرار لبدء تسجيل أراض في الضفة الغربية باسم "أراضي دولة إسرائيل" وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل "الكابينيت"، مؤخرًا، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبان في المناطق "أ" و "ب" وبيع أراض بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
https://sarabic.ae/20260607/فرنسا-تلوح-بعقوبات-أوروبية-جديدة-على-مستوطنين-إسرائيليين-بسبب-العنف-في-الضفة-الغربية-1114142808.html
https://sarabic.ae/20260607/العاهل-الأردني-يطالب-بتثبيت-الهدنة-بين-واشنطن-وطهران-ويحذر-من-واقع-جديد-في-غزة-والضفة-1114142933.html
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أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء البريطاني: المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صريح للقانون الدولي

13:18 GMT 10.06.2026
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Leon Neal
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صرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وذكر ستارمر في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أنه "يجب أن لا تتلقى المستوطنات أي دعم من الجمعيات الخيرية البريطانية، ويتعين على مشاريع الأعمال البريطانية أن لا يكون لها أي انخراط اقتصادي في المستوطنات غير القانونية.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
فرنسا تلوح بعقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية
7 يونيو, 14:30 GMT
ووصف الوضع في فلسطين بـ"البائس"، متعهدًا بمواصلة لعب دور بارز في منع المعاناة الإنسانية والحفاظ على إمكانية تنفيذ "حل الدولتين".
ويشار إلى أن بريطانيا أعلنت، أمس الثلاثاء، عن إدراج 7 تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، مستهدفة أفرادًا وكيانات مرتبطة بمستوطنين في مناطق الضفة الغربية. وتستهدف الإجراءات البريطانية الجديدة شبكات يُشتبه في دورها بتمويل وتسهيل وتنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية، إلى جانب شخصيات من حركة حماس.
وتشمل العقوبات، وفق ما أُعلن، ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، في خطوة كانت قد تعطلت لأشهر بسبب اعتراضات داخلية قبل أن تُستأنف بعد تغيرات سياسية داخل بعض دول الاتحاد.
وتُعدّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية إحدى المشكلات الرئيسية في علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية، كما أنها تُشكل عائقاً أمام مساعي السلام مع الفلسطينيين، الذين يرون فيها سياسةً لترسيخ دولة يهودية في الأراضي الفلسطينية.
ومررت الحكومة الإسرائيلية، في شباط/ فبراير الماضي، مشروع قرار لبدء تسجيل أراض في الضفة الغربية باسم "أراضي دولة إسرائيل" وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
العاهل الأردني يطالب بتثبيت الهدنة بين واشنطن وطهران ويحذر من واقع جديد في غزة والضفة
7 يونيو, 14:35 GMT
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل "الكابينيت"، مؤخرًا، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبان في المناطق "أ" و "ب" وبيع أراض بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
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