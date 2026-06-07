العاهل الأردني يطالب بتثبيت الهدنة بين واشنطن وطهران ويحذر من واقع جديد في غزة والضفة

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البرنامج الصباحي
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من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
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29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
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نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
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ملفات ساخنة
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صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
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لبنان والعالم
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صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
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30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
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مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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خطوط التماس
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عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عالم سبوتنيك
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20260607/العاهل-الأردني-يطالب-بتثبيت-الهدنة-بين-واشنطن-وطهران-ويحذر-من-واقع-جديد-في-غزة-والضفة-1114142933.html
العاهل الأردني يطالب بتثبيت الهدنة بين واشنطن وطهران ويحذر من واقع جديد في غزة والضفة
العاهل الأردني يطالب بتثبيت الهدنة بين واشنطن وطهران ويحذر من واقع جديد في غزة والضفة
سبوتنيك عربي
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يضمن أمن وسيادة... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T14:35+0000
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وحذر الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي في قصر الحسينية، من استغلال التطورات الإقليمية لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والعراق في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم استقرار المنطقة.وخلال لقائه بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، شدد الملك الأردني على أن "عمان لن تسمح بخرق أجوائها ولن تكون ساحة حرب"، لافتا إلى أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260607/ترامب-لا-أطالب-بأن-يكون-لبنان-جزءا-من-اتفاق-قصير-الأجل-مع-إيران-1114141583.html
https://sarabic.ae/20260607/نتنياهو-إسرائيل-تقترب-من-بسط-سيطرتها-على-70-من-قطاع-غزة-1114139787.html
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أخبار الأردن, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

العاهل الأردني يطالب بتثبيت الهدنة بين واشنطن وطهران ويحذر من واقع جديد في غزة والضفة

14:35 GMT 07.06.2026
© Photo / Saudi Ministry of Informationعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يضمن أمن وسيادة الدول العربية.
وحذر الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي في قصر الحسينية، من استغلال التطورات الإقليمية لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
ترامب: لا أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران
13:51 GMT
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والعراق في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم استقرار المنطقة.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قد أكد، في فبراير/ شباط الماضي، أن الحوار والحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.

وخلال لقائه بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، شدد الملك الأردني على أن "عمان لن تسمح بخرق أجوائها ولن تكون ساحة حرب"، لافتا إلى أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
نتنياهو: إسرائيل تقترب من بسط سيطرتها على 70% من قطاع غزة
12:27 GMT
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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