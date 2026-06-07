https://sarabic.ae/20260607/العاهل-الأردني-يطالب-بتثبيت-الهدنة-بين-واشنطن-وطهران-ويحذر-من-واقع-جديد-في-غزة-والضفة-1114142933.html

العاهل الأردني يطالب بتثبيت الهدنة بين واشنطن وطهران ويحذر من واقع جديد في غزة والضفة

العاهل الأردني يطالب بتثبيت الهدنة بين واشنطن وطهران ويحذر من واقع جديد في غزة والضفة

سبوتنيك عربي

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يضمن أمن وسيادة... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T14:35+0000

2026-06-07T14:35+0000

2026-06-07T14:35+0000

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وحذر الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي في قصر الحسينية، من استغلال التطورات الإقليمية لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والعراق في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم استقرار المنطقة.وخلال لقائه بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، شدد الملك الأردني على أن "عمان لن تسمح بخرق أجوائها ولن تكون ساحة حرب"، لافتا إلى أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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