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مركز "موسبروم" والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية يوقعان اتفاقية شراكة
مركز "موسبروم" والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية يوقعان اتفاقية شراكة
سبوتنيك عربي
ذكرت إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، أن شركة "موسبروم" والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية وقّعا اتفاقية شراكة. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقًا للمكتب الإعلامي التابع لإدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، اتفق مركز "موسبروم" لدعم الصادرات والصناعة والاستثمار، والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، على إطلاق شراكة طويلة الأمد.وصرّحت المديرة العامة لشركة "موسبروم"، أولغا ستاريكوفا، أن "تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية يُعدّ أحد أولويات السياسة الصناعية في موسكو. وتتيح هذه الاتفاقية لشركات موسكو الوصول المباشر إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سريعة النمو".وأضافت ستاريكوفا: "نشهد حاليًا اهتمامًا كبيرًا بهذه المجالات، فبحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، ارتفع حجم صادرات شركات التصنيع إلى المنطقة بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتُرسّخ هذه الشراكة أساسًا متينًا للعمل المستقبلي. هدفنا ليس فقط مساعدة الشركات على تعزيز حضورها، بل أيضًا تقديم دعم شامل في كل مرحلة: من المحادثات إلى التنفيذ العملي لخططها".ويركّز هذا التعاون على تقديم المساعدة العملية للشركات، بدءًا من المشاركة في النقاشات وصولًا إلى تنظيم الفعاليات والاجتماعات الخارجية. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لدعم المشاريع الاستثمارية.
https://sarabic.ae/20260610/وكالة-سبوتنيك-ومركز-تريندز-يوقعان-اتفاقية-شراكة-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1114227030.html
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روسيا, العالم, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, العالم, العالم العربي, اقتصاد

مركز "موسبروم" والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية يوقعان اتفاقية شراكة

11:45 GMT 10.06.2026
© Photo / пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики правительства Москвы.مركز " موسبروم" والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية يوقع اتفاقية شراكة
مركز موسبروم والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية يوقع اتفاقية شراكة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© Photo / пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики правительства Москвы.
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ذكرت إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، أن شركة "موسبروم" والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية وقّعا اتفاقية شراكة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي التابع لإدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، اتفق مركز "موسبروم" لدعم الصادرات والصناعة والاستثمار، والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، على إطلاق شراكة طويلة الأمد.
ويتمثل الهدف الرئيسي في تنظيم ودعم المشاريع الدولية بشكل مشترك، بالإضافة إلى تقديم دعم شامل للنشاط الاقتصادي الخارجي للقطاع الصناعي في موسكو.
وصرّحت المديرة العامة لشركة "موسبروم"، أولغا ستاريكوفا، أن "تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية يُعدّ أحد أولويات السياسة الصناعية في موسكو. وتتيح هذه الاتفاقية لشركات موسكو الوصول المباشر إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سريعة النمو".
وكالة سبوتنيك ومركز تريندز يوقعان اتفاقية شراكة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
وكالة "سبوتنيك" ومركز "تريندز" يوقعان اتفاقية شراكة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
10:41 GMT
وأضافت ستاريكوفا: "نشهد حاليًا اهتمامًا كبيرًا بهذه المجالات، فبحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، ارتفع حجم صادرات شركات التصنيع إلى المنطقة بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتُرسّخ هذه الشراكة أساسًا متينًا للعمل المستقبلي. هدفنا ليس فقط مساعدة الشركات على تعزيز حضورها، بل أيضًا تقديم دعم شامل في كل مرحلة: من المحادثات إلى التنفيذ العملي لخططها".

وبموجب الاتفاقية الموقعة، يعتزم الطرفان تنظيم فعاليات أعمال مشتركة، تشمل بعثات تجارية ومعارض متخصصة ومؤتمرات ومنتديات. كما تنصّ الاتفاقية على تبادل المعلومات التحليلية والإحصائية حول مختلف قطاعات الأسواق الدولية. وتشمل الشراكة أيضًا الترويج المشترك للمبادرات التجارية والاجتماعية المهمة.

ويركّز هذا التعاون على تقديم المساعدة العملية للشركات، بدءًا من المشاركة في النقاشات وصولًا إلى تنظيم الفعاليات والاجتماعات الخارجية. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لدعم المشاريع الاستثمارية.
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