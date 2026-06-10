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مصر تعلن الانتهاء من سداد جميع مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة
مصر تعلن الانتهاء من سداد جميع مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، كريم بدوي، "نجاح مصر في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد بدوي، أن "هذا الإنجاز يمثل تحولاً استراتيجيًا في مسار قطاع الطاقة المصري، ويمهد لمرحلة جديدة قائمة على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء بدعم مباشر من عبد الفتاح السيسي ومتابعة الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي.وأوضح بدوي، أن معالجة ملف المستحقات لم تكن مجرد تسوية مالية، بل خطوة جوهرية لإزالة أحد أبرز التحديات التي أثرت على حجم الاستثمارات وبرامج الحفر والاستكشاف خلال السنوات الماضية، ما انعكس على مستويات الإنتاج المحلي من النفط والغاز.وأشار إلى أن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وساهم في إزالة عقبات رئيسية أمام تدفق رؤوس الأموال، الأمر الذي يدعم التوسع في أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية الجديدة.ولفت الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشاً ملحوظاً في الأنشطة الاستثمارية، مع استئناف الشركات الشريكة لبرامج الحفر والتنمية بوتيرة متسارعة، ما انعكس على زيادة حجم الأعمال البترولية ورفع مستويات الاستثمار في مختلف مناطق الامتياز.وأكد أن تنمية الحقول البحرية، خاصة في البحر المتوسط، تتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة نظراً لتعقيدات العمل في المياه العميقة، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج فعلي لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية.وشدد بدوي على أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة لقطاع البترول المصري، تقوم على زيادة الإنتاج وتعظيم الاستثمارات وتحسين استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز أمن الطاقة.واختتم الوزير تصريحاته بتوجيه الشكر لشركاء الاستثمار على ثقتهم المستمرة في السوق المصرية، وللعاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من النمو والتوسع في أنشطة القطاع.وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أعلنت منح مصر جائزتي البحث العلمي لعام 2024، اللتين تقدمها المنظمة للمبدعين في بحوث البترول.جاء ذلك في الاجتماع الوزاري رقم 115 لمنظمة "أوابك"، الذي تستضيفه دولة الكويت، بمشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.
https://sarabic.ae/20260303/وزير-البترول-المصري-لم-نتأثر-بإغلاق-مضيق-هرمز-1111006893.html
https://sarabic.ae/20250831/8-ضحايا-البترول-المصرية-تكشف-تفاصيل-حادث-خط-غاز-الإسماعيلية-1104359952.html
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مصر, أخبار مصر الآن, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تعلن الانتهاء من سداد جميع مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة

10:08 GMT 10.06.2026
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
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أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، كريم بدوي، "نجاح مصر في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2024".
وأكد بدوي، أن "هذا الإنجاز يمثل تحولاً استراتيجيًا في مسار قطاع الطاقة المصري، ويمهد لمرحلة جديدة قائمة على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء بدعم مباشر من عبد الفتاح السيسي ومتابعة الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي.
وأوضح بدوي، أن معالجة ملف المستحقات لم تكن مجرد تسوية مالية، بل خطوة جوهرية لإزالة أحد أبرز التحديات التي أثرت على حجم الاستثمارات وبرامج الحفر والاستكشاف خلال السنوات الماضية، ما انعكس على مستويات الإنتاج المحلي من النفط والغاز.
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وأشار إلى أن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وساهم في إزالة عقبات رئيسية أمام تدفق رؤوس الأموال، الأمر الذي يدعم التوسع في أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية الجديدة.
وأضاف أن مصر توجه رسالة واضحة للمستثمرين العالميين بأنها دولة تلتزم بتعهداتها وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وإمكاناتها الكبيرة في مجالات الطاقة.
ولفت الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشاً ملحوظاً في الأنشطة الاستثمارية، مع استئناف الشركات الشريكة لبرامج الحفر والتنمية بوتيرة متسارعة، ما انعكس على زيادة حجم الأعمال البترولية ورفع مستويات الاستثمار في مختلف مناطق الامتياز.
وأكد أن تنمية الحقول البحرية، خاصة في البحر المتوسط، تتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة نظراً لتعقيدات العمل في المياه العميقة، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج فعلي لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية.
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وشدد بدوي على أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة لقطاع البترول المصري، تقوم على زيادة الإنتاج وتعظيم الاستثمارات وتحسين استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز أمن الطاقة.
واختتم الوزير تصريحاته بتوجيه الشكر لشركاء الاستثمار على ثقتهم المستمرة في السوق المصرية، وللعاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من النمو والتوسع في أنشطة القطاع.
وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أعلنت منح مصر جائزتي البحث العلمي لعام 2024، اللتين تقدمها المنظمة للمبدعين في بحوث البترول.
جاء ذلك في الاجتماع الوزاري رقم 115 لمنظمة "أوابك"، الذي تستضيفه دولة الكويت، بمشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.
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