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هيئة التجارة البحرية البريطانية: تبادل لإطلاق النار بين زورق وسفينة شحن في خليج عدن
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تبادل لإطلاق النار بين زورق وسفينة شحن في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أبلغت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن اقتراب قارب من سفينة شحن في خليج عدن وحدوث تبادل لإطلاق النار بين القارب وفريق أمن سفينة الشحن، ما أدى إلى ابتعاد... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكدت الهيئة البريطانية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن السلطات فتحت تحقيقا بالحادثة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الاثنين الماضي، "فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر"، معتبرة أي تحركات إسرائيلية في المنطقة "أهدافًا عسكرية" لقواتها، وفق تعبيرها.وأعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما وصفه بـ"أهداف حساسة تابعة لإسرائيل في منطقة يافا (تل أبيب)"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بدقة".وأكد أن "أنصار الله ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل"، مشيرًا إلى أن عمليات الجماعة العسكرية "ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة"، وشدد على أن "أنصار الله لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة".وأضاف قاآني، أمس الثلاثاء، أن "المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، تشهد تشكل ما وصفه بـ"حزام أمني جديد للمقاومة"، معتبراً أن التحركات الأخيرة في اليمن تعكس "حكمة جبهة المقاومة" والتنسيق بين مكوناتها.قائد "فيلق القدس": حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر
https://sarabic.ae/20260608/بعد-استهداف-أنصار-الله-إسرائيل-هل-دخلت-المنطقة-حربا-شاملة-وما-هو-دور-مضيق-باب-المندب؟-1114169884.html
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أخبار اليمن الأن, بريطانيا
أخبار اليمن الأن, بريطانيا

هيئة التجارة البحرية البريطانية: تبادل لإطلاق النار بين زورق وسفينة شحن في خليج عدن

06:28 GMT 10.06.2026 (تم التحديث: 07:01 GMT 10.06.2026)
© Photo تحولت إلى كتلة من اللهب..."أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر
 تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
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أبلغت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن اقتراب قارب من سفينة شحن في خليج عدن وحدوث تبادل لإطلاق النار بين القارب وفريق أمن سفينة الشحن، ما أدى إلى ابتعاد القارب.
وأكدت الهيئة البريطانية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن السلطات فتحت تحقيقا بالحادثة.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الاثنين الماضي، "فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر"، معتبرة أي تحركات إسرائيلية في المنطقة "أهدافًا عسكرية" لقواتها، وفق تعبيرها.
وأعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما وصفه بـ"أهداف حساسة تابعة لإسرائيل في منطقة يافا (تل أبيب)"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بدقة".
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق النار لاعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فوق القدس. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
بعد استهداف "أنصار الله" إسرائيل... هل دخلت المنطقة حربا شاملة وما هو دور مضيق باب المندب؟
8 يونيو, 14:39 GMT
وأكد أن "أنصار الله ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل"، مشيرًا إلى أن عمليات الجماعة العسكرية "ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المعركة"، وشدد على أن "أنصار الله لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار المفروض على الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة".
كما قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إن "جبهة المقاومة مستعدة للرد على أي اعتداءات إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة"، مشيراً إلى إمكانية انضمام أطراف أخرى إلى المواجهة إذا اقتضت الظروف ذلك.
وأضاف قاآني، أمس الثلاثاء، أن "المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، تشهد تشكل ما وصفه بـ"حزام أمني جديد للمقاومة"، معتبراً أن التحركات الأخيرة في اليمن تعكس "حكمة جبهة المقاومة" والتنسيق بين مكوناتها.
قائد "فيلق القدس": حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر
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