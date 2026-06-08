https://sarabic.ae/20260608/قائد-فيلق-القدس-حزام-أمني-جديد-من-هرمز-إلى-باب-المندب-ومن-مياه-الخليج-إلى-البحر-الأحمر-1114178244.html
قائد "فيلق القدس": حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر
قائد "فيلق القدس": حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إن "جبهة المقاومة مستعدة للرد على أي اعتداءات إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة"، مشيراً إلى إمكانية... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T18:56+0000
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وأضاف قاآني، أن "المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، تشهد تشكل ما وصفه بـ"حزام أمني جديد للمقاومة"، معتبراً أن التحركات الأخيرة في اليمن تعكس "حكمة جبهة المقاومة" والتنسيق بين مكوناتها.وأكد المسؤول العسكري الإيراني، أن أي عمليات عسكرية تنفذها إسرائيل أو الولايات المتحدة في المنطقة ستقابل برد فعل من "جبهة المقاومة الموحدة"، وفق تعبيره.كما حذر قاآني، من أن استمرار الهجمات قد يؤدي إلى تهديد الممرات والممرات البحرية الاستراتيجية، قائلاً إن القوى المتحالفة مع إيران تراقب تلك الممرات الحيوية، وإنها ستتخذ إجراءات للرد إذا استمرت الاعتداءات.وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260608/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-استهداف-ناقلة-نفط-عبرت-خليج-عمان-باتجاه-إيران-1114176039.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
قائد "فيلق القدس": حزام أمني جديد من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر
قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إن "جبهة المقاومة مستعدة للرد على أي اعتداءات إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة"، مشيراً إلى إمكانية انضمام أطراف أخرى إلى المواجهة إذا اقتضت الظروف ذلك.
وأضاف قاآني، أن "المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، تشهد تشكل ما وصفه بـ"حزام أمني جديد للمقاومة"، معتبراً أن التحركات الأخيرة في اليمن تعكس "حكمة جبهة المقاومة" والتنسيق بين مكوناتها.
وأكد المسؤول العسكري الإيراني، أن أي عمليات عسكرية تنفذها إسرائيل أو الولايات المتحدة في المنطقة ستقابل برد فعل من "جبهة المقاومة الموحدة"، وفق تعبيره.
كما حذر قاآني، من أن استمرار الهجمات قد يؤدي إلى تهديد الممرات والممرات البحرية الاستراتيجية، قائلاً إن القوى المتحالفة مع إيران تراقب تلك الممرات الحيوية، وإنها ستتخذ إجراءات للرد إذا استمرت الاعتداءات.
وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة
، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي
برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.