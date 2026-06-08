https://sarabic.ae/20260608/قاليباف-رد-إيران-سيبقى-كما-هو-طالما-لم-تكن-لدى-الطرف-الآخر-إرادة-حقيقية-1114175173.html
قاليباف: رد إيران سيبقى كما هو طالما لم تكن لدى الطرف الآخر إرادة حقيقية
قاليباف: رد إيران سيبقى كما هو طالما لم تكن لدى الطرف الآخر إرادة حقيقية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار على أرض الواقع أفرغت معادلة التهدئة من مضمونها، مشيرا إلى... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال قاليباف: "لقد نسفت معادلة وقف إطلاق النار النظري وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع"، مضيفاً أن غياب الإرادة الحقيقية لبناء الثقة سيقابل برد إيراني مماثل.وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن موقف طهران يرتبط بمدى التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها ووقف الانتهاكات، مؤكداً أن أي خطوات لا تستند إلى إجراءات عملية لبناء الثقة لن تحقق نتائج ملموسة.وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260608/كاتس-يربط-استهداف-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بأي-هجوم-على-شمال-إسرائيل-1114174079.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
قاليباف: رد إيران سيبقى كما هو طالما لم تكن لدى الطرف الآخر إرادة حقيقية
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار على أرض الواقع أفرغت معادلة التهدئة من مضمونها، مشيرا إلى أن استمرار هذه الممارسات يقوض فرص بناء الثقة بين الأطراف.
وقال قاليباف: "لقد نسفت معادلة وقف إطلاق النار النظري وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع"، مضيفاً أن غياب الإرادة الحقيقية لبناء الثقة سيقابل برد إيراني مماثل.
وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن موقف طهران يرتبط بمدى التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها ووقف الانتهاكات، مؤكداً أن أي خطوات لا تستند إلى إجراءات عملية لبناء الثقة لن تحقق نتائج ملموسة.
وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة
، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي
برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.