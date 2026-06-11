https://sarabic.ae/20260611/بين-تراجع-الولادات-وارتفاع-الشيخوخة-هل-دخلت-تونس-مرحلة-الخطر-الديموغرافي؟-1114269850.html

بين تراجع الولادات وارتفاع الشيخوخة.. هل دخلت تونس مرحلة الخطر الديموغرافي؟

بين تراجع الولادات وارتفاع الشيخوخة.. هل دخلت تونس مرحلة الخطر الديموغرافي؟

سبوتنيك عربي

في وقت تتسارع فيه وتيرة هجرة الشباب وتتراجع معدلات الإنجاب إلى مستويات غير مسبوقة، تبدو تونس مقبلة على تحولات ديموغرافية عميقة تعيد تشكيل تركيبتها السكانية... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T18:19+0000

2026-06-11T18:19+0000

2026-06-11T18:19+0000

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فبعد عقود من النمو السكاني المتواصل، بدأت البلاد تدخل مرحلة تتسم بتقدم الشيخوخة وضعف التجدد السكاني.وتشير المؤشرات الرسمية إلى أن المجتمع التونسي يتجه تدريجيًا نحو فقدان توازنه الديموغرافي، مع تقلص حجم الفئات النشيطة واتساع قاعدة كبار السن، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن قدرة الدولة على ضمان استدامة أنظمة التقاعد والرعاية الصحية والحفاظ على ديناميكية الاقتصاد في العقود المقبلة. مجتمع يزداد تقدما في السنوتكشف الأرقام الرسمية عن تحول صامت وعميق في بنية المجتمع التونسي. فبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين إلى نحو 16.9% من إجمالي السكان، مقابل 11.38% فقط سنة 2014، وهو ما يعكس تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الشيخوخة السكانية. ويتوقع مختصون أن تتجاوز هذه النسبة عتبة 20% خلال السنوات المقبلة إذا استمرت الاتجاهات الحالية على حالها.ويرتبط هذا التحول بجملة من التغيرات البنيوية التي شهدتها تونس خلال العقود الأخيرة، وفي مقدمتها الانخفاض المتواصل لمعدل الولادات الذي تراجع إلى نحو 1.7 طفل لكل امرأة، وهو مستوى يقل عن عتبة تعويض الأجيال، بالتوازي مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى أكثر من 76 سنة، ما أدى إلى نمو فئة كبار السن بوتيرة أسرع من نمو الفئات الشابة. وتظهر البيانات الرسمية أن أنظمة الحماية الاجتماعية لا تشمل سوى نحو 52% من كبار السن، ما يعني أن شريحة واسعة منهم تبقى معرضة للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، في وقت يتوقع فيه أن تتزايد احتياجات الرعاية الصحية والخدمات الموجهة للمسنين خلال العقود القادمة.وخلصت وثيقة حديثة نشرها المعهد الوطني للإحصاء إلى أن تونس تدخل مرحلة ديموغرافية جديدة تتسم بضعف النمو السكاني وتسارع الشيخوخة، بما يستوجب مراجعة السياسات العمومية في مجالات التشغيل والصحة والحماية الاجتماعية والأسرة، حتى تتمكن البلاد من التكيف مع التحولات السكانية المنتظرة خلال العقود المقبلة.تحولات اجتماعية وثقافية وراء الشيخوخة الديموغرافيةوأوضح بن فرج أن التهرم السكاني يمثل مسارًا طبيعيًا، إذ تشهد قاعدة الهرم السكاني، المتمثلة في الفئات الصغرى، تراجعًا متواصلًا، مقابل اتساع الفئات العمرية الأكبر، وهو ما انعكس على انتظارات الشباب وسوق الشغل، باعتبار أن "الهرم السكاني بصدد التغير والفئات التي كانت تمثل قاعدة المجتمع أصبحت تتقدم في السن"، موضحًا أن المسألة تعود بالأساس إلى تراجع الخصوبة.وأشار بن فرج إلى أن انخفاض الخصوبة يرتبط أساسًا بسلوك إنجابي ذي أبعاد ثقافية، وليس بعوامل تقنية فقط، موضحًا أن التحولات المرتبطة بالحداثة، وتغير منظومة القيم، وارتفاع مستوى التعليم، جعلت الدراسة والحصول على الشهادات العليا "مشروع حياة تستثمر فيه العائلات كل إمكانياتها"، وهو ما أدى إلى تأجيل مشروع الزواج إلى مراحل متأخرة من العمر. وأضاف أن معدل سن الزواج بلغ 29.5 سنة لدى الإناث و33 سنة لدى الذكور، فضلًا عن تأثير الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزواج. وقال إن تونس، في ظل محدودية إمكانياتها الاقتصادية، قد تجد نفسها "بين فكي كماشة"، إذ لا تمتلك ما يكفي من اليد العاملة ولا القدرة على تجديد الأجيال.وأضاف أن اتساع شريحة كبار السن وارتفاع متوسط العمر المتوقع، الذي يبلغ 79 سنة لدى الإناث و75 سنة لدى الذكور، سيرفعان من كلفة الرعاية الصحية ومنظومة التقاعد، خاصة مع تقلص عدد المساهمين في تمويلها.الإنجاب.. مشروع محفوف بالمخاطروأوضح أن المجتمع التونسي انتقل تدريجيًا من منطق الجماعة إلى منطق الفرد، ومن ثقافة الواجبات الاجتماعية إلى ثقافة الاختيارات الشخصية، الأمر الذي انعكس على تمثلات الشباب للزواج والإنجاب.وقال إن الكثير من الشباب "لم يعد يسأل متى سأتزوج، بل لماذا أتزوج أصلًا؟"، كما لم يعد السؤال يتعلق بعدد الأطفال، وإنما بمدى القدرة على تحمل مسؤولية تربية الأبناء في عالم يتسم بعدم الاستقرار.واعتبر الباحث أن الأزمة الديموغرافية التي تواجهها تونس "ليست أزمة أرحام بقدر ما هي أزمة ثقة"، مشددًا على أن تشجيع الإنجاب لا يمكن أن يقتصر على الخطاب الرمزي، بل يقتضي توفير سياسات سكن وتشغيل وحماية اجتماعية وخدمات صحية وتعليمية تعزز ثقة الشباب في المستقبل.وختم عزالدين حديثه بالتأكيد على أن "المجتمعات التي تثق في مستقبلها تنجب، أما المجتمعات التي تخاف من الغد فإنها تؤجل الحياة نفسها"، داعيًا إلى معالجة الظاهرة بعيدًا عن منطق التخويف أو الضغط الأخلاقي على الشباب.

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مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

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