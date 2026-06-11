https://sarabic.ae/20260611/تصويت-برأيك-ما-السيناريو-الأقرب-لتطور-الأحداث-بين-طهران-وواشنطن-بعد-تجدد-الضربات-المتبادلة؟-1114257933.html
تصويت... برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث بين طهران وواشنطن بعد تجدد الضربات المتبادلة؟
تصويت... برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث بين طهران وواشنطن بعد تجدد الضربات المتبادلة؟
سبوتنيك عربي
تتصاعد التوترات بين طهران وواشنطن مع تجدد الضربات المتبادلة، لتضع المنطقة أمام مفترق طرق حاسم، وفي ظل هذا التصعيد، تتعدد القراءات حول المسار الذي ستسلكه... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T12:51+0000
2026-06-11T12:51+0000
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وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أدانت الهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، الليلة الماضية، محذرة من أن هذ الهجمات تجعل وقف إطلاق النار الحالي عديم الجدوى.وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وبدوره صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزًا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.برأيك... ما هو السيناريو الأقرب لتطور الأحداث بين طهران وواشنطن بعد تجدد الضربات المتبادلة؟
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استطلاعات الرأي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, опросы
تصويت... برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث بين طهران وواشنطن بعد تجدد الضربات المتبادلة؟
تتصاعد التوترات بين طهران وواشنطن مع تجدد الضربات المتبادلة، لتضع المنطقة أمام مفترق طرق حاسم، وفي ظل هذا التصعيد، تتعدد القراءات حول المسار الذي ستسلكه الأمور، والسيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات، من الهدنة الهشة إلى الحرب الشاملة.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أدانت الهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، الليلة الماضية، محذرة من أن هذ الهجمات تجعل وقف إطلاق النار الحالي عديم الجدوى.
وأكدت اعتزام إيران تحييد مصادر الهجمات ضدها، موضحة أن "مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على هذا الهجوم تقع على عاتق النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية
، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".
وبدوره صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزًا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.
برأيك... ما هو السيناريو الأقرب لتطور الأحداث بين طهران وواشنطن بعد تجدد الضربات المتبادلة؟