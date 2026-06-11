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08:29 GMT
26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
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مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
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الحدث من سبوتنيك
الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي... ما أهمية هذا التوجه؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
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بلا قيود
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لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
09:03 GMT
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
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موزاييك
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دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
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شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات.. صور وفيديو
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
يشهد مركز إكسبو الشارقة انطلاق فعاليات الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأضخم والأكثر تأثيراً في قطاع الذهب والألماس والمجوهرات على... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T17:56+0000
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ويجمع المعرض في دورته الحالية نخبة من كبار المصممين ودور المجوهرات العالمية، ليقدم منصة فريدة لاستعراض أرقى الابتكارات التي تمزج بين الحرفية التقليدية والتوجهات العصرية في عالم الفخامة.وفي هذا السياق، تشارك شركة "سيليخوف دايموندز" الروسية، كلاعب رئيسي يسعى لترك بصمة استثنائية في السوق الخليجي، حيث تعرض تشكيلة من أندر وأثمن المشغولات الروسية.تتصدر مجموعتنا قطع نادرة من الألماس الروسي عالي النقاء، والتي تُعد اليوم من أغلى وأندر القطع في الأسواق العالمية، حيث قمنا بدمجها بمهارة فائقة مع الأحجار الكريمة الملونة.كما نستعرض كوليه (قلادة) مرصعة بتشكيلة متناغمة من الشبينايل الوردي التي يصعب تكرارها نظراً لجودتها وحجمها الاستثنائي، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الأقراط المصاغة بدقة متناهية. ويضيف سيليخوف: إن هذا النوع من الشبينايل الوردي يتمتع بطلب مرتفع جداً في أسواق الشرق الأوسط التي تتذوق الفخامة، ونحن على ثقة تامة بأن ما نقدمه هنا سيمثل إضافة نوعية تلاقي ذائقة النخبة في المنطقة".
https://sarabic.ae/20251217/شركة-ألروسا-الروسية-احتياطيات-الألماس-عالميا-تكفي-لـ20-عاما-فقط-1108265293.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري
أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري

شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات.. صور وفيديو

17:56 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 18:17 GMT 11.06.2026)
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Sputnik . basel shartouh
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- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
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حصري
يشهد مركز إكسبو الشارقة انطلاق فعاليات الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأضخم والأكثر تأثيراً في قطاع الذهب والألماس والمجوهرات على مستوى العالم.
ويجمع المعرض في دورته الحالية نخبة من كبار المصممين ودور المجوهرات العالمية، ليقدم منصة فريدة لاستعراض أرقى الابتكارات التي تمزج بين الحرفية التقليدية والتوجهات العصرية في عالم الفخامة.
وفي هذا السياق، تشارك شركة "سيليخوف دايموندز" الروسية، كلاعب رئيسي يسعى لترك بصمة استثنائية في السوق الخليجي، حيث تعرض تشكيلة من أندر وأثمن المشغولات الروسية.
وفي تصريح خاص حول هذه المشاركة، يقول مكسيم سيليخوف، مدير الشركة لـ"سبوتنيك":"نحن فخورون للغاية بحضورنا في هذه النسخة من المعرض، حيث كشفنا عن مجموعة استثنائية تعكس ذروة الإبداع الروسي في عالم المجوهرات.
ماسة خام نادرة لشركة ألروسا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
شركة "ألروسا" الروسية: احتياطيات الألماس عالميا تكفي لـ20 عاما فقط
17 ديسمبر 2025, 10:55 GMT
تتصدر مجموعتنا قطع نادرة من الألماس الروسي عالي النقاء، والتي تُعد اليوم من أغلى وأندر القطع في الأسواق العالمية، حيث قمنا بدمجها بمهارة فائقة مع الأحجار الكريمة الملونة.
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026 - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026 - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026 - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026 - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026 - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026 - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
1/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
2/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
3/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
4/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
5/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
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© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
ومن أبرز قطعنا التي تسرق الأضواء، خاتم فاخر يتوسطه حجر "شبينايل" (إسبنيل) وردي بوزن 13 قيراطاً، وهو حجر نادر جداً حصلنا بشأنه على شهادة "غِيلدز" المرموقة التي توثق ندرته الفريدة.
كما نستعرض كوليه (قلادة) مرصعة بتشكيلة متناغمة من الشبينايل الوردي التي يصعب تكرارها نظراً لجودتها وحجمها الاستثنائي، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الأقراط المصاغة بدقة متناهية.
ويضيف سيليخوف: إن هذا النوع من الشبينايل الوردي يتمتع بطلب مرتفع جداً في أسواق الشرق الأوسط التي تتذوق الفخامة، ونحن على ثقة تامة بأن ما نقدمه هنا سيمثل إضافة نوعية تلاقي ذائقة النخبة في المنطقة".
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