شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات.. صور وفيديو
17:56 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 18:17 GMT 11.06.2026)
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
© Sputnik . basel shartouh
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يشهد مركز إكسبو الشارقة انطلاق فعاليات الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأضخم والأكثر تأثيراً في قطاع الذهب والألماس والمجوهرات على مستوى العالم.
ويجمع المعرض في دورته الحالية نخبة من كبار المصممين ودور المجوهرات العالمية، ليقدم منصة فريدة لاستعراض أرقى الابتكارات التي تمزج بين الحرفية التقليدية والتوجهات العصرية في عالم الفخامة.
📹 شركة روسية تستعرض أندر وأغلى قطع الألماس في معرض الشارقة للمجوهرات— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 11, 2026
🔸 انطلقت فعاليات الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في الشارقة، بمشاركة كبرى دور المجوهرات العالمية والمصممين من مختلف الدول.
🔸 شركة "سيليخوف دايموندز" الروسية تشارك بمجموعة من أندر وأثمن… pic.twitter.com/fGLwoOCNsT
وفي هذا السياق، تشارك شركة "سيليخوف دايموندز" الروسية، كلاعب رئيسي يسعى لترك بصمة استثنائية في السوق الخليجي، حيث تعرض تشكيلة من أندر وأثمن المشغولات الروسية.
وفي تصريح خاص حول هذه المشاركة، يقول مكسيم سيليخوف، مدير الشركة لـ"سبوتنيك":"نحن فخورون للغاية بحضورنا في هذه النسخة من المعرض، حيث كشفنا عن مجموعة استثنائية تعكس ذروة الإبداع الروسي في عالم المجوهرات.
17 ديسمبر 2025, 10:55 GMT
تتصدر مجموعتنا قطع نادرة من الألماس الروسي عالي النقاء، والتي تُعد اليوم من أغلى وأندر القطع في الأسواق العالمية، حيث قمنا بدمجها بمهارة فائقة مع الأحجار الكريمة الملونة.
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
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© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
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© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
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© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
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© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
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© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
© Sputnik . basel shartouhشركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
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© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
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© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
2/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
3/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
4/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
5/6
© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
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© Sputnik . basel shartouh
شركة روسية تستعرض أغلى وأندر قطع الألماس الروسية ضمن معرض الشرق الأوسط بالإمارات يونيو 2026
ومن أبرز قطعنا التي تسرق الأضواء، خاتم فاخر يتوسطه حجر "شبينايل" (إسبنيل) وردي بوزن 13 قيراطاً، وهو حجر نادر جداً حصلنا بشأنه على شهادة "غِيلدز" المرموقة التي توثق ندرته الفريدة.
كما نستعرض كوليه (قلادة) مرصعة بتشكيلة متناغمة من الشبينايل الوردي التي يصعب تكرارها نظراً لجودتها وحجمها الاستثنائي، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الأقراط المصاغة بدقة متناهية.
ويضيف سيليخوف: إن هذا النوع من الشبينايل الوردي يتمتع بطلب مرتفع جداً في أسواق الشرق الأوسط التي تتذوق الفخامة، ونحن على ثقة تامة بأن ما نقدمه هنا سيمثل إضافة نوعية تلاقي ذائقة النخبة في المنطقة".