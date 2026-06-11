https://sarabic.ae/20260611/هل-تنجح-مفاوضات-القاهرة-في-تحقيق-اختراق-لتنفيذ-خطة-غزة-1114257399.html
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
سبوتنيك عربي
في ظل الجمود المحيط بتنفيذ خطة السلام في غزة حتى الآن، تتواصل جهود الوسطاء (مصر وقطر وتركيا) من أجل إنقاذ اتفاق السلام في غزة، والمضي قدما نحو تنفيذ المرحلة... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T12:33+0000
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هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
سبوتنيك عربي
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
مصادر فلسطينية أكدت أن حركة حماس سلمت رداً إيجابياً على الورقة المصرية المقترحة لدفع عملية السلام، مؤكدة أن الوسطاء ينتظرون حالياً الموقفين الإسرائيلي والأميركي من رد حماس، دون مزيد من التفاصيل.ورغم الأجواء الإيجابية للمفاوضات لا تزال قضية السلاح تمثل أبرز نقاط الخلاف، فيما أكدت مصادر أن الحركة لم توافق حتى الآن على تسليم أسلحتها إلى جهة فلسطينية، وتربط أي ترتيبات تتعلق بالسلاح بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وإنهاء آثار الحرب، وبدء عمليات إعادة الإعمار.وأشارت إلى أنه "رغم الإيجابية في المواقف الفلسطينية والوساطة (مصر وقطر وتركيا)، من المتوقع رفض نتنياهو أو مماطلته لأسباب انتخابية، إذ يصر على نزع سلاح كامل (حتى الفردي) ويرفض أي دور لحماس في اليوم التالي".واعتبرت حداد أن "الضمانات الرئيسية تعتمد على الولايات المتحدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار".و أضاف أن "الفلسطينيين يعولون على ضغط أمريكي لضمانات، رغم غياب خيارات أخرى، لإنقاذ الوضع وبدء الإعمار".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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جيهان لطفي سليمان
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
ملفات ساخنة, غزة, مصر, аудио
ملفات ساخنة, غزة, مصر, аудио
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
12:33 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 12:34 GMT 11.06.2026)
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
في ظل الجمود المحيط بتنفيذ خطة السلام في غزة حتى الآن، تتواصل جهود الوسطاء (مصر وقطر وتركيا) من أجل إنقاذ اتفاق السلام في غزة، والمضي قدما نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
مصادر فلسطينية أكدت أن حركة حماس سلمت رداً إيجابياً على الورقة المصرية المقترحة لدفع عملية السلام، مؤكدة أن الوسطاء ينتظرون حالياً الموقفين الإسرائيلي والأميركي من رد حماس، دون مزيد من التفاصيل.
ورغم الأجواء الإيجابية للمفاوضات لا تزال قضية السلاح تمثل أبرز نقاط الخلاف، فيما أكدت مصادر أن الحركة لم توافق حتى الآن على تسليم أسلحتها إلى جهة فلسطينية، وتربط أي ترتيبات تتعلق بالسلاح بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع
، وإنهاء آثار الحرب، وبدء عمليات إعادة الإعمار.
في هذا السياق، قالت الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد، إن "الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، اتفقت على آلية مرحلية لتحييد السلاح وتسليمه لجهة فلسطينية (وليس إسرائيلية) ضمن معادلة خطوة مقابل خطوة، مع تسليم المشهد للجنة إدارية".
وأشارت إلى أنه "رغم الإيجابية في المواقف الفلسطينية والوساطة (مصر وقطر وتركيا)، من المتوقع رفض نتنياهو
أو مماطلته لأسباب انتخابية، إذ يصر على نزع سلاح كامل (حتى الفردي) ويرفض أي دور لحماس في اليوم التالي".
واعتبرت حداد أن "الضمانات الرئيسية تعتمد على الولايات المتحدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار".
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن "مصر تحركت بسرعة لمواجهة مخاوف احتلال نحو 70% من القطاع قبل الانتخابات الإسرائيلية، وسط عدم التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى".
و أضاف أن "الفلسطينيين يعولون على ضغط أمريكي لضمانات، رغم غياب خيارات أخرى، لإنقاذ الوضع وبدء الإعمار".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...