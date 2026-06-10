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نتنياهو: "حزب الله" أضعف من أي وقت مضى وقتلنا نحو 10 آلاف عنصر
نتنياهو: "حزب الله" أضعف من أي وقت مضى وقتلنا نحو 10 آلاف عنصر
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأنه تم القضاء على نحو 10 آلاف عنصر من "حزب الله" حتى الآن. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T18:48+0000
2026-06-10T18:48+0000
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وأوضح نتنياهو في رسالة مصورة، مساء اليوم الأربعاء، أننا "نطهر جنوب لبنان بشكل منهجي من حزب الله"، مشيرا أن الحزب "يستخدم أراضي لبنان لشن هجمات ضد إسرائيل".وقال نتنياهو "رسالتي للبنانيين أن إسرائيل ليست في حالة حرب معكم". متابعا "نحارب حزب الله وليس الشعب اللبناني"، مضيفا أن الحزب "أضعف من أي وقت مضى".أضاف رئيس الوزراء أن تل أبيب "تتطلع للسلام مع لبنان"، معتبرا أن "العائق الوحيد أمام السلام مع لبنان هو حزب الله".وفي السياق نفسه، ذكر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الجارية تدار حصرا من قبل الدولة اللبنانية والمسار الدبلوماسي أثبت أنه الخيار الوحيد القادر على تحقيق حلول مستدامة.ولبىّ وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، بحضور سفير لبنان لدى فرنسا، ربيع الشاعر، دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع، استعرض خلالها بإسهاب الأوضاع الراهنة في لبنان وتداعيات الحرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. افتتح الجلسة رئيس اللجنة النائب، برونو فوكس، بكلمة ترحيبية بالوزير رجي، معتبراً حضوره فرصةً ثمينة للاطلاع على حقيقة الواقع اللبناني الذي وصفه بأنه بات رهينةً للأزمة الإقليمية المتشعبة.وأكد فوكس على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن لبنان وجد نفسه في مواجهة حرب لم يختَرها، في ظل خرق متبادل لوقف إطلاق النار من قِبَل إسرائيل و"حزب الله" على حدٍّ سواء.وشدد رجي على أن مسار التفاوض الجاري يُدار حصراً من قِبَل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده، معتبراً أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع بعد أن أثبتت المعالجة العسكرية إخفاقها وعجزها عن تحقيق أي حلٍّ مستدام.وفي معرض إجاباته على أسئلة النواب، أكد رجي أن سلاح "حزب الله" فقد مبرراته وجدواه، وأن الدولة اللبنانية ماضية بعزم في مسار حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها.كما طالب بدعم سياسي فرنسي فاعل للبنان في منابر الأمم المتحدة وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني وضمان المساعدات الإنسانية للنازحين من القرى الجنوبية، تمكيناً لهم من العيش بكرامة ريثما يعودون إلى أراضيهم، إلى جانب دعم الصامدين في قراهم.أما فيما يخص مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، فقد أكد رجي ضرورة إيجاد بعثة مراقبة تحظى بغطاء دولي، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية لا تزال موضع تشاور ونقاش.
https://sarabic.ae/20260610/إسرائيل-تكثف-غاراتها-على-لبنان-وتعمق-توغلها-1114238488.html
https://sarabic.ae/20260610/الجيش-الفرنسي-يعلن-مقتل-جندي-إثر-إطلاق-نار-عرضي-في-لبنان-1114240267.html
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لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو: "حزب الله" أضعف من أي وقت مضى وقتلنا نحو 10 آلاف عنصر

18:48 GMT 10.06.2026
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأنه تم القضاء على نحو 10 آلاف عنصر من "حزب الله" حتى الآن.
وأوضح نتنياهو في رسالة مصورة، مساء اليوم الأربعاء، أننا "نطهر جنوب لبنان بشكل منهجي من حزب الله"، مشيرا أن الحزب "يستخدم أراضي لبنان لشن هجمات ضد إسرائيل".
وقال نتنياهو "رسالتي للبنانيين أن إسرائيل ليست في حالة حرب معكم". متابعا "نحارب حزب الله وليس الشعب اللبناني"، مضيفا أن الحزب "أضعف من أي وقت مضى".
أضاف رئيس الوزراء أن تل أبيب "تتطلع للسلام مع لبنان"، معتبرا أن "العائق الوحيد أمام السلام مع لبنان هو حزب الله".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
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16:13 GMT
وفي السياق نفسه، ذكر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الجارية تدار حصرا من قبل الدولة اللبنانية والمسار الدبلوماسي أثبت أنه الخيار الوحيد القادر على تحقيق حلول مستدامة.
ولبىّ وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، بحضور سفير لبنان لدى فرنسا، ربيع الشاعر، دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع، استعرض خلالها بإسهاب الأوضاع الراهنة في لبنان وتداعيات الحرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
افتتح الجلسة رئيس اللجنة النائب، برونو فوكس، بكلمة ترحيبية بالوزير رجي، معتبراً حضوره فرصةً ثمينة للاطلاع على حقيقة الواقع اللبناني الذي وصفه بأنه بات رهينةً للأزمة الإقليمية المتشعبة.
وأكد فوكس على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن لبنان وجد نفسه في مواجهة حرب لم يختَرها، في ظل خرق متبادل لوقف إطلاق النار من قِبَل إسرائيل و"حزب الله" على حدٍّ سواء.
وشدد رجي على أن مسار التفاوض الجاري يُدار حصراً من قِبَل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده، معتبراً أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع بعد أن أثبتت المعالجة العسكرية إخفاقها وعجزها عن تحقيق أي حلٍّ مستدام.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
الجيش الفرنسي يعلن مقتل جندي إثر إطلاق نار "عرضي" في لبنان
18:02 GMT
وفي معرض إجاباته على أسئلة النواب، أكد رجي أن سلاح "حزب الله" فقد مبرراته وجدواه، وأن الدولة اللبنانية ماضية بعزم في مسار حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها.
كما طالب بدعم سياسي فرنسي فاعل للبنان في منابر الأمم المتحدة وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني وضمان المساعدات الإنسانية للنازحين من القرى الجنوبية، تمكيناً لهم من العيش بكرامة ريثما يعودون إلى أراضيهم، إلى جانب دعم الصامدين في قراهم.
أما فيما يخص مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، فقد أكد رجي ضرورة إيجاد بعثة مراقبة تحظى بغطاء دولي، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية لا تزال موضع تشاور ونقاش.
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