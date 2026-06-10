https://sarabic.ae/20260610/إسرائيل-تكثف-غاراتها-على-لبنان-وتعمق-توغلها-1114238488.html

إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان وتعمق توغلها

إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان وتعمق توغلها

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية توغلت بشكل أعمق داخل جنوب لبنان، بينما استمرت الغارات الجوية الكثيفة والعمليات البرية في أنحاء... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T16:13+0000

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2026-06-10T16:13+0000

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وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، أن عشرات الهجمات الإسرائيلية وقعت على مناطق في جنوب وشرق البلاد، بينما أشارت التقارير الأولية إلى مقتل 13 شخصا على الأقل. وأفادت بأن "غارتين معاديتين استهدفتا بلدة حاريص، في قضاء بنت جبيل"، وفي مدينة صيدا الساحلية الواقعة جنوبي لبنان، أسفر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة عن مقتل شخصين. في وقت استمرت الاشتباكات في محيط قلعة "الشقيف" ذات الأهمية الاستراتيجية، التي كانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت عليها قبل نحو أسبوع، بالتوازي مع استهداف مروحيات هجومية إسرائيلية لمقاتلين تابعين لـ"حزب الله"، قرب القلعة. وأشارت مصادر أمنية لبنانية إلى أن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى المحيط المباشر لمدينة النبطية، وهي أحد أهم المراكز الاقتصادية في جنوب لبنان، حيث باتت القوات الإسرائيلية الآن على بعد بضعة كيلومترات فقط من وسط المدينة، ويبدو أنها تستعد للتقدم أكثر.وفي سياق متصل، جدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، تمسكه بخيار المفاوضات لاستعادة دور الدولة اللبنانية وتعزيز سيادتها، مشددًا على أنه سيواصل هذا المسار حتى النهاية انطلاقًا من قناعته بأن الحروب لا تحقق نتائج إيجابية، بل تخلّف خسائر تطال جميع الأطراف.وقال عون، خلال استقباله وفدًا من بلديات قضاء كسروان الفتوح، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الأربعاء، إن الهدف من المفاوضات الجارية في واشنطن يتمثل في استعادة الدولة اللبنانية لقرارها وسيادتها، بما يضمن عدم خضوع اللبنانيين لأي وصاية أو تفاوض يجري باسمهم من قبل أي جهة كانت.وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده دولة ذات سيادة وقرار مستقل، مؤكدًا أن اللبنانيين قادرون على الإسهام في إعادة إعمار بلادهم والنهوض بها كما أسهموا سابقًا في نهضة العديد من الدول.وأضاف أن لبنان عانى على مدى عقود من سوء الإدارة والفساد والحروب المتعاقبة، وأن معالجة تداعيات هذه الأزمات تتطلب وقتًا وجهودًا متواصلة لتعزيز دور الدولة ومؤسساتها.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".

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