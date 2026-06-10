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الرئيس اللبناني: لا عودة إلى "الوصايات" ومستمرون في مسار التفاوض

الرئيس اللبناني: لا عودة إلى "الوصايات" ومستمرون في مسار التفاوض

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، تمسكه بخيار المفاوضات لاستعادة دور الدولة اللبنانية وتعزيز سيادتها، مشددًا على أنه سيواصل هذا المسار حتى النهاية انطلاقًا من... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T15:13+0000

2026-06-10T15:13+0000

2026-06-10T15:13+0000

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وقال عون، خلال استقباله وفدًا من بلديات قضاء كسروان الفتوح، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الأربعاء، إن الهدف من المفاوضات الجارية في واشنطن يتمثل في استعادة الدولة اللبنانية لقرارها وسيادتها، بما يضمن عدم خضوع اللبنانيين لأي وصاية أو تفاوض يجري باسمهم من قبل أي جهة كانت.وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده دولة ذات سيادة وقرار مستقل، مؤكدًا أن اللبنانيين قادرون على الإسهام في إعادة إعمار بلادهم والنهوض بها كما أسهموا سابقًا في نهضة العديد من الدول. وأضاف أن لبنان عانى على مدى عقود من سوء الإدارة والفساد والحروب المتعاقبة، وأن معالجة تداعيات هذه الأزمات تتطلب وقتًا وجهودًا متواصلة لتعزيز دور الدولة ومؤسساتها.وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد على أن لبنان، بوصفه عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة، متمسك بسيادته واستقلال قراره، مشددًا على مواصلة نهج الحوار والمفاوضات باعتباره السبيل الأمثل لحماية البلاد ومصالح شعبها. ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".

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