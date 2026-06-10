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رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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الرئيس اللبناني: لا عودة إلى "الوصايات" ومستمرون في مسار التفاوض
الرئيس اللبناني: لا عودة إلى "الوصايات" ومستمرون في مسار التفاوض
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، تمسكه بخيار المفاوضات لاستعادة دور الدولة اللبنانية وتعزيز سيادتها، مشددًا على أنه سيواصل هذا المسار حتى النهاية انطلاقًا من... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال عون، خلال استقباله وفدًا من بلديات قضاء كسروان الفتوح، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الأربعاء، إن الهدف من المفاوضات الجارية في واشنطن يتمثل في استعادة الدولة اللبنانية لقرارها وسيادتها، بما يضمن عدم خضوع اللبنانيين لأي وصاية أو تفاوض يجري باسمهم من قبل أي جهة كانت.وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده دولة ذات سيادة وقرار مستقل، مؤكدًا أن اللبنانيين قادرون على الإسهام في إعادة إعمار بلادهم والنهوض بها كما أسهموا سابقًا في نهضة العديد من الدول. وأضاف أن لبنان عانى على مدى عقود من سوء الإدارة والفساد والحروب المتعاقبة، وأن معالجة تداعيات هذه الأزمات تتطلب وقتًا وجهودًا متواصلة لتعزيز دور الدولة ومؤسساتها.وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد على أن لبنان، بوصفه عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة، متمسك بسيادته واستقلال قراره، مشددًا على مواصلة نهج الحوار والمفاوضات باعتباره السبيل الأمثل لحماية البلاد ومصالح شعبها. ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
https://sarabic.ae/20260609/حزب-الله-رد-إيران-على-إسرائيل-هدفه-إلزامها-بوقف-النار-في-لبنان-1114194855.html
https://sarabic.ae/20260608/غوتيريش-يدعو-للالتزام-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-وإيران-وغزة-1114181938.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس اللبناني: لا عودة إلى "الوصايات" ومستمرون في مسار التفاوض

15:13 GMT 10.06.2026
© Photo / x.comالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© Photo / x.com
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أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، تمسكه بخيار المفاوضات لاستعادة دور الدولة اللبنانية وتعزيز سيادتها، مشددًا على أنه سيواصل هذا المسار حتى النهاية انطلاقًا من قناعته بأن الحروب لا تحقق نتائج إيجابية، بل تخلّف خسائر تطال جميع الأطراف.
وقال عون، خلال استقباله وفدًا من بلديات قضاء كسروان الفتوح، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الأربعاء، إن الهدف من المفاوضات الجارية في واشنطن يتمثل في استعادة الدولة اللبنانية لقرارها وسيادتها، بما يضمن عدم خضوع اللبنانيين لأي وصاية أو تفاوض يجري باسمهم من قبل أي جهة كانت.
صورة التقطها رجل لأنقاض المباني التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الأحد 15 مارس/آذار 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
"حزب الله": رد إيران على إسرائيل هدفه إلزامها بوقف النار في لبنان
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وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده دولة ذات سيادة وقرار مستقل، مؤكدًا أن اللبنانيين قادرون على الإسهام في إعادة إعمار بلادهم والنهوض بها كما أسهموا سابقًا في نهضة العديد من الدول.

وأكد عون رفضه العودة إلى أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية، مشيرًا إلى ترحيب لبنان بمساعدات الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما دول الخليج والدول الأوروبية، شرط ألا يقترن ذلك بأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية أو مساس بالمصلحة الوطنية.

وأضاف أن لبنان عانى على مدى عقود من سوء الإدارة والفساد والحروب المتعاقبة، وأن معالجة تداعيات هذه الأزمات تتطلب وقتًا وجهودًا متواصلة لتعزيز دور الدولة ومؤسساتها.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
غوتيريش يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة
8 يونيو, 21:21 GMT
وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد على أن لبنان، بوصفه عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة، متمسك بسيادته واستقلال قراره، مشددًا على مواصلة نهج الحوار والمفاوضات باعتباره السبيل الأمثل لحماية البلاد ومصالح شعبها.
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
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