https://sarabic.ae/20260612/إعلام-وصول-طائرة-تقل-إيرانيين-رحلتهم-الولايات-المتحدة-إلى-أفريقيا-الوسطى-1114308408.html

إعلام: وصول طائرة تقل إيرانيين رحلتهم الولايات المتحدة إلى أفريقيا الوسطى

إعلام: وصول طائرة تقل إيرانيين رحلتهم الولايات المتحدة إلى أفريقيا الوسطى

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن طائرة تقل مهاجرين إيرانيين وأفغان وأتراك وجورجيين، تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، هبطت في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى،... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T23:49+0000

2026-06-12T23:49+0000

2026-06-12T23:49+0000

أفريقيا

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إيران

أخبار إيران

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وقالت المحامية الأمريكية المختصة في شؤون الهجرة، ألما دافيد، أن "طائرة تقل مهاجرين إيرانيين وأفغان وأتراك وجورجيين، تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، هبطت في جمهورية أفريقيا الوسطى مساء الجمعة"، بحسب وكالة "فرانس برس".وأضافت أن وصول الرعايا المرحلين "إلى العاصمة بانغي يمثل حلقة أخرى في سلسلة اتفاقيات أبرمتها واشنطن مع دول حول العالم لاستقبال رعايا دول ثالثة في إطار حملة أمريكية موسعة على الهجرة".وكانت الكونغو الديمقراطية قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي بدء تنفيذ آلية لاستقبال "مؤقت" لمهاجرين من رعايا دول ثالثة مرحّلين من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك باتفاق مع واشنطن، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في سياق التزاماتها الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين.وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أولوية السلطات هي السيطرة الكاملة على المهاجرين الذين يدخلون البلاد، متعهدًا بترحيل جميع طالبي اللجوء من الولايات المتحدة، دون تحديد الدول التي كان يقصدها.كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين، بأن إدارة ترامب كانت تتفاوض مع دول في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية لقبول مهاجرين مُرحّلين من الولايات المتحدة.وأعلنت أوغندا في آب/أغسطس 2025 إبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة لاستقبال مهاجرين مرحّلين، موضحة أن ذلك يتعلق بمواطني دول ثالثة الذين لا يُمنحون حق اللجوء في أمريكا ولا يرغبون في العودة إلى بلدانهم.ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير 2024، بالوقف الفوري لدخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية والبدء في عملية ترحيل ملايين المهاجرين.

https://sarabic.ae/20260124/ترامب-اعتقال-وترحيل-12-ألف-مهاجر-غير-قانوني-من-مينيسوتا-1109598835.html

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