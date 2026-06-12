https://sarabic.ae/20260612/خبراء-المحكمة-الجنائية-الدولية-تكيل-بمكيالين-في-تطبيق-العدالة-1114290961.html
خبراء: المحكمة الجنائية الدولية تكيل بمكيالين في تطبيق العدالة
خبراء: المحكمة الجنائية الدولية تكيل بمكيالين في تطبيق العدالة
سبوتنيك عربي
وصف خبراء إقالة المدعي العام كريم خان من المحكمة الجنائية الدولية، بأنها "مؤامرة مُدبّرة من الألف إلى الياء من قِبل الأمريكيين والإسرائيليين، الذين لم يستطيعوا... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
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وعلّق الدكتور أحمد روادجيا في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "إن هذه الخدعة المدبّرة، تهدف إلى عرقلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتقدا أن كلاهما يشنّ حربًا على تطبيق القانون الدولي".ووفقا له، "يرتبط هذا أيضا بالنفوذ الأمريكي الصهيوني ومحاولاتهم لتوجيه أنشطة المحكمة الجنائية الدولية بشكل انتقائي".يذكر أن الجهات الرقابية في المحكمة الجنائية الدولية قررت تعليق مهام المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء السلوك الجنسي.وجاء القرار بعد إحالة خان إلى إجراءات تأديبية إثر تحقيق استمر لأكثر من عامين بشأن مزاعم تقدمت بها إحدى مساعداته، تتهمه خلالها بسلوك جنسي غير لائق. وفي المقابل، نفى خان بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه.وكان كريم خان قد تنحى مؤقتاً عن ممارسة مهامه منذ مايو/ أيار 2025 بانتظار انتهاء التحقيقات، فيما دفعت طبيعة القضية الاستثنائية المحكمة إلى اعتماد ترتيبات وإجراءات جديدة للتعامل مع الملف، في سابقة لم تشهدها المؤسسة القضائية الدولية من قبل.
https://sarabic.ae/20260527/خبير-في-القانون-والعلاقات-الدولية-المحكمة-الجنائية-الدولية-تحولت-إلى-أداة-سياسية-للترهيب-1113777316.html
https://sarabic.ae/20260609/سوء-السلوك-الجنسي-تعليق-مهام-مدعي-عام-الجنائية-الدولية--1114185149.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, غزة, المحكمة الجنائية الدولية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, غزة, المحكمة الجنائية الدولية
خبراء: المحكمة الجنائية الدولية تكيل بمكيالين في تطبيق العدالة
وصف خبراء إقالة المدعي العام كريم خان من المحكمة الجنائية الدولية، بأنها "مؤامرة مُدبّرة من الألف إلى الياء من قِبل الأمريكيين والإسرائيليين، الذين لم يستطيعوا تقبّل اتهامات الجرائم التي ارتكبوها في غزة عامي 2024-2025".
وعلّق الدكتور أحمد روادجيا في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "إن هذه الخدعة المدبّرة، تهدف إلى عرقلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتقدا أن كلاهما يشنّ حربًا على تطبيق القانون الدولي".
وأضاف: "يرى هؤلاء أن القانون الدولي يجب أن يطبق فقط على الفقراء والضحايا، لا على المعتدين. وبصفتهم المعتدين الرئيسيين، فإنهم يحاولون استغلال المحكمة الجنائية الدولية وشلها".
ووفقا له، "يرتبط هذا أيضا بالنفوذ الأمريكي الصهيوني ومحاولاتهم لتوجيه أنشطة المحكمة الجنائية الدولية بشكل انتقائي".
وفي السياق ذاته، أفاد أحمد محمد حسن، وزير العدل التشادي السابق، بأنه "عندما يتعلق الأمر بقادة أفارقة، تباشر المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فورًا، ولكن عندما يكون الغرب طرفًا في القضية، لا تتخذ أي إجراءات مماثلة".
يذكر أن الجهات الرقابية في المحكمة الجنائية الدولية قررت تعليق مهام المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء السلوك الجنسي.
وجاء القرار بعد إحالة خان إلى إجراءات تأديبية إثر تحقيق استمر لأكثر من عامين بشأن مزاعم تقدمت بها إحدى مساعداته، تتهمه خلالها بسلوك جنسي غير لائق. وفي المقابل، نفى خان بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وبموجب الإجراءات المعتمدة، أصبح الحسم النهائي في القضية من اختصاص جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تستعد لعقد جلسة خاصة للبت في مستقبل خان وتحديد ما إذا كان سيواصل مهامه أو سيواجه إجراءات إضافية.
وكان كريم خان
قد تنحى مؤقتاً عن ممارسة مهامه منذ مايو/ أيار 2025 بانتظار انتهاء التحقيقات، فيما دفعت طبيعة القضية الاستثنائية المحكمة إلى اعتماد ترتيبات وإجراءات جديدة للتعامل مع الملف، في سابقة لم تشهدها المؤسسة القضائية الدولية من قبل.