https://sarabic.ae/20260612/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يعلن-التوصل-إلى-النص-النهائي-لاتفاق-السلام-بين-واشنطن-وطهران-1114299729.html

رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران

رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الجمعة، أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها إسلام آباد في إطار الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T16:32+0000

2026-06-12T16:32+0000

2026-06-12T16:35+0000

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وأوضح شريف عبر منصة "إكس"، أن باكستان تدرك وجود ما وصفه بـ"حملات تضليل إعلامي" تستهدف عرقلة مسار الاتفاق، مؤكدا في الوقت ذاته أن العمل جار بالتنسيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، معتبرا أن فرص تحقيق السلام "لم تكن أقرب مما هي عليه الآن".يأتي هذا بعدما قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم مع إسلام آباد سيتم نشرها للرأي العام في الوقت المناسب، وذلك التزاما بما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف في التعامل مع القضايا الدبلوماسية.وأضاف عبر منصة "إكس"، أن مذكرة التفاهم باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها قبل استكمالها وإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "التصريحات الإيرانية المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه".وكتب على منصة "تروث سوشيال": "ما قاله الإيرانيون، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم، أمر عجيب!".كما أكد الرئيس الأمريكي في منشوره، أن "هجوم إيران المرفوض تماما بطائرات دون طيار، الليلة الماضية، على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز أمر هو غير مقبول بتاتا"، داعيًا الإيرانيين أن "يحسّنوا أداءهم، وبسرعة!".وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أمس الخميس.وأضافت أنه تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف التي كانت مقررَة ضد إيران مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.

https://sarabic.ae/20260612/نائب-ترامب-لا-صحة-للإفراج-عن-الأموال-الإيرانية-المجمدة-لمجرد-توقيع-اتفاق-مع-أمريكا-1114297712.html

https://sarabic.ae/20260612/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نتوقع-من-ترامب-اتفاقا-يضمن-منع-إيران-من-النووي-1114296770.html

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