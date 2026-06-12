رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
09:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
11:03 GMT
29 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:09 GMT
10 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:30 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
استثمارٌ صينيّ في "الذهب الأخضر" اللبنانيّ… وأيُ شواطئ عامّة صالحة للسباحة ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
16:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يتم توقيعه خلال أيام، إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260612/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يعلن-التوصل-إلى-النص-النهائي-لاتفاق-السلام-بين-واشنطن-وطهران-1114299729.html
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الجمعة، أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها إسلام آباد في إطار الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T16:32+0000
2026-06-12T16:35+0000
باكستان
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114299941_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_3ed9583de0768d5ff2660338f3ea64c5.jpg
وأوضح شريف عبر منصة "إكس"، أن باكستان تدرك وجود ما وصفه بـ"حملات تضليل إعلامي" تستهدف عرقلة مسار الاتفاق، مؤكدا في الوقت ذاته أن العمل جار بالتنسيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، معتبرا أن فرص تحقيق السلام "لم تكن أقرب مما هي عليه الآن".يأتي هذا بعدما قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم مع إسلام آباد سيتم نشرها للرأي العام في الوقت المناسب، وذلك التزاما بما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف في التعامل مع القضايا الدبلوماسية.وأضاف عبر منصة "إكس"، أن مذكرة التفاهم باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها قبل استكمالها وإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "التصريحات الإيرانية المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه".وكتب على منصة "تروث سوشيال": "ما قاله الإيرانيون، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم، أمر عجيب!".كما أكد الرئيس الأمريكي في منشوره، أن "هجوم إيران المرفوض تماما بطائرات دون طيار، الليلة الماضية، على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز أمر هو غير مقبول بتاتا"، داعيًا الإيرانيين أن "يحسّنوا أداءهم، وبسرعة!".وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أمس الخميس.وأضافت أنه تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف التي كانت مقررَة ضد إيران مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.
https://sarabic.ae/20260612/نائب-ترامب-لا-صحة-للإفراج-عن-الأموال-الإيرانية-المجمدة-لمجرد-توقيع-اتفاق-مع-أمريكا-1114297712.html
https://sarabic.ae/20260612/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نتوقع-من-ترامب-اتفاقا-يضمن-منع-إيران-من-النووي-1114296770.html
باكستان
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114299941_116:0:1691:1181_1920x0_80_0_0_e32007d853bac0e103cb06a3872c39e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران

16:32 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 16:35 GMT 12.06.2026)
© REUTERS Tingshu Wangرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© REUTERS Tingshu Wang
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الجمعة، أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها إسلام آباد في إطار الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أسفرت عن التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق سلام بين الجانبين.
وأوضح شريف عبر منصة "إكس"، أن باكستان تدرك وجود ما وصفه بـ"حملات تضليل إعلامي" تستهدف عرقلة مسار الاتفاق، مؤكدا في الوقت ذاته أن العمل جار بالتنسيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، معتبرا أن فرص تحقيق السلام "لم تكن أقرب مما هي عليه الآن".
يأتي هذا بعدما قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم مع إسلام آباد سيتم نشرها للرأي العام في الوقت المناسب، وذلك التزاما بما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف في التعامل مع القضايا الدبلوماسية.
وأضاف عبر منصة "إكس"، أن مذكرة التفاهم باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها قبل استكمالها وإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "التصريحات الإيرانية المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه".
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
نائب ترامب: لا صحة للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لمجرد توقيع اتفاق مع أمريكا
15:38 GMT
وكتب على منصة "تروث سوشيال": "ما قاله الإيرانيون، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم، أمر عجيب!".
كما أكد الرئيس الأمريكي في منشوره، أن "هجوم إيران المرفوض تماما بطائرات دون طيار، الليلة الماضية، على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز أمر هو غير مقبول بتاتا"، داعيًا الإيرانيين أن "يحسّنوا أداءهم، وبسرعة!".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أمس الخميس.
وأضافت أنه تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتوقع من ترامب اتفاقا يضمن منع إيران من "النووي"
15:04 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف التي كانت مقررَة ضد إيران مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".
وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".
ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала