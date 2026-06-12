https://sarabic.ae/20260612/هل-يمكن-محصول-الحبوب-الاستثنائي-تونس-من-تقليص-وارداتها-الغذائية-1114305266.html

هل يمكن محصول الحبوب الاستثنائي تونس من تقليص وارداتها الغذائية؟

هل يمكن محصول الحبوب الاستثنائي تونس من تقليص وارداتها الغذائية؟

سبوتنيك عربي

تتجه الأنظار في تونس، هذا العام إلى موسم حصاد يوصف بأنه الأفضل منذ سنوات، في وقت تواجه فيه البلاد، ضغوطا متزايدة على ميزانها التجاري الغذائي واحتياطياتها من... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T20:28+0000

2026-06-12T20:28+0000

2026-06-12T20:28+0000

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تقارير سبوتنيك

تونس

وزارة الزراعة

قطاع الطاقة

القمح

محاصيل زراعية

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وتعلّق السلطات والمهنيون آمالا كبيرة على المحصول المرتقب باعتباره فرصة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة النتائج المنتظرة على تخفيف فاتورة التوريد التي تثقل المالية العمومية منذ سنوات.وأفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، بأن المؤشرات الأولية توحي بموسم واعد قد يتجاوز نتائج السنة الماضية، مع تسجيل تحسن ملحوظ في الإنتاج.وبحسب الوزارة، بلغت المساحات المزروعة من الحبوب نحو 971 ألف هكتار، أي ما يعادل 87 بالمائة من البرنامج المرسوم، تركز معظمها في ولايات الشمال بنحو 834 ألف هكتار، مقابل 137 ألف هكتار في الوسط والجنوب.تعاف تدريجي بعد سنوات الجفافوقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية بلوغ محصول الحبوب نحو 1.4 مليون طن، بزيادة تقارب 20 بالمائة مقارنة بالكميات المجمعة خلال الموسم الماضي والمقدرة بـ1.2 مليون طن.وأضاف أن "الظروف المناخية كانت أكثر ملاءمة هذا العام، خاصة مع انتظام نزول الأمطار خلال الفترات الحاسمة لنمو الزراعات الكبرى، وهو ما أسهم في تحسين المردودية بعد سنوات متتالية من الجفاف".وأشار إلى أنه جرى إلى حد الآن تجميع نحو مليوني قنطار في مناطق الشمال الشرقي والشمال الغربي، غير أن النتائج النهائية تبقى مرتبطة بالأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، وهو ما يثير مخاوف الفلاحين.تقليص التوريد دون الاستغناء عنهويمثل القمح الصلب الرهان الأكبر بالنسبة إلى الدولة التونسية، إذ يستحوذ على أكثر من نصف المساحات المزروعة، وتسعى تونس من خلاله إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، باعتباره المكون الأساسي للغذاء اليومي للتونسيين، وخاصة في صناعة العجين الغذائي والكسكسي.وقال الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن إنتاج الحبوب خلال الموسم الحالي مرشح لتجاوز 20 مليون قنطار، في حين تبلغ حاجيات الاستهلاك الوطني نحو 32 مليون قنطار سنويا.وأوضح أن "تحقيق نتائج إيجابية لا يعني نهاية الاعتماد على الأسواق الخارجية"، مؤكدا أن "تونس ستظل مضطرة إلى التوريد لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وإن كان ذلك بوتيرة أقل مقارنة بالسنوات الماضية".وأضاف أن كميات الأمطار المهمة التي شهدتها البلاد خلال الموسم الحالي لم يقع استغلالها بالشكل الأمثل، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن أمن غذائي حقيقي في ظل استمرار معاناة الفلاحين من نقص مستلزمات الإنتاج.انعكاسات إيجابية على المالية العموميةمن جانبه، قال وزير التجارة الأسبق محمد المسيليني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن تحسن إنتاج الحبوب من شأنه أن يخفف الضغوط على المالية العمومية، بالنظر إلى الكلفة المرتفعة التي تتحملها الدولة لتوريد الحبوب ودعمها.وأوضح أن "تونس لا يمكنها الاستغناء نهائيا عن الواردات، خاصة بالنسبة إلى القمح اللين، إلا أن بإمكانها تنويع الخيارات المتاحة لتعزيز أمنها الغذائي، من خلال توسيع المساحات المزروعة وتشجيع أنماط استهلاك أكثر انسجاما مع الإمكانات الإنتاجية المحلية".وأضاف أن البلاد تعتمد بشكل متزايد على واردات الطاقة، في حين تراهن السلطات على الصادرات الزراعية، وفي مقدمتها زيت الزيتون والتمور، لدعم احتياطيات النقد الأجنبي والتخفيف من الضغوط المسلطة على الميزان التجاري.وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ العجز التجاري لتونس نحو 7.5 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، في حين تجاوز عجز الميزان الطاقي 4.1 مليار دينار حتى موفى شهر أفريل، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي على المحروقات واستمرار اعتماد البلاد على الواردات لتغطية احتياجاتها من النفط والغاز، بالتزامن مع تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.ورغم المؤشرات الإيجابية التي يحملها موسم الحبوب الحالي، يرى مختصون أن تحقيق الأمن الغذائي لا يرتبط بموسم استثنائي واحد، بل يقتضي إصلاحات هيكلية تشمل منظومة البذور، وسياسات التسعير، وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية. وبينما قد يسهم المحصول المرتقب في تقليص فاتورة التوريد، فإن بلوغ الاكتفاء الذاتي الكامل لا يزال هدفا بعيد المنال في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

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