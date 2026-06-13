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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عالم سبوتنيك
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نبض افريقيا
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من الملعب
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زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:03 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20260613/إيلون-ماسك-يصبح-أول-تريليونير-في-التاريخ-1114312393.html
إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في التاريخ
إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في التاريخ
سبوتنيك عربي
أصبح رجل الأعمال، إيلون ماسك، أول تريليونير في العالم، بفضل طرح شركته "سبيس إكس" للاكتتاب العام. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T08:05+0000
2026-06-13T08:05+0000
مجتمع
إيلون ماسك
شركة "سبيس إكس"
اقتصاد
منوعات
الأخبار
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وحاز ماسك على اللقب، أمس الجمعة، عقب بدء تداول أسهم شركته "سبيس إكس" في بورصة "ناسداك" بسعر 150 دولارا للسهم، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى مستوى يقترب من 2 تريليون دولار.وانعكس الطرح العام الأولي للشركة بشكل مباشر على ثروة ماسك، التي قدرت بنحو 1.1 تريليون دولار، بعد أن كانت تقدَّر قبل الاكتتاب بنحو 982 مليار دولار، مدعومة بارتفاع قيمة حصته الضخمة في "سبيس إكس"، والتي تشمل نحو 4.8 مليار سهم، بالإضافة إلى مئات الملايين من خيارات الأسهم، ما يمنحه حصة تقارب 38% من الشركة.وبحسب وسائل اعلام أمريكية، فإن القفزة في ثروة ماسك جاءت نتيجة التقييمات المرتفعة للشركة بعد دخولها السوق العامة، إذ تعد "سبيس إكس" إحدى أبرز شركات الفضاء الخاصة في العالم وأكثرها قيمة، وهو ما عزز من صعود ثروة مؤسسها بشكل غير مسبوق في تاريخ الأسواق المالية.وتشمل أنشطة شركة "سبيس إكس" مشروع "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب خطط طموحة لنشر عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية من الجيل الجديد، وتطوير مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الفضاء، في إطار رؤية تهدف إلى التوسع خارج حدود الأرض، مع طموحات معلنة لإرسال بعثات بشرية إلى المريخ خلال السنوات المقبلة.
https://sarabic.ae/20260607/ماسك-يكشف-السبب-الحقيقي-لتدخل-روسيا-في-الدونباس-1114133107.html
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إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", اقتصاد, منوعات, الأخبار
إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", اقتصاد, منوعات, الأخبار

إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في التاريخ

08:05 GMT 13.06.2026
© AP Photo / Evan Vucciرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أصبح رجل الأعمال، إيلون ماسك، أول تريليونير في العالم، بفضل طرح شركته "سبيس إكس" للاكتتاب العام.
وحاز ماسك على اللقب، أمس الجمعة، عقب بدء تداول أسهم شركته "سبيس إكس" في بورصة "ناسداك" بسعر 150 دولارا للسهم، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى مستوى يقترب من 2 تريليون دولار.
وانعكس الطرح العام الأولي للشركة بشكل مباشر على ثروة ماسك، التي قدرت بنحو 1.1 تريليون دولار، بعد أن كانت تقدَّر قبل الاكتتاب بنحو 982 مليار دولار، مدعومة بارتفاع قيمة حصته الضخمة في "سبيس إكس"، والتي تشمل نحو 4.8 مليار سهم، بالإضافة إلى مئات الملايين من خيارات الأسهم، ما يمنحه حصة تقارب 38% من الشركة.
إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
والد إيلون ماسك يكشف السبب الحقيقي لتدخل روسيا في الدونباس
7 يونيو, 04:08 GMT
وبحسب وسائل اعلام أمريكية، فإن القفزة في ثروة ماسك جاءت نتيجة التقييمات المرتفعة للشركة بعد دخولها السوق العامة، إذ تعد "سبيس إكس" إحدى أبرز شركات الفضاء الخاصة في العالم وأكثرها قيمة، وهو ما عزز من صعود ثروة مؤسسها بشكل غير مسبوق في تاريخ الأسواق المالية.
وتشمل أنشطة شركة "سبيس إكس" مشروع "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب خطط طموحة لنشر عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية من الجيل الجديد، وتطوير مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الفضاء، في إطار رؤية تهدف إلى التوسع خارج حدود الأرض، مع طموحات معلنة لإرسال بعثات بشرية إلى المريخ خلال السنوات المقبلة.
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