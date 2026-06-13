https://sarabic.ae/20260613/إيلون-ماسك-يصبح-أول-تريليونير-في-التاريخ-1114312393.html

إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في التاريخ

إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في التاريخ

سبوتنيك عربي

أصبح رجل الأعمال، إيلون ماسك، أول تريليونير في العالم، بفضل طرح شركته "سبيس إكس" للاكتتاب العام. 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T08:05+0000

2026-06-13T08:05+0000

2026-06-13T08:05+0000

مجتمع

إيلون ماسك

شركة "سبيس إكس"

اقتصاد

منوعات

الأخبار

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وحاز ماسك على اللقب، أمس الجمعة، عقب بدء تداول أسهم شركته "سبيس إكس" في بورصة "ناسداك" بسعر 150 دولارا للسهم، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى مستوى يقترب من 2 تريليون دولار.وانعكس الطرح العام الأولي للشركة بشكل مباشر على ثروة ماسك، التي قدرت بنحو 1.1 تريليون دولار، بعد أن كانت تقدَّر قبل الاكتتاب بنحو 982 مليار دولار، مدعومة بارتفاع قيمة حصته الضخمة في "سبيس إكس"، والتي تشمل نحو 4.8 مليار سهم، بالإضافة إلى مئات الملايين من خيارات الأسهم، ما يمنحه حصة تقارب 38% من الشركة.وبحسب وسائل اعلام أمريكية، فإن القفزة في ثروة ماسك جاءت نتيجة التقييمات المرتفعة للشركة بعد دخولها السوق العامة، إذ تعد "سبيس إكس" إحدى أبرز شركات الفضاء الخاصة في العالم وأكثرها قيمة، وهو ما عزز من صعود ثروة مؤسسها بشكل غير مسبوق في تاريخ الأسواق المالية.وتشمل أنشطة شركة "سبيس إكس" مشروع "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب خطط طموحة لنشر عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية من الجيل الجديد، وتطوير مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الفضاء، في إطار رؤية تهدف إلى التوسع خارج حدود الأرض، مع طموحات معلنة لإرسال بعثات بشرية إلى المريخ خلال السنوات المقبلة.

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إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", اقتصاد, منوعات, الأخبار