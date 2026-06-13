اكتشاف صادم.. مقبرة حيتان في أعماق المحيط عمرها يفوق 5 ملايين عام
© Photo / unsplash/NOAAحيتان أوركا تسبح في عرض البحر
© Photo / unsplash/NOAA
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كشفت بعثة استكشافية في أعماق البحار عن مقبرة استثنائية للحيتان، تضم أنظمة بيئية حية وحفريات قديمة، تُعيد تعريف حدود الحياة في الأعماق، وتقدم سجلاً أحفورياً يمتد لملايين السنين، إذ يُعد هذا الاكتشاف أعمق وأوسع موقع لسقوط الحيتان تم العثور عليه على الإطلاق.
خلال 32 غطسة بالغواصة الصينية "فندوزي"، قام فريق بحث دولي برسم خريطة لتراكم بقايا الحيتان بطول 1200 كيلومتر على أعماق تتراوح بين 4616 و7001 متر. أحصى الفريق خمس جثث حيتان "نشطة" تضم مجتمعات حيوية نابضة بالحياة، إلى جانب 476 هيكلاً عظمياً متحجراً. يعود تاريخ أقدم العظام إلى 5.3 مليون سنة، مما يدفع التاريخ المعروف لهذه الواحات البحرية العميقة إلى العصر البليوسيني المبكر.
تُعدّ بقايا الحيتان المتساقطة، التي تنجرف إلى قاع البحر، كنوزًا بيولوجية ثمينة في أعماق المحيطات التي تفتقر عادةً إلى المغذيات. إلا أن الحيتان الخمسة المتحللة هنا تُمثّل أعمق النظم البيئية النشطة لجثث الحيتان التي تم توثيقها على الإطلاق، مما يُوسّع نطاق العمق المعروف بأكثر من 2500 متر.
كانت البقايا في المرحلة الكبريتية، مُغطاة بديدان أوسيداكس آكلة العظام وحصائر من البكتيريا. وقد حدّد العلماء 35 نوعًا من الكائنات الحية الكبيرة المُحيطة بها، يبدو أن معظمها جديد على العلم. سيطرت نجوم البحر الهشة، والمحاريات ثنائية الصدفة المُتكافلة كيميائيًا، والقواقع المفترسة على المشهد، حيث وصلت بعض البقع إلى كثافات استثنائية بلغت 2840 فردًا لكل متر مربع.
ولأول مرة، لُوحظت زهور البحر، وهي شوكيات جلد صغيرة قرصية الشكل توجد عادةً على جثث الأشجار المتساقطة والفتحات الحرارية المائية، وهي تنمو بكثافة على هيكل عظمي لحوت، وفي أعمق نقطة سُجّلت على الإطلاق لجنسها.
17 يوليو 2025, 17:39 GMT
قال الدكتور شياوتونغ بنغ، المؤلف الرئيسي للدراسة من الأكاديمية الصينية للعلوم: "لقد اكتشفنا موقعًا ضخمًا للأحافير في أعماق البحار، يُغيّر جذريًا نظرتنا إلى عمق واستمرارية مجتمعات الحيتان النافقة. تُشكّل هذه الجثث واحاتٍ للتنوع البيولوجي حيث يندر الغذاء بشكلٍ كبير، وتُقدّم البقايا المتحجرة نافذةً غير مسبوقة على ملايين السنين من تطور الحيتان"، وفق ما ذكرت مجلة نيتشر.
تبدو الأدلة الأحفورية وكأنها متحفٌ للحيتان الغاطسة في الأعماق. فقد حدّد علماء الحفريات ستة أنواعٍ مختلفة من بين 43 جمجمةً وعظمةً تمّ استخراجها، بما في ذلك حوت أندروز ذو المنقار والحوت ذو الأسنان الشريطية اللذين لا يزالان على قيد الحياة، بالإضافة إلى أقارب منقرضة.
وكشف تحليل نظائر السترونتيوم لعينات عظام سليمة عن أعمار تتراوح بين 0.12 مليون و5.26 مليون سنة، مما يدل على تراكم جثث الحيتان هنا باستمرار منذ أوائل العصر البليوسيني.
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كيف تشكلت تحت الماء؟
يكمن الجواب في مزيج من الظروف البيولوجية القاسية والجيولوجيا الفريدة. تُعد حيتان منقار الزجاجة من بين الثدييات الغاطسة في أعماق البحار، حيث تغوص بانتظام إلى ما يزيد عن 1000 متر لاصطياد الحبار. تعمل تضاريس منطقة ديامانتينا على شكل حرف V كقمع، حيث تحجز الحيوانات التي تموت بشكل طبيعي وتلك التي تستسلم لمرض تخفيف الضغط أو الإرهاق بعد الغوصات العميقة.
حتى الحيتان المهاجرة التي تتغذى على السطح - مثل حوت المنك القطبي الجنوبي الذي تم رصده في الموقع - تسهم في هذا التراكم عندما تنفق على طول هذا الممر المحيطي. يصل التركيز الناتج إلى 759.5 من بقايا الحيتان لكل كيلومتر مربع، مما يشكل ما يسميه الباحثون "ممرًا فائقًا لتجمعات الحيتان النافقة".
يُرجّح أن هذه السمة الجغرافية الحيوية الشاسعة تُتيح للأنواع التي تعتمد على الكبريتيدات التنقل بين البؤر الساخنة البعيدة في أعماق البحار، رابطةً بين مواقع غرق الحيتان والفتحات الحرارية المائية والينابيع الباردة عبر المحيط الجنوبي.
يعود الفضل في الحفاظ المذهل على هذه الأحافير إلى كثافة عظام منقار الحيتان المنقارية الفائقة - التي تُعدّ من بين أصلب المواد البيولوجية المعروفة - ومعدل الترسيب البطيء للغاية الذي يسمح للهياكل العظمية بالبقاء مكشوفة على قاع البحر لآلاف السنين. ومع مرور الوقت، تُغطى هذه العظام بأكاسيد الحديد والمنغنيز الواقية، مُشكّلةً أرشيفًا أحفوريًا طبيعيًا لا مثيل له في البيئات الأرضية.
23 يوليو 2024, 13:16 GMT
تُغيّر مقبرة منطقة ديامانتينا فهمنا لأعماق المحيط من فراغ قاحل إلى مسرح ديناميكي مترابط للحياة والتطور. مع تقدم تقنيات الاستكشاف، قد نكتشف مقابر حيتان غنية بالأحافير مماثلة في مواطن حيتان منقارية أخرى حول العالم، واعدةً بالكشف عن المزيد حول الحياة الخفية - وموت - هذه الثدييات على كوكبنا.
في الوقت الراهن، تقف هذه المقبرة القديمة تحت المحيط الهندي شاهدًا قويًا على أن أعماق البحار لا تزال تخفي أسرارًا تنتظر أن تُغير نظرتنا إلى الحياة على الأرض.