https://sarabic.ae/20260613/اكتشاف-صادم-مقبرة-حيتان-في-أعماق-المحيط-عمرها-يفوق-5-ملايين-عام-1114322404.html

اكتشاف صادم.. مقبرة حيتان في أعماق المحيط عمرها يفوق 5 ملايين عام

اكتشاف صادم.. مقبرة حيتان في أعماق المحيط عمرها يفوق 5 ملايين عام

سبوتنيك عربي

كشفت بعثة استكشافية في أعماق البحار عن مقبرة استثنائية للحيتان، تضم أنظمة بيئية حية وحفريات قديمة، تُعيد تعريف حدود الحياة في الأعماق، وتقدم سجلاً أحفورياً... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T18:00+0000

2026-06-13T18:00+0000

2026-06-13T18:00+0000

مجتمع

علوم

أخبار الأبحاث العلمية

الحيتان

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خلال 32 غطسة بالغواصة الصينية "فندوزي"، قام فريق بحث دولي برسم خريطة لتراكم بقايا الحيتان بطول 1200 كيلومتر على أعماق تتراوح بين 4616 و7001 متر. أحصى الفريق خمس جثث حيتان "نشطة" تضم مجتمعات حيوية نابضة بالحياة، إلى جانب 476 هيكلاً عظمياً متحجراً. يعود تاريخ أقدم العظام إلى 5.3 مليون سنة، مما يدفع التاريخ المعروف لهذه الواحات البحرية العميقة إلى العصر البليوسيني المبكر.كانت البقايا في المرحلة الكبريتية، مُغطاة بديدان أوسيداكس آكلة العظام وحصائر من البكتيريا. وقد حدّد العلماء 35 نوعًا من الكائنات الحية الكبيرة المُحيطة بها، يبدو أن معظمها جديد على العلم. سيطرت نجوم البحر الهشة، والمحاريات ثنائية الصدفة المُتكافلة كيميائيًا، والقواقع المفترسة على المشهد، حيث وصلت بعض البقع إلى كثافات استثنائية بلغت 2840 فردًا لكل متر مربع. قال الدكتور شياوتونغ بنغ، المؤلف الرئيسي للدراسة من الأكاديمية الصينية للعلوم: "لقد اكتشفنا موقعًا ضخمًا للأحافير في أعماق البحار، يُغيّر جذريًا نظرتنا إلى عمق واستمرارية مجتمعات الحيتان النافقة. تُشكّل هذه الجثث واحاتٍ للتنوع البيولوجي حيث يندر الغذاء بشكلٍ كبير، وتُقدّم البقايا المتحجرة نافذةً غير مسبوقة على ملايين السنين من تطور الحيتان"، وفق ما ذكرت مجلة نيتشر. تبدو الأدلة الأحفورية وكأنها متحفٌ للحيتان الغاطسة في الأعماق. فقد حدّد علماء الحفريات ستة أنواعٍ مختلفة من بين 43 جمجمةً وعظمةً تمّ استخراجها، بما في ذلك حوت أندروز ذو المنقار والحوت ذو الأسنان الشريطية اللذين لا يزالان على قيد الحياة، بالإضافة إلى أقارب منقرضة.كيف تشكلت تحت الماء؟ يكمن الجواب في مزيج من الظروف البيولوجية القاسية والجيولوجيا الفريدة. تُعد حيتان منقار الزجاجة من بين الثدييات الغاطسة في أعماق البحار، حيث تغوص بانتظام إلى ما يزيد عن 1000 متر لاصطياد الحبار. تعمل تضاريس منطقة ديامانتينا على شكل حرف V كقمع، حيث تحجز الحيوانات التي تموت بشكل طبيعي وتلك التي تستسلم لمرض تخفيف الضغط أو الإرهاق بعد الغوصات العميقة. يُرجّح أن هذه السمة الجغرافية الحيوية الشاسعة تُتيح للأنواع التي تعتمد على الكبريتيدات التنقل بين البؤر الساخنة البعيدة في أعماق البحار، رابطةً بين مواقع غرق الحيتان والفتحات الحرارية المائية والينابيع الباردة عبر المحيط الجنوبي. تُغيّر مقبرة منطقة ديامانتينا فهمنا لأعماق المحيط من فراغ قاحل إلى مسرح ديناميكي مترابط للحياة والتطور. مع تقدم تقنيات الاستكشاف، قد نكتشف مقابر حيتان غنية بالأحافير مماثلة في مواطن حيتان منقارية أخرى حول العالم، واعدةً بالكشف عن المزيد حول الحياة الخفية - وموت - هذه الثدييات على كوكبنا. في الوقت الراهن، تقف هذه المقبرة القديمة تحت المحيط الهندي شاهدًا قويًا على أن أعماق البحار لا تزال تخفي أسرارًا تنتظر أن تُغير نظرتنا إلى الحياة على الأرض.

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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, الحيتان