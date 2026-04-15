https://sarabic.ae/20260415/فجوة-الـ90-مليون-عام-تتقلص-لغة-حيتان-العنبر-شبيهة-بلغة-البشر-1112584081.html
فجوة الـ90 مليون عام تتقلص.. لغة حيتان العنبر شبيهة بلغة البشر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة، أن حوت العنبر يمتلك نظام تواصل معقدًا يشبه إلى حد كبير بنية اللغة البشرية، ما يقلص الفجوة المعرفية بين الإنسان وهذه الكائنات التي انفصلت... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/17/1091053874_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_487f35b4b23391b23d9329b810f269c9.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/17/1091053874_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0f6a81ae1da1aa35eb4c1ec272a20b8.jpg
فجوة الـ90 مليون عام تتقلص.. لغة حيتان العنبر شبيهة بلغة البشر
كشفت دراسة جديدة، أن حوت العنبر يمتلك نظام تواصل معقدًا يشبه إلى حد كبير بنية اللغة البشرية، ما يقلص الفجوة المعرفية بين الإنسان وهذه الكائنات التي انفصلت تطوريًا عن البشر منذ أكثر من 90 مليون عام.
وأظهرت الأبحاث، التي أجرتها مبادرة مشروع سيتي، أن الحيتان
تستخدم سلسلة من النقرات الصوتية تُعرف باسم "الكودا"، وهي ليست مجرد أصوات عشوائية، بل نظام يشبه الأبجدية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، فإن هذه النقرات تحتوي على أنماط صوتية تشبه الحروف المتحركة، حيث تغير الحيتان وتيرة ونبرة أصواتها بطريقة تقارب لغات بشرية مثل الماندرين.
في سياق متصل، أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه الأنماط، حيث أوضح عالم اللسانيات غاشبر بيغوش أن هذا التعقيد يفوق ما تم رصده لدى حيوانات مثل الببغاوات أو الفيلة، مشيرًا إلى أن الحيتان تغيّر مخارج أصواتها للتعبير عن معانٍ مختلفة، كما يفعل البشر.
ويسعى الباحثون ضمن مشروع “سيتي” إلى فك رموز ما لا يقل عن 20 نمطًا صوتيًا مرتبطًا بأنشطة يومية مثل الغوص والنوم خلال السنوات المقبلة.
ورغم أن التواصل الكامل مع الحيتان لا يزال هدفًا بعيدًا، فإن العلماء يرون أن هذا الهدف أصبح أقرب من أي وقت مضى، مؤكدين أن مستوى فهم البشر الحالي للغة الحيتان يشبه فهم طفل في عامه الثاني، مع توقعات بتقدم سريع في المستقبل.