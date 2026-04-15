فجوة الـ90 مليون عام تتقلص.. لغة حيتان العنبر شبيهة بلغة البشر

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
فجوة الـ90 مليون عام تتقلص.. لغة حيتان العنبر شبيهة بلغة البشر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة، أن حوت العنبر يمتلك نظام تواصل معقدًا يشبه إلى حد كبير بنية اللغة البشرية، ما يقلص الفجوة المعرفية بين الإنسان وهذه الكائنات التي انفصلت... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وأظهرت الأبحاث، التي أجرتها مبادرة مشروع سيتي، أن الحيتان تستخدم سلسلة من النقرات الصوتية تُعرف باسم "الكودا"، وهي ليست مجرد أصوات عشوائية، بل نظام يشبه الأبجدية.وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، فإن هذه النقرات تحتوي على أنماط صوتية تشبه الحروف المتحركة، حيث تغير الحيتان وتيرة ونبرة أصواتها بطريقة تقارب لغات بشرية مثل الماندرين.في سياق متصل، أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه الأنماط، حيث أوضح عالم اللسانيات غاشبر بيغوش أن هذا التعقيد يفوق ما تم رصده لدى حيوانات مثل الببغاوات أو الفيلة، مشيرًا إلى أن الحيتان تغيّر مخارج أصواتها للتعبير عن معانٍ مختلفة، كما يفعل البشر.ورغم أن التواصل الكامل مع الحيتان لا يزال هدفًا بعيدًا، فإن العلماء يرون أن هذا الهدف أصبح أقرب من أي وقت مضى، مؤكدين أن مستوى فهم البشر الحالي للغة الحيتان يشبه فهم طفل في عامه الثاني، مع توقعات بتقدم سريع في المستقبل.
فجوة الـ90 مليون عام تتقلص.. لغة حيتان العنبر شبيهة بلغة البشر

© AP Photo / Matias Delacroixالحوت الأحدب بالقرب من جزيرة إغوانا، بنما. ويمتد موسم مراقبة الحيتان من يوليو إلى أكتوبر، وهو الوقت الذي تهاجر فيه الحيتان الحدباء إلى المياه الدافئة قبالة ساحل بنما على المحيط الهادئ للتكاثر والولادة
كشفت دراسة جديدة، أن حوت العنبر يمتلك نظام تواصل معقدًا يشبه إلى حد كبير بنية اللغة البشرية، ما يقلص الفجوة المعرفية بين الإنسان وهذه الكائنات التي انفصلت تطوريًا عن البشر منذ أكثر من 90 مليون عام.
وأظهرت الأبحاث، التي أجرتها مبادرة مشروع سيتي، أن الحيتان تستخدم سلسلة من النقرات الصوتية تُعرف باسم "الكودا"، وهي ليست مجرد أصوات عشوائية، بل نظام يشبه الأبجدية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، فإن هذه النقرات تحتوي على أنماط صوتية تشبه الحروف المتحركة، حيث تغير الحيتان وتيرة ونبرة أصواتها بطريقة تقارب لغات بشرية مثل الماندرين.
في سياق متصل، أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه الأنماط، حيث أوضح عالم اللسانيات غاشبر بيغوش أن هذا التعقيد يفوق ما تم رصده لدى حيوانات مثل الببغاوات أو الفيلة، مشيرًا إلى أن الحيتان تغيّر مخارج أصواتها للتعبير عن معانٍ مختلفة، كما يفعل البشر.
ويسعى الباحثون ضمن مشروع “سيتي” إلى فك رموز ما لا يقل عن 20 نمطًا صوتيًا مرتبطًا بأنشطة يومية مثل الغوص والنوم خلال السنوات المقبلة.
ورغم أن التواصل الكامل مع الحيتان لا يزال هدفًا بعيدًا، فإن العلماء يرون أن هذا الهدف أصبح أقرب من أي وقت مضى، مؤكدين أن مستوى فهم البشر الحالي للغة الحيتان يشبه فهم طفل في عامه الثاني، مع توقعات بتقدم سريع في المستقبل.
