https://sarabic.ae/20260613/محطة-زابوروجيه-النووية-لا-نزال-دون-إمداد-طاقة-خارجي-لأكثر-من-يومين-1114312193.html
محطة زابوروجيه النووية: لا نزال دون إمداد طاقة خارجي لأكثر من يومين
محطة زابوروجيه النووية: لا نزال دون إمداد طاقة خارجي لأكثر من يومين
سبوتنيك عربي
أفادت يفغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن المحطة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي لأكثر من يومين. ويتم تغطية... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T07:47+0000
2026-06-13T07:47+0000
2026-06-13T07:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104907081_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_f3c221f3d355b94b34edd3ba319520d9.jpg
وقالت ياشينا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "المحطة من دون طاقة خارجية منذ أكثر من يومين، ويتم تلبية احتياجاتها من الطاقة بواسطة مولدات الديزل".وصرّح المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق، بأن موسكو تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إعداد تقارير موضوعية ومحايدة بشأن محطة زابوروجيه الكهرونووية، بما يتيح تحديد مصادر التهديد التي تواجه المحطة بشكل دقيق.وأضاف أيضا، أنه "في الخامس من يونيو (حزيران)، انتهك الأوكرانيون نظام التهدئة الذي تم التوصل إليه بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء إصلاحات في خطوط نقل الطاقة الخاصة بمحطة زابوروجيه الكهرونووية، وهاجموا المجموعة الروسية، التي كانت تقوم بعمليات إزالة الألغام، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح. وبهذه الخطوة، أوضحت أوكرانيا تمامًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد تشكل عائقًا أمام مغامراتها العسكرية الخطيرة".موسكو: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجنب تحديد المسؤولين عن هجمات محطة زابوروجيه
https://sarabic.ae/20260610/موسكو-روسيا-تدعو-وكالة-الطاقة-الذرية-لإعداد-تقارير-موضوعية-بشأن-محطة-زابوروجيه-1114239968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104907081_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_fa68c7d44061e4983a3a736257ea48db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
محطة زابوروجيه النووية: لا نزال دون إمداد طاقة خارجي لأكثر من يومين
أفادت يفغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن المحطة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي لأكثر من يومين. ويتم تغطية استهلاكها الداخلي للطاقة بواسطة مولدات الديزل.
وقالت ياشينا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "المحطة من دون طاقة خارجية منذ أكثر من يومين، ويتم تلبية احتياجاتها من الطاقة بواسطة مولدات الديزل".
وأضافت أنه "لا توجد أي أعطال في أنظمة الأمن، وأن الوضع تحت سيطرة موظفي المحطة".
وصرّح المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق، بأن موسكو تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إعداد تقارير موضوعية ومحايدة بشأن محطة زابوروجيه الكهرونووية، بما يتيح تحديد مصادر التهديد التي تواجه المحطة بشكل دقيق.
وقال أوليانوف خلال جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نتوقع من قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتبنى نهجًا صارمًا ومحايدًا فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه، بما في ذلك تقديم تقارير موضوعية وممعنة التدقيق لتعرض على المجلس، لتمكّنه من تقييم وضع السلامة النووية بشكل ملائم وتحديد مصادر التهديدات الناشئة".
وأضاف أيضا، أنه "في الخامس من يونيو (حزيران)، انتهك الأوكرانيون نظام التهدئة الذي تم التوصل إليه بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء إصلاحات في خطوط نقل الطاقة الخاصة بمحطة زابوروجيه الكهرونووية، وهاجموا المجموعة الروسية، التي كانت تقوم بعمليات إزالة الألغام، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح. وبهذه الخطوة، أوضحت أوكرانيا تمامًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد تشكل عائقًا أمام مغامراتها العسكرية الخطيرة".