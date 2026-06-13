https://sarabic.ae/20260613/مصر-تطالب-بتمكين-السلطة-الفلسطينية-من-أداء-مسؤولياتها-والحفاظ-على-وحدة-الأراضي-الفلسطينية--1114314948.html

مصر تطالب بتمكين السلطة الفلسطينية من أداء مسؤولياتها والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية

مصر تطالب بتمكين السلطة الفلسطينية من أداء مسؤولياتها والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية

سبوتنيك عربي

جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وحسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T12:25+0000

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وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "الاتصال تناول الجهود الرامية إلى تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، بما يشمل ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونشر قوة استقرار دولية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات، إلى جانب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها داخل القطاع لحين عودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والانتقال إلى المراحل اللاحقة من عملية التسوية". وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن "المباحثات تطرقت كذلك إلى التطورات في الضفة الغربية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية الجارية والأوضاع في القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر بشأن انعكاسات هذه التطورات على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". من جانبه، أعرب حسين الشيخ، عن تقديره للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القاهرة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

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أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الضفة الغربية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم