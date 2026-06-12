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قاعدة عسكرية أمريكية في غزة.. ما أهدافها ودلالات تواجدها في القطاع؟
قاعدة عسكرية أمريكية في غزة.. ما أهدافها ودلالات تواجدها في القطاع؟
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الأمريكي شرع في بناء قاعدة ضخمة على حدود قطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي في القطاع، ومحاولات الوسطاء التوصل لحل... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
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2026-06-12T20:00+0000
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ويطرح البعض تساؤلات بشأن ماهية القاعدة الجديدة، وأهدافها الحقيقية، فيما يرى مراقبون أنها قد تكون لتحقيق أهداف التواجد الأمريكي في المنطقة، وربما من أجل استقبال القوات الدولية المشاركة في حفظ السلام بالقطاع، وفق ما نص عليه اتفاق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وقبل أيام، شهدت القاهرة حراكا سياسيا، إذ اجتمع الفصائل الفلسطينية لمناقشة سبل استكمال تنفيذ بنود اتفاق غزة، وذلك في ظل وجود العديد من العراقيل، في مقدمتها سلاح حركة "حماس" الفلسطينية.تحركات أمريكيةشدد أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، على "وجود تحركات ومؤشرات تؤكد بدء أمريكا في إنشاء قاعدة عسكرية لها على الحدود الشرقية في منطقة رفح بقطاع غزة".وأكد الرقب أن "واشنطن تمتلك رغبة قوية في إيجاد موطئ قدم عسكري لها في هذه المنطقة تحديدا، خاصة وأنها تفتقر لوجود قواعد عسكرية في مصر أو غزة، مما يدفعها للسعي نحو تأسيس هذه القاعدة لسد الفراغ في هذا الموقع الجغرافي".وأوضح أن "إسرائيل أكدت هذا التوجه رغم النفي الأمريكي، لافتا إلى أن خطة كوشنر التي تتحدث عن إنشاء ثماني مدن فلسطينية في مواقع مختلفة بالقطاع، بالتزامن مع فكرة احتلال الثلث البحري لغزة والسيطرة على شريطها الساحلي، قد تشكّل بؤرا إضافية لتعزيز التواجد الأمريكي في المنطقة".وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن "الهدف من إنشاء هذه القاعدة العسكرية، في حال اكتمالها، قد ينحصر في تقديم الخدمات اللوجستية للاحتلال الإسرائيلي، أو قد يمتد ليكون بمثابة قاعدة أساسية لانطلاق قوة الاستقرار الدولية التي تقودها واشنطن والمزمع نشرها في قطاع غزة لاحقا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "هناك حالة من السرية التامة تحيط بإنشاء هذه القاعدة التي قد تصبح مركزا لتلك القوات الدولية في المستقبل".مقر بديل للقوات الدوليةمن جانبه قال الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إنه "من المتوقع استخدام القاعدة الجديدة الأمريكية المقترحة كمقر عسكري ومدني للهيئات والقوات التي ستصل إلى المنطقة".وأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ذلك "يمكن تحقيقه في حال نجاح الجهود الرامية للوصول إلى حلول لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "هذه القاعدة ستكون بديلا يحل محل المقر متعدد الجنسيات الذي كان قائما في منطقة كريات غات".ولفت إلى أن "المباحثات الأخيرة التي جرت في القاهرة لم تفض إلى صيغة واضحة، رغم وجود نية مؤكدة من جانب حماس لإبداء مرونة والموافقة على تسليم السلاح لإدارة غزة، وهو الشرط الذي تقابله إسرائيل وممثل مجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، بالرفض".وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني أن "المؤكد تاريخيا وميدانيا هو وجود قاعدة أمريكية سابقة على حدود قطاع غزة، متمثلة في مركز التنسيق المدني العسكري المعروف باسم "سي إم سي سي" في كريات غات، والذي كان يضم قواما يبلغ مئتي جندي أمريكي، وتركزت مهامهم على تنسيق المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل إلى القطاع قبل توقيع مقترح أكتوبر/ تشرين الأول 2025".وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
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حصري, إسرائيل, غزة, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
حصري, إسرائيل, غزة, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

قاعدة عسكرية أمريكية في غزة.. ما أهدافها ودلالات تواجدها في القطاع؟

20:00 GMT 12.06.2026
© Sputnikتحديات انتشار القوة الدولية في غزة
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الأمريكي شرع في بناء قاعدة ضخمة على حدود قطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي في القطاع، ومحاولات الوسطاء التوصل لحل لاستئناف باقي مراحل اتفاق شرم الشيخ.
ويطرح البعض تساؤلات بشأن ماهية القاعدة الجديدة، وأهدافها الحقيقية، فيما يرى مراقبون أنها قد تكون لتحقيق أهداف التواجد الأمريكي في المنطقة، وربما من أجل استقبال القوات الدولية المشاركة في حفظ السلام بالقطاع، وفق ما نص عليه اتفاق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقبل أيام، شهدت القاهرة حراكا سياسيا، إذ اجتمع الفصائل الفلسطينية لمناقشة سبل استكمال تنفيذ بنود اتفاق غزة، وذلك في ظل وجود العديد من العراقيل، في مقدمتها سلاح حركة "حماس" الفلسطينية.

تحركات أمريكية

شدد أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، على "وجود تحركات ومؤشرات تؤكد بدء أمريكا في إنشاء قاعدة عسكرية لها على الحدود الشرقية في منطقة رفح بقطاع غزة".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإنه "على الرغم من النفي المتكرر لهذا الأمر خلال الفترة الماضية، فإن مقاطع الفيديو والصور المتداولة، إلى جانب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وتقارير وسائل الإعلام العبرية، تثبت وجود هذه القاعدة بالفعل على أرض الواقع".

وأكد الرقب أن "واشنطن تمتلك رغبة قوية في إيجاد موطئ قدم عسكري لها في هذه المنطقة تحديدا، خاصة وأنها تفتقر لوجود قواعد عسكرية في مصر أو غزة، مما يدفعها للسعي نحو تأسيس هذه القاعدة لسد الفراغ في هذا الموقع الجغرافي".
وأوضح أن "إسرائيل أكدت هذا التوجه رغم النفي الأمريكي، لافتا إلى أن خطة كوشنر التي تتحدث عن إنشاء ثماني مدن فلسطينية في مواقع مختلفة بالقطاع، بالتزامن مع فكرة احتلال الثلث البحري لغزة والسيطرة على شريطها الساحلي، قد تشكّل بؤرا إضافية لتعزيز التواجد الأمريكي في المنطقة".
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وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن "الهدف من إنشاء هذه القاعدة العسكرية، في حال اكتمالها، قد ينحصر في تقديم الخدمات اللوجستية للاحتلال الإسرائيلي، أو قد يمتد ليكون بمثابة قاعدة أساسية لانطلاق قوة الاستقرار الدولية التي تقودها واشنطن والمزمع نشرها في قطاع غزة لاحقا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "هناك حالة من السرية التامة تحيط بإنشاء هذه القاعدة التي قد تصبح مركزا لتلك القوات الدولية في المستقبل".

مقر بديل للقوات الدولية

من جانبه قال الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إنه "من المتوقع استخدام القاعدة الجديدة الأمريكية المقترحة كمقر عسكري ومدني للهيئات والقوات التي ستصل إلى المنطقة".
وأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ذلك "يمكن تحقيقه في حال نجاح الجهود الرامية للوصول إلى حلول لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "هذه القاعدة ستكون بديلا يحل محل المقر متعدد الجنسيات الذي كان قائما في منطقة كريات غات".
وأكد صافي، استنادا إلى ما نقلته وسائل إعلام عبرية، أن "التخطيط الخاص ببناء هذه القاعدة الجديدة يشمل إقامة برج مخصص لأغراض القيادة والسيطرة على القوات في الميدان"، موضحا أن "الهدف الأهم من وراء إنشاء هذه القاعدة هو دفع خطة ترامب قدما، في ظل التذرع الإسرائيلي بضرورة سحب سلاح حركة "حماس" الفلسطينية".
ولفت إلى أن "المباحثات الأخيرة التي جرت في القاهرة لم تفض إلى صيغة واضحة، رغم وجود نية مؤكدة من جانب حماس لإبداء مرونة والموافقة على تسليم السلاح لإدارة غزة، وهو الشرط الذي تقابله إسرائيل وممثل مجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، بالرفض".
وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني أن "المؤكد تاريخيا وميدانيا هو وجود قاعدة أمريكية سابقة على حدود قطاع غزة، متمثلة في مركز التنسيق المدني العسكري المعروف باسم "سي إم سي سي" في كريات غات، والذي كان يضم قواما يبلغ مئتي جندي أمريكي، وتركزت مهامهم على تنسيق المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل إلى القطاع قبل توقيع مقترح أكتوبر/ تشرين الأول 2025".
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وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساساً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
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