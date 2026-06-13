https://sarabic.ae/20260613/وفاة-مغامر-إثر-سقوطه-في-فوهة-بركانية-جنوبي-اليمن-1114309121.html
وفاة مغامر إثر سقوطه في فوهة بركانية جنوبي اليمن
وفاة مغامر إثر سقوطه في فوهة بركانية جنوبي اليمن
سبوتنيك عربي
لقي مغامر يمني حتفه إثر سقوطه في فوهة بركانية خامدة سحيقة، بعد أعوام من تقديمه عروضًا بهلوانية، في محافظة الضالع جنوبي اليمن. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T03:19+0000
2026-06-13T03:19+0000
2026-06-13T03:19+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
مأساة اليمن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104579/45/1045794523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_982267c49ec0ce465a81d9fceb6cc11d.jpg
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع لـ "سبوتنيك" بأن الشاب عنتر العبسي، الملقب بـ"القعقاع بن عنتر"، فقد توازنه بصورة مفاجئة وسقط إلى قعر فوهة دمت التاريخية شمالي محافظة الضالع، يوم الجمعة، أثناء أدائه عرضًا بهلوانيًا على الحواف الداخلية للفوهة البركانية التي تحولت إلى مزار سياحي وقبلة للاستجمام بالمياه الكبريتية.وأضاف أن "عنتر" اعتاد، لأعوام، تسلق الجدران الداخلية للفوهة والسير على حوافها معتمدًا على لياقته وبراعته باستخدام قدميه ويديه، من أجل كسب لقمة عيشه من خلال المبالغ الزهيدة التي كان يقدمها له الزوار في ختام كل عرض يؤديه، وبعد تدوينه أسماء الزوار على جدران الفوهة السحيقة.في السياق، أعلنت مصلحة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية في حكومة "أنصار الله" (الحوثيين) تواصل عملياتها لانتشال جثمان "عنتر".وقالت المصلحة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" إن "فرق الغوص والإنقاذ المائي بفرع المصلحة في الضالع باشرت عمليات البحث والإنقاذ فور تلقي البلاغ، حيث نفذت عمليات مسح ميدانية في موقع الحادث والمناطق المحيطة به".وأكدت "استمرار عمليات البحث والتنسيق بين الفرق الميدانية حتى العثور على الجثمان وانتشاله".ودعت مصلحة الدفاع المدني اليمنية إلى "توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية في المناطق الجبلية والوعرة، والالتزام بإجراءات السلامة لتجنب حوادث مماثلة".ويعاني اليمن منذ 11 عامًا صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260608/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-اليمن-يعيش-أسوأ-أزمة-خدمات-وعلى-رأسها-الكهرباء-في-عدن-1114176254.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104579/45/1045794523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25d2c81b99ea52ca2d3ba34a0c5b0091.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, مأساة اليمن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, مأساة اليمن, العالم العربي
وفاة مغامر إثر سقوطه في فوهة بركانية جنوبي اليمن
لقي مغامر يمني حتفه إثر سقوطه في فوهة بركانية خامدة سحيقة، بعد أعوام من تقديمه عروضًا بهلوانية، في محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع لـ "سبوتنيك" بأن الشاب عنتر العبسي، الملقب بـ"القعقاع بن عنتر"، فقد توازنه بصورة مفاجئة وسقط إلى قعر فوهة دمت التاريخية شمالي محافظة الضالع، يوم الجمعة، أثناء أدائه عرضًا بهلوانيًا على الحواف الداخلية للفوهة البركانية التي تحولت إلى مزار سياحي وقبلة للاستجمام بالمياه الكبريتية.
وأضاف أن "عنتر" اعتاد، لأعوام، تسلق الجدران الداخلية للفوهة والسير على حوافها معتمدًا على لياقته وبراعته باستخدام قدميه ويديه، من أجل كسب لقمة عيشه من خلال المبالغ الزهيدة التي كان يقدمها له الزوار في ختام كل عرض يؤديه، وبعد تدوينه أسماء الزوار على جدران الفوهة السحيقة.
في السياق، أعلنت مصلحة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية في حكومة "أنصار الله" (الحوثيين) تواصل عملياتها لانتشال جثمان "عنتر".
وقالت المصلحة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" إن "فرق الغوص والإنقاذ المائي بفرع المصلحة في الضالع باشرت عمليات البحث والإنقاذ فور تلقي البلاغ، حيث نفذت عمليات مسح ميدانية في موقع الحادث والمناطق المحيطة به".
وأضافت أنه "تم تعزيز جهود البحث بفريق متخصص من الغوص والإنقاذ المائي من رئاسة المصلحة للمشاركة في عمليات البحث وانتشال الجثمان، نظرًا لطبيعة الموقع الوعرة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المحيطة بمكان السقوط".
وأكدت "استمرار عمليات البحث والتنسيق بين الفرق الميدانية حتى العثور على الجثمان وانتشاله".
ودعت مصلحة الدفاع المدني اليمنية إلى "توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية في المناطق الجبلية والوعرة، والالتزام بإجراءات السلامة لتجنب حوادث مماثلة".
ويعاني اليمن منذ 11 عامًا صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.