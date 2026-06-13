https://sarabic.ae/20260613/وفاة-مغامر-إثر-سقوطه-في-فوهة-بركانية-جنوبي-اليمن-1114309121.html

وفاة مغامر إثر سقوطه في فوهة بركانية جنوبي اليمن

وفاة مغامر إثر سقوطه في فوهة بركانية جنوبي اليمن

سبوتنيك عربي

لقي مغامر يمني حتفه إثر سقوطه في فوهة بركانية خامدة سحيقة، بعد أعوام من تقديمه عروضًا بهلوانية، في محافظة الضالع جنوبي اليمن. 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T03:19+0000

2026-06-13T03:19+0000

2026-06-13T03:19+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

مأساة اليمن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104579/45/1045794523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_982267c49ec0ce465a81d9fceb6cc11d.jpg

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع لـ "سبوتنيك" بأن الشاب عنتر العبسي، الملقب بـ"القعقاع بن عنتر"، فقد توازنه بصورة مفاجئة وسقط إلى قعر فوهة دمت التاريخية شمالي محافظة الضالع، يوم الجمعة، أثناء أدائه عرضًا بهلوانيًا على الحواف الداخلية للفوهة البركانية التي تحولت إلى مزار سياحي وقبلة للاستجمام بالمياه الكبريتية.وأضاف أن "عنتر" اعتاد، لأعوام، تسلق الجدران الداخلية للفوهة والسير على حوافها معتمدًا على لياقته وبراعته باستخدام قدميه ويديه، من أجل كسب لقمة عيشه من خلال المبالغ الزهيدة التي كان يقدمها له الزوار في ختام كل عرض يؤديه، وبعد تدوينه أسماء الزوار على جدران الفوهة السحيقة.في السياق، أعلنت مصلحة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية في حكومة "أنصار الله" (الحوثيين) تواصل عملياتها لانتشال جثمان "عنتر".وقالت المصلحة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" إن "فرق الغوص والإنقاذ المائي بفرع المصلحة في الضالع باشرت عمليات البحث والإنقاذ فور تلقي البلاغ، حيث نفذت عمليات مسح ميدانية في موقع الحادث والمناطق المحيطة به".وأكدت "استمرار عمليات البحث والتنسيق بين الفرق الميدانية حتى العثور على الجثمان وانتشاله".ودعت مصلحة الدفاع المدني اليمنية إلى "توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية في المناطق الجبلية والوعرة، والالتزام بإجراءات السلامة لتجنب حوادث مماثلة".ويعاني اليمن منذ 11 عامًا صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260608/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-اليمن-يعيش-أسوأ-أزمة-خدمات-وعلى-رأسها-الكهرباء-في-عدن-1114176254.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله, مأساة اليمن, العالم العربي