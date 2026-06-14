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الجيش الإسرائيلي: مسيرتان يشتبه بتبعيتيهما لـ"حزب الله" استهدفتا موقعا عسكريا شمالي البلاد
الجيش الإسرائيلي: مسيرتان يشتبه بتبعيتيهما لـ"حزب الله" استهدفتا موقعا عسكريا شمالي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائرتين مسيّرتين يُشتبه بانتمائهما لـ"حزب الله" اللبناني، استهدفتا منطقة عسكرية شمالي إسرائيل قرب الحدود اللبنانية، ما... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T06:11+0000
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وأوضح الجيش، في بيان، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرًا إلى رصد سقوط هدفين جويين داخل الأراضي الإسرائيلية، فيما ما تزال الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم.ويأتي هذا التطور بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية، بسبب تسلل طائرات معادية إلى مناطق عدة شمالي البلاد.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس السبت، تنفيذ 22 عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ومراكز قيادة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال الحزب، في سلسلة بيانات عسكرية، إن عملياته "جاءت دفاعًا عن لبنان وشعبه وردًا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات على المدنيين والقرى الجنوبية"، مشيرًا إلى أن الهجمات شملت استهداف تجمعات للجنود والآليات الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيّرة الانقضاضية، إضافة إلى تنفيذ كمائن واشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية متوغلة.وأكد "حزب الله" أن عملياته تأتي أيضا في إطار ما وصفه بـ"الحق المشروع في مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأراضي اللبنانية"، مشددًا على "مواصلة التصدي للتحركات العسكرية الإسرائيلية ومنعها من تحقيق أهدافها داخل الأراضي اللبنانية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
https://sarabic.ae/20260613/حزب-الله-يعلن-قصف-موقع-مستحدث-للجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-مارون-الراس-جنوبي-لبنان-بالصواريخ--1114319210.html
https://sarabic.ae/20260613/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-70-موقعا-تابعا-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-خلال-24-ساعة-1114315547.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: مسيرتان يشتبه بتبعيتيهما لـ"حزب الله" استهدفتا موقعا عسكريا شمالي البلاد

06:11 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 07:21 GMT 14.06.2026)
© AP Photo / Ariel Schalitسلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائرتين مسيّرتين يُشتبه بانتمائهما لـ"حزب الله" اللبناني، استهدفتا منطقة عسكرية شمالي إسرائيل قرب الحدود اللبنانية، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من بلدات الجليل الغربي.
وأوضح الجيش، في بيان، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرًا إلى رصد سقوط هدفين جويين داخل الأراضي الإسرائيلية، فيما ما تزال الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم.
ويأتي هذا التطور بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية، بسبب تسلل طائرات معادية إلى مناطق عدة شمالي البلاد.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس السبت، تنفيذ 22 عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ومراكز قيادة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال الحزب، في سلسلة بيانات عسكرية، إن عملياته "جاءت دفاعًا عن لبنان وشعبه وردًا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات على المدنيين والقرى الجنوبية"، مشيرًا إلى أن الهجمات شملت استهداف تجمعات للجنود والآليات الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيّرة الانقضاضية، إضافة إلى تنفيذ كمائن واشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية متوغلة.
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"حزب الله" يعلن قصف موقع مستحدث للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان بالصواريخ
أمس, 14:48 GMT
وأكد "حزب الله" أن عملياته تأتي أيضا في إطار ما وصفه بـ"الحق المشروع في مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأراضي اللبنانية"، مشددًا على "مواصلة التصدي للتحركات العسكرية الإسرائيلية ومنعها من تحقيق أهدافها داخل الأراضي اللبنانية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
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أمس, 12:42 GMT
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
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