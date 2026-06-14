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https://sarabic.ae/20260614/الجيش-السوداني-يعلن-تدمير-141-آلية-قتالية-لـالدعم-السريع-خلال-عمليات-على-مدار-أسبوعين-1114345103.html
الجيش السوداني يعلن تدمير 141 آلية قتالية لـ"الدعم السريع" خلال عمليات على مدار أسبوعين
الجيش السوداني يعلن تدمير 141 آلية قتالية لـ"الدعم السريع" خلال عمليات على مدار أسبوعين
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة السودانية تدمير 141 عربة قتالية تابعة لقوات "الدعم السريع"، في عمليات عسكرية نُفذت بمناطق مختلفة من البلاد منذ الأول من يونيو/ حزيران... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T19:30+0000
2026-06-14T19:30+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السوداني، في بيان صحفي، إن "قوات الجيش والقوات المساندة واصلت تنفيذ عمليات عسكرية نوعية ناجحة في مختلف محاور القتال، وتمكنت خلال الفترة من الأول من يونيو/ حظيران 2026 وحتى تاريخه من إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع ومقاتليها".وأوضح أن "العمليات في محور دارفور أسفرت عن تدمير 29 عربة قتالية، والقضاء على عشرات العناصر المسلحة، إضافة إلى تدمير عدد من المخازن بمدينة نيالا، بينها مخزنان للذخيرة، ومخزنان للعتاد العسكري، ومخزنان مخصصان لذخائر الطائرات المسيّرة، فضلاً عن تدمير مستودع وقود رئيسي كان يستخدم لدعم وإمداد عمليات القوات المعادية".وفي محور النيل الأبيض أكد الجيش "إسقاط طائرة مسيّرة استراتيجية معادية في أجواء مدينة كنانة"، مؤكداً أن "العمليات العسكرية في محور النيل الأزرق أسفرت عن تدمير 21 عربة قتالية وتكبيد القوات المعادية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".وأكدت القوات المسلحة السودانية أن "إجمالي ما تم تدميره خلال الفترة المذكورة بلغ 141 عربة قتالية، إلى جانب مقتل وإصابة أعداد من العناصر المسلحة والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية".وكان الجيش السوداني، قد أعلن في 18 أيار/مايو الماضي السيطرة منطقتي "كرن كرن" و "دوكان" في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد.وتأتي هذه التطورات في سياق أحداث عنف يشهدها السودان منذ نيسان/أبريل 2023، حينما اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت في أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20260602/السودان-يشهد-أسوأ-أزمة-إنسانية-مع-تجدد-الصراع-القبلي-والانفلات-الأمني-في-دارفور-1113976265.html
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العالم العربي, العالم, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني يعلن تدمير 141 آلية قتالية لـ"الدعم السريع" خلال عمليات على مدار أسبوعين

19:30 GMT 14.06.2026
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Photo
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أعلنت القوات المسلحة السودانية تدمير 141 عربة قتالية تابعة لقوات "الدعم السريع"، في عمليات عسكرية نُفذت بمناطق مختلفة من البلاد منذ الأول من يونيو/ حزيران الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السوداني، في بيان صحفي، إن "قوات الجيش والقوات المساندة واصلت تنفيذ عمليات عسكرية نوعية ناجحة في مختلف محاور القتال، وتمكنت خلال الفترة من الأول من يونيو/ حظيران 2026 وحتى تاريخه من إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع ومقاتليها".
وأوضح أن "العمليات في محور دارفور أسفرت عن تدمير 29 عربة قتالية، والقضاء على عشرات العناصر المسلحة، إضافة إلى تدمير عدد من المخازن بمدينة نيالا، بينها مخزنان للذخيرة، ومخزنان للعتاد العسكري، ومخزنان مخصصان لذخائر الطائرات المسيّرة، فضلاً عن تدمير مستودع وقود رئيسي كان يستخدم لدعم وإمداد عمليات القوات المعادية".
وأشار البيان إلى أن "قوات الجيش حققت في محور كردفان انتصارات كبيرة أسفرت عن تدمير 91 عربة قتالية، والقضاء على عشرات المقاتلين"، وإفشال محاولات قالت إنها "كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي محور النيل الأبيض أكد الجيش "إسقاط طائرة مسيّرة استراتيجية معادية في أجواء مدينة كنانة"، مؤكداً أن "العمليات العسكرية في محور النيل الأزرق أسفرت عن تدمير 21 عربة قتالية وتكبيد القوات المعادية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
وأكدت القوات المسلحة السودانية أن "إجمالي ما تم تدميره خلال الفترة المذكورة بلغ 141 عربة قتالية، إلى جانب مقتل وإصابة أعداد من العناصر المسلحة والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية".
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية مع تجدد الصراع القبلي والانفلات الأمني في دارفور
2 يونيو, 18:09 GMT
وشدد البيان على أن "العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على المليشيا الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".
وكان الجيش السوداني، قد أعلن في 18 أيار/مايو الماضي السيطرة منطقتي "كرن كرن" و "دوكان" في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد.
وتأتي هذه التطورات في سياق أحداث عنف يشهدها السودان منذ نيسان/أبريل 2023، حينما اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت في أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
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