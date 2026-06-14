https://sarabic.ae/20260614/بعد-تعطل-إمدادات-الخليج-دولة-أفريقية-تستورد-النفط-الليبي-لأول-مرة--1114339353.html

بعد تعطل إمدادات الخليج... دولة أفريقية تستورد النفط الليبي لأول مرة

بعد تعطل إمدادات الخليج... دولة أفريقية تستورد النفط الليبي لأول مرة

سبوتنيك عربي

شهدت صادرات النفط الليبي تطورًا لافتًا خلال مايو/أيار 2026، بعدما سجلت نيجيريا أول واردات لها من الخام الليبي منذ بدء السجلات المتاحة عام 2013، في ظل التحولات... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T14:20+0000

2026-06-14T14:20+0000

2026-06-14T14:20+0000

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واستوردت نيجيريا نحو 64.5 ألف برميل يوميًا من النفط الليبي خلال مايو، بإجمالي يقارب مليوني برميل، في خطوة تعكس تنامي حضور الخام الليبي في الأسواق الأفريقية والأوروبية على حد سواء، وفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن.وفي تونس، التي نادرا ما تعتمد على الخام الليبي، ارتفعت الواردات إلى نحو 19 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، قبل أن تسجل 10 آلاف برميل يوميا خلال مايو.ورغم تصدر نيجيريا قائمة منتجي النفط في أفريقيا، فإن مصفاة دانغوتي تعتمد بشكل كبير على واردات الخام من الولايات المتحدة والبرازيل وعدد من الدول الأفريقية، في وقت يذهب فيه جزء كبير من الإنتاج المحلي، البالغ نحو 1.5 مليون برميل يوميا، إلى سداد التزامات مالية مرتبطة بقروض مدعومة بالنفط.في المقابل، تراجعت صادرات ليبيا النفطية بنسبة 11% خلال مايو/أيار 2026 إلى نحو 1.07 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعدما حافظت البلاد على متوسط يقارب 1.2 مليون برميل يوميًا منذ بداية 2025. ويُعزى هذا التراجع إلى تحديات تشغيلية، من بينها الحريق الذي اندلع في خط تصدير تابع لحقل الشرارة خلال مارس/آذار الماضي.وظلت إيطاليا أكبر مستورد للنفط الليبي خلال مايو، بواردات بلغت 348 ألف برميل يوميًا، بما يمثل نحو ثلث إجمالي صادرات البلاد. وجاءت كل من اليونان وإسبانيا وتركيا ضمن أبرز المشترين، بواردات بلغت نحو 79 ألفًا و77 ألفًا و77 ألف برميل يوميًا على التوالي.

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اقتصاد, نفط خام, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, نيجيريا