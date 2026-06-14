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بعد تعطل إمدادات الخليج... دولة أفريقية تستورد النفط الليبي لأول مرة
بعد تعطل إمدادات الخليج... دولة أفريقية تستورد النفط الليبي لأول مرة
سبوتنيك عربي
شهدت صادرات النفط الليبي تطورًا لافتًا خلال مايو/أيار 2026، بعدما سجلت نيجيريا أول واردات لها من الخام الليبي منذ بدء السجلات المتاحة عام 2013، في ظل التحولات... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T14:20+0000
2026-06-14T14:20+0000
اقتصاد
نفط خام
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
نيجيريا
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واستوردت نيجيريا نحو 64.5 ألف برميل يوميًا من النفط الليبي خلال مايو، بإجمالي يقارب مليوني برميل، في خطوة تعكس تنامي حضور الخام الليبي في الأسواق الأفريقية والأوروبية على حد سواء، وفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن.وفي تونس، التي نادرا ما تعتمد على الخام الليبي، ارتفعت الواردات إلى نحو 19 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، قبل أن تسجل 10 آلاف برميل يوميا خلال مايو.ورغم تصدر نيجيريا قائمة منتجي النفط في أفريقيا، فإن مصفاة دانغوتي تعتمد بشكل كبير على واردات الخام من الولايات المتحدة والبرازيل وعدد من الدول الأفريقية، في وقت يذهب فيه جزء كبير من الإنتاج المحلي، البالغ نحو 1.5 مليون برميل يوميا، إلى سداد التزامات مالية مرتبطة بقروض مدعومة بالنفط.في المقابل، تراجعت صادرات ليبيا النفطية بنسبة 11% خلال مايو/أيار 2026 إلى نحو 1.07 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعدما حافظت البلاد على متوسط يقارب 1.2 مليون برميل يوميًا منذ بداية 2025. ويُعزى هذا التراجع إلى تحديات تشغيلية، من بينها الحريق الذي اندلع في خط تصدير تابع لحقل الشرارة خلال مارس/آذار الماضي.وظلت إيطاليا أكبر مستورد للنفط الليبي خلال مايو، بواردات بلغت 348 ألف برميل يوميًا، بما يمثل نحو ثلث إجمالي صادرات البلاد. وجاءت كل من اليونان وإسبانيا وتركيا ضمن أبرز المشترين، بواردات بلغت نحو 79 ألفًا و77 ألفًا و77 ألف برميل يوميًا على التوالي.
https://sarabic.ae/20260611/رئيس-هيئة-الدستور-لـسبوتنيك-تجاهل-مشروع-الدستور-يطيل-المرحلة-الانتقالية-ويؤخر-الاستقرار-في-ليبيا-1114257259.html
https://sarabic.ae/20260611/السلالات-المحلية-في-ليبيا-على-حافة-الاندثار-ثروة-وراثية-يهددها-الإهمال-والتهجين-1114250306.html
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اقتصاد, نفط خام, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, نيجيريا
اقتصاد, نفط خام, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, نيجيريا

بعد تعطل إمدادات الخليج... دولة أفريقية تستورد النفط الليبي لأول مرة

14:20 GMT 14.06.2026
© Sputnik . Walid Lamaالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Sputnik . Walid Lama
تابعنا عبر
شهدت صادرات النفط الليبي تطورًا لافتًا خلال مايو/أيار 2026، بعدما سجلت نيجيريا أول واردات لها من الخام الليبي منذ بدء السجلات المتاحة عام 2013، في ظل التحولات التي فرضها استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل جانب كبير من الإمدادات الخليجية.
واستوردت نيجيريا نحو 64.5 ألف برميل يوميًا من النفط الليبي خلال مايو، بإجمالي يقارب مليوني برميل، في خطوة تعكس تنامي حضور الخام الليبي في الأسواق الأفريقية والأوروبية على حد سواء، وفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن.

كما عززت مصر وارداتها من النفط الليبي، إذ بلغت نحو 33 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان 2026، بعدما سجلت 57 ألف برميل يوميا في فبراير/شباط من العام نفسه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019. وكانت القاهرة قد اتفقت على استيراد أكثر من مليون برميل شهريًا من ليبيا لتعويض تراجع الإمدادات القادمة من دول الخليج.

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وفي تونس، التي نادرا ما تعتمد على الخام الليبي، ارتفعت الواردات إلى نحو 19 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، قبل أن تسجل 10 آلاف برميل يوميا خلال مايو.
وتعود بوادر دخول النفط الليبي إلى السوق النيجيرية إلى يوليو/تموز 2024، عندما تحدثت تقارير عن مفاوضات لتزويد مصفاة دانغوتي، أكبر مصفاة في أفريقيا بطاقة 650 ألف برميل يوميًا، باحتياجاتها من الخام. ورغم نفي المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تلك الأنباء حينها، فإن نيجيريا بدأت بالفعل استيراد النفط الليبي خلال العام الجاري، بحسب وسائل إعلام غربية.
ورغم تصدر نيجيريا قائمة منتجي النفط في أفريقيا، فإن مصفاة دانغوتي تعتمد بشكل كبير على واردات الخام من الولايات المتحدة والبرازيل وعدد من الدول الأفريقية، في وقت يذهب فيه جزء كبير من الإنتاج المحلي، البالغ نحو 1.5 مليون برميل يوميا، إلى سداد التزامات مالية مرتبطة بقروض مدعومة بالنفط.
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في المقابل، تراجعت صادرات ليبيا النفطية بنسبة 11% خلال مايو/أيار 2026 إلى نحو 1.07 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعدما حافظت البلاد على متوسط يقارب 1.2 مليون برميل يوميًا منذ بداية 2025. ويُعزى هذا التراجع إلى تحديات تشغيلية، من بينها الحريق الذي اندلع في خط تصدير تابع لحقل الشرارة خلال مارس/آذار الماضي.
وظلت إيطاليا أكبر مستورد للنفط الليبي خلال مايو، بواردات بلغت 348 ألف برميل يوميًا، بما يمثل نحو ثلث إجمالي صادرات البلاد. وجاءت كل من اليونان وإسبانيا وتركيا ضمن أبرز المشترين، بواردات بلغت نحو 79 ألفًا و77 ألفًا و77 ألف برميل يوميًا على التوالي.
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